O Ecossistema de Parceiros de Aplicativos da HeyGen integra-se perfeitamente com aplicativos populares para trazer a criação de vídeos com IA diretamente para seus fluxos de trabalho existentes. Gere vídeos de alta qualidade de maneira rápida e eficiente sem alternar entre ferramentas.
Zapier
Transforme sua narrativa visual e fluxo operacional. HeyGen e Zapier permitem que você crie vídeos com IA em mais de 175 idiomas e automatize fluxos de trabalho com milhares de aplicativos conectados.
Clay
Automatize a narração de vídeo em escala. Com HeyGen e Clay, gere vídeos de vendas e marketing personalizados que envolvem—totalmente automatizados do início ao envio.
Hubspot
Aprimore sua estratégia de conteúdo. Com HeyGen e HubSpot, transforme instantaneamente postagens de blog em resumos de vídeo estilo influenciador com IA — perfeitos para as redes sociais.
Translateyoutubevideos.com
A maneira mais conveniente de traduzir vídeos do YouTube! Conecte sua conta do YouTube e visualize todo o seu conteúdo em um painel conveniente. Traduza seus vídeos para vários idiomas em massa sem a necessidade de baixar e enviar para o HeyGen de forma complicada.
Adobe Express
Converta imagens deslumbrantes em narrativas de vídeo. Com HeyGen e Adobe Express, transforme visuais estáticos em histórias dinâmicas que valorizam seu conteúdo e cativam seu público.
Canva
Transforme designs estáticos em vídeos impulsionados por IA. Com HeyGen e Canva, transforme instantaneamente seus designs em conteúdo de vídeo dinâmico—sem necessidade de câmera, equipe ou edição.
ChatGPT
Pegue textos e transforme-os em visuais prontos para produção. Com HeyGen e ChatGPT, converta instantaneamente textos gerados por IA em vídeos refinados para vendas, treinamentos e conteúdo social.
Trupeer
Adicione um toque humano às gravações de tela. Com Trupeer e HeyGen, você pode gravar sua tela e usar texto para vídeo para enviar demonstrações de produtos e documentações de alta qualidade.
FlowShare
Torne o treinamento e a integração mais eficazes. Com HeyGen e FlowShare, transforme guias passo a passo em vídeos conduzidos por avatares — sem necessidade de filmagem ou edição.
Tolstoy
Cativar e converter clientes. Com HeyGen e Tolstoy, você pode usar avatares de IA para apresentar produtos, guiar os espectadores e impulsionar vendas diretamente do seu site de e-commerce.
Repurpose.io
Simplifique o compartilhamento de conteúdo. Com HeyGen e Repurpose.io, crie e distribua vídeos de IA em todas as principais plataformas—otimizados, consistentes e prontos para engajar.
Escale vídeos, otimize fluxos de trabalho e impulsione o engajamento com HeyGen
Parceiros de API
Quer melhorar seu aplicativo com as ferramentas de vídeo da HeyGen? Integre as APIs de vídeo da HeyGen e permita que seus usuários criem vídeos envolventes diretamente no seu aplicativo.
Parceiros de Agência
Interessado em oferecer vídeos de qualidade de estúdio com tecnologia de IA para seus clientes? Junte-se ao nosso Programa de Parceiros de Agência para comissões e treinamento exclusivo como um parceiro certificado.