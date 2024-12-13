Preços de API
Perguntas Frequentes sobre Preços de API
O plano Gratuito oferece 10 créditos para experimentar as APIs centrais do HeyGen, incluindo acesso básico à geração de vídeos, tradução e avatares. É ideal para desenvolvedores que estão avaliando a plataforma ou testando fluxos de trabalho antes de fazer um upgrade.
A HeyGen oferece um ambiente de sandbox para desenvolvedores com créditos limitados para fins de teste. Você pode se autenticar via OAuth e acessar pontos finais principais durante o desenvolvimento.
Cada crédito pode ser usado para gerar conteúdo como avatares fotográficos ou vídeos curtos de IA. O plano Pro oferece 100 créditos/mês, o plano Scale oferece 660/mês e os planos Enterprise são personalizados. Quanto mais créditos você compra, menor é o custo efetivo por crédito.
Grátis: 10 créditos por mês
Pro: R$ 99 por 100 créditos = R$ 0,99 por crédito
Escala: R$ 330 por 660 créditos = R$ 0,50 por crédito
- Escolha Pro se você estiver construindo projetos de médio porte ou usando marca própria ocasionalmente.
- Opte pelo plano Scale se você produz conteúdo regularmente ou atende equipes maiores.
- Considere Enterprise se você precisa de concorrência de API, suporte privado no Slack, SLAs ou conformidade empresarial.
Com certeza. Você pode fazer um upgrade a qualquer momento para obter mais créditos, custos por unidade mais baixos e acesso a recursos avançados como concorrência e suporte privado.
A Scale apresenta suporte por e-mail, descontos por volume e opções de concorrência. A versão Enterprise disponibiliza suporte premium (Slack), SLAs, avatares/vozes personalizados e renovação automática.
- Grátis: Acesso somente ao portal do desenvolvedor
- Pro: Suporte básico por ticket
- Escala: Suporte por e-mail e descontos por volume
- Enterprise: Suporte premium do Slack, integração dedicada e SLAs de nível empresarial
Sim. Se você está expandindo, o plano Scale reduz o custo por crédito pela metade em comparação com o Pro. Você também terá acesso a recursos que, de outra forma, exigiriam ferramentas de terceiros ou trabalho manual.
Não, os créditos são reiniciados a cada ciclo de faturamento. É melhor estimar seu uso mensal para escolher o plano mais econômico. Se você estiver consistentemente usando menos ou mais do que o previsto, pode mudar de plano a qualquer momento.
O Enterprise é projetado para equipes que precisam de escalabilidade e confiabilidade. Inclui avatares personalizados, SLAs, concorrência de API, conformidade avançada e canais de suporte direto. É uma solução completa para geração de conteúdo crítico em larga escala.