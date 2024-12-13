background image

Preços de API

Encontre o Plano de API Ideal

Para Suas Necessidades

Mais de 85.000 empresas criam conteúdo envolvente com a plataforma da HeyGen - sem necessidade de câmera ou equipe.

Grátis

$ 0/mês

Experimente a API HeyGen gratuitamente e sem nenhum compromisso

10 Grátis10 Grátis
10 Grátiscréditos / mês
Escopo Básico da API
  • Criar avatar com fotos
  • Criar vídeo do zero
  • Criar vídeo a partir de modelos
  • Buscar listas de avatar, voz e modelos
  • Transmissão com Avatar Interativo
  • Marca d'água inclusa

Pro

$ 99/mês

Para produtos com uso médio e marca personalizada.

100100
100créditos
Inclui
  • Tudo de Graça
  • Marca d'água removida
1 crédito equivale a:
  • 1 minuto de vídeo de avatar gerado
  • ou 5 minutos de transmissão interativa de Avatar

Escala

$ 330/mês

Para produtos que precisam de maior alcance internacional e crescimento escalável.

660660
660créditos
Inclui
  • Tudo em Pro
  • API de Tradução de Vídeo
  • Revisão de API
  • Renovação automática
1 crédito equivale a:
  • Tradução de Vídeo de 20 segundos
  • Igual ao Pro em outros produtos

Empresa

Vamos conversar

Para produtos que necessitam de uso personalizado e serviços de alta performance

PersonalizadoPersonalizado
Personalizado
Inclui
  • Tudo em Escala
  • Escalabilidade personalizada
  • Suporte dedicado para desenvolvedores
  • API de criação de avatar em vídeo

Estudo de caso: principais resultados da trivago

-50%Tempo de Pós-produção
3-4Meses Economizados

“Realizamos testes com outras empresas e a HeyGen sempre esteve no topo em termos de qualidade. Fomos muito transparentes com a equipe deles desde o início porque estávamos em uma situação de alto risco e alta recompensa, onde estávamos fazendo isso pela primeira vez e depositamos nossa confiança neles, e isso valeu completamente a pena.”

João Laureano, Diretor Criativo

PLANOS

Comparar Planos

E Recursos.

Grátis
Pro
Escala
Empresa
Acesso à API de Geração de Vídeo
Acesso à API de Tradução de Vídeo
Acesso à API de Avatar Interativo
Portal do Desenvolvedor
Modelos de Avatar AI de melhor qualidade
Importação de Clone de Voz da ElevenLabs AI
Suporte por E-mail
Renovação Automática
Descontos por Volume
Segurança e Conformidade de Nível Empresarial
Suporte por Canal Privado no Slack
Concorrência de API Personalizada

Não aceite apenas a nossa palavra...

De Criadores a Cineastas. Todos amam HeyGen.

Tire sua foto e se recrie em qualquer cenário com a IA da HeyGen. Os avatares da HeyGen se adaptam à sua visão, seja em um escritório profissional, uma luxuosa viagem de férias ou um mundo de fantasia criativo. Com movimentos naturais, gestos realistas e estilos personalizados, seu avatar pode se adequar a qualquer ambiente que você precisar.

Perguntas Frequentes sobre Preços de API

O plano Gratuito oferece 10 créditos para experimentar as APIs centrais do HeyGen, incluindo acesso básico à geração de vídeos, tradução e avatares. É ideal para desenvolvedores que estão avaliando a plataforma ou testando fluxos de trabalho antes de fazer um upgrade.

A HeyGen oferece um ambiente de sandbox para desenvolvedores com créditos limitados para fins de teste. Você pode se autenticar via OAuth e acessar pontos finais principais durante o desenvolvimento.

Cada crédito pode ser usado para gerar conteúdo como avatares fotográficos ou vídeos curtos de IA. O plano Pro oferece 100 créditos/mês, o plano Scale oferece 660/mês e os planos Enterprise são personalizados. Quanto mais créditos você compra, menor é o custo efetivo por crédito.

Grátis: 10 créditos por mês

Pro: R$ 99 por 100 créditos = R$ 0,99 por crédito

Escala: R$ 330 por 660 créditos = R$ 0,50 por crédito

  • Escolha Pro se você estiver construindo projetos de médio porte ou usando marca própria ocasionalmente.
  • Opte pelo plano Scale se você produz conteúdo regularmente ou atende equipes maiores.
  • Considere Enterprise se você precisa de concorrência de API, suporte privado no Slack, SLAs ou conformidade empresarial.

Com certeza. Você pode fazer um upgrade a qualquer momento para obter mais créditos, custos por unidade mais baixos e acesso a recursos avançados como concorrência e suporte privado.

A Scale apresenta suporte por e-mail, descontos por volume e opções de concorrência. A versão Enterprise disponibiliza suporte premium (Slack), SLAs, avatares/vozes personalizados e renovação automática.

  • Grátis: Acesso somente ao portal do desenvolvedor
  • Pro: Suporte básico por ticket
  • Escala: Suporte por e-mail e descontos por volume
  • Enterprise: Suporte premium do Slack, integração dedicada e SLAs de nível empresarial

Sim. Se você está expandindo, o plano Scale reduz o custo por crédito pela metade em comparação com o Pro. Você também terá acesso a recursos que, de outra forma, exigiriam ferramentas de terceiros ou trabalho manual.

Não, os créditos são reiniciados a cada ciclo de faturamento. É melhor estimar seu uso mensal para escolher o plano mais econômico. Se você estiver consistentemente usando menos ou mais do que o previsto, pode mudar de plano a qualquer momento.

O Enterprise é projetado para equipes que precisam de escalabilidade e confiabilidade. Inclui avatares personalizados, SLAs, concorrência de API, conformidade avançada e canais de suporte direto. É uma solução completa para geração de conteúdo crítico em larga escala.

Depoimentos

O que os Clientes Dizem Sobre Nós

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo