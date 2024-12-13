Registro de mudanças
19 de junho de 2025
Divulgação de Produto
Adicione seu produto à cena — sem estúdio, sem edição necessária.
Faça upload de uma foto do produto, escolha um avatar, insira seu roteiro e gere um anúncio UGC pronto para compartilhar. Com os gestos hiper-realistas e sincronização labial do Avatar IV, seu avatar interage naturalmente com seu produto no quadro.
É a maneira mais rápida de criar vídeos de marca que fazem você parar de rolar a tela.
5 de junho de 2025
Atualizações do Avatar IV
Avatar IV acabou de ficar mais inteligente.
Agora com gestos dinâmicos baseados em script, movimento controlado por comando, microexpressões e até 60 segundos em 1080p, seu avatar parece mais humano do que nunca.
Cada piscar, movimento e encolher de ombros dá vida ao seu roteiro com um realismo impressionante.
4 de junho de 2025
AI Studio
Crie vídeos como se estivesse escrevendo um documento.
O AI Studio permite que você edite tudo — tom, gestos, emoção — tudo a partir de um único roteiro. Sem linhas do tempo. Sem animação manual.
É contar histórias do seu jeito. Rápido, flexível e desenvolvido para qualidade com velocidade.
4 de maio de 2025
Avatar IV
Avatar IV chegou: nosso modelo mais avançado até agora.
Apenas uma foto e um roteiro, e seu avatar ganha vida com sincronização labial precisa, expressão natural e movimento dinâmico. Funciona até para animais de estimação, personagens e seres imaginários.
Isso não é animação. É uma narrativa fotorealista e expressiva em segundos.
29 de Abril de 2025
Espelhamento de Voz
Sua voz. Sua entrega. Combinam perfeitamente.
Com o Espelhamento de Voz, seu avatar não apenas soa como você — ele fala exatamente como você. Basta gravar um clipe de referência, e o avatar irá espelhar seu tom, ritmo e expressão.
É a maneira mais fácil de soar verdadeiramente autêntico em cada idioma e estilo.
24 de Abril de 2025
Legendas
Agora você pode adicionar legendas diretamente no HeyGen—sem mais trocar de ferramentas ou fazer upload em outros lugares. Gere, edite e estilize automaticamente as legendas diretamente no editor para combinar com o tom e a marca do seu vídeo. Seja para melhorar a acessibilidade ou aumentar o engajamento, nunca foi tão fácil criar conteúdo legendado e polido em um só lugar.
31 de março de 2025
Mistura de Marcas
Apresentando o Brand Shuffle – uma nova maneira de aplicar instantaneamente a identidade da sua marca em todo o seu projeto.
Selecione uma marca e todas as cores e fontes serão atualizadas automaticamente para combinar com o seu estilo único.
Quer uma nova perspectiva? Clique em “Embaralhar” para explorar novas variações dentro da paleta e tipografia da sua marca.
Uma maneira divertida e rápida de experimentar diferentes estilos mantendo a identidade da marca.
1º de abril de 2025
Correção de contato visual
Mantenha contato visual natural — mesmo ao ler um roteiro.
Agora incluído em vídeos e estilos de movimento, esse recurso corrige sutilmente a direção do olhar para tornar seus vídeos mais pessoais e envolventes.
- Abra o HeyGen.
- Navegue até Avatars.
- Selecione um Avatar.
- Escolha um Veja.
- Clique em Editar Aparência.
- Ative a Correção de Contato Visual.
31 de março de 2025
Pontuação do Vídeo
Receba feedback instantâneo sobre suas filmagens antes de criar um avatar.
Vamos verificar a iluminação, o fundo, o enquadramento e mais—assim você pode resolver problemas cedo e obter os melhores resultados.
31 de março de 2025
Modo de Destaque
O Modo Spotlight aprimora movimento, iluminação e apresentação para criar um avatar mais expressivo, refinado e pronto para a câmera — perfeito para mensagens de vídeo impactantes e conteúdos de destaque.
14 de março de 2025
PDF para Vídeo
Com nosso novo recurso de PDF para Vídeo, você pode transformar instantaneamente qualquer PDF em um vídeo dinâmico com avatar. Cada página se torna um slide que você pode personalizar ou gerar com um avatar — perfeito para apresentações de vendas, conteúdo de treinamento e mais. Experimente agora em Avatar Video → PDF para Vídeo.
3 de março de 2025
BrandKit
Sua marca será gerada automaticamente em segundos. Basta inserir uma URL e o HeyGen criará um perfil de marca completo—logo, cores, fontes e até o seu tom de voz.
Altere entre vários BrandKits a qualquer momento, e nós até corrigiremos a pronúncia do nome da sua marca. Isso é perfeito para criadores, equipes e agências que trabalham com várias marcas.
28 de fevereiro de 2025
Avatares Combinados de Foto e Vídeo
Gerencie todos os seus avatares de foto e vídeo em um só lugar — alterne entre estilos de forma contínua para uma experiência de criação mais flexível e otimizada.
28 de fevereiro de 2025
Design de Voz
Crie uma voz única para o seu avatar — desde o tom e sotaque até o ritmo e personalidade. Ideal para narração de marca consistente, desenvolvimento de personagens ou dublagens multilíngues.
19 de janeiro de 2024
Controle de Movimento
30 de dezembro de 2024
Avatares da Comunidade
18 de dezembro de 2024
Acessórios para Avatar
Precisa de mais um espaço para avatar? Agora, complementos de avatar interativo e em vídeo estão disponíveis em todos os planos pagos para usuários do Creator+ com apenas um clique na aba de assinaturas.
18 de dezembro de 2024
Adicionar Efeitos Sonoros para Avatares de Fotos
Um novo nível de realismo chegou aos nossos avatares fotográficos. Com apenas um toque de botão, você pode adicionar tanto expressões de movimento QUANTO som de fundo realista e efeitos sonoros. Sim, agora você pode ouvir as gaivotas e as ondas naquela foto da praia de 5 anos atrás.
18 de dezembro de 2024
Pacotes Visuais
Não sabe como provocar aquela aparência perfeita ou resultado? Nossos pacotes de aparência são um conjunto selecionado de temas de prompts para ajudá-lo a criar todos os ativos necessários para a sua mais recente criação de vídeo.
18 de dezembro de 2024
Opções de Estilo para Looks Gerados
Faça uma pose e libere sua criatividade criando visuais em diferentes estilos para seus avatares. Pixar, vintage, o que você quiser - não existe uma única maneira de ser.
5 de dezembro de 2024
Compartilhar página com comentários
A colaboração ficou mais fácil. Compartilhe suas criações por meio de links privados e colete comentários na linha do tempo, sem a necessidade de uma conta HeyGen.
15 de outubro de 2024
Crie Mais, Traduza Mais Rápido: Edição de Outubro
Na HeyGen, estamos facilitando a escalabilidade da criação de vídeos com novas ferramentas que ajudam você a projetar visuais únicos para avatares, gerar avatares a partir de fotos e traduzir textos entre idiomas — tudo isso com apenas alguns cliques.
15 de setembro de 2024
Agora com Sentimento: Edição de Setembro
Na HeyGen, estamos sempre ultrapassando os limites do vídeo com IA. Este mês, estamos apresentando nossos avatares mais realistas até agora—agora com expressão emocional—além de recursos de voz e tradução mais inteligentes para ajudá-lo a criar vídeos mais envolventes e humanos.
5 de setembro de 2024
Avatar 3.0
O Avatar 3.0 traz nossos avatares mais realistas até agora—agora com expressões e movimentos que correspondem ao tom do seu roteiro. Chega de loops rígidos ou pausas constrangedoras. Esses avatares reagem naturalmente ao que está sendo dito, transmitindo sua mensagem com verdadeira profundidade emocional.
15 de agosto de 2024
Crie de Forma Mais Inteligente: Edição de Agosto
Tornamos a criação de vídeos ainda mais simples. Agora você pode fazer upload de arquivos SRT e CSV no Proofread Studio, criar seu Instant Avatar gratuitamente em minutos e navegar pelos projetos mais rapidamente com nosso painel redesenhado.