Divulgação de Produto

Adicione seu produto à cena — sem estúdio, sem edição necessária.

Faça upload de uma foto do produto, escolha um avatar, insira seu roteiro e gere um anúncio UGC pronto para compartilhar. Com os gestos hiper-realistas e sincronização labial do Avatar IV, seu avatar interage naturalmente com seu produto no quadro.

É a maneira mais rápida de criar vídeos de marca que fazem você parar de rolar a tela.