Avatares de Foto com IA
Avatares Fotográficos, Personalizados Especialmente Para Você.
Uma foto, todos os visuais de que você precisará.
Crie versões ilimitadas de IA de si mesmo que falam mais de 170 idiomas e arrasam em qualquer estilo. Precisa de uma foto de perfil de IA para o LinkedIn? Conteúdo de feriado? Fotos de viagem? Ou quer se ver em um mundo mágico? Um clique é tudo o que você precisa!
Gerador de Fotos IA
Apresentando Avatares de Foto com IA.
Crie um Avatar de IA que Trabalhe Tanto Quanto Você.
Tire sua foto e se recrie em qualquer cenário com a IA da HeyGen. Os avatares da HeyGen se adaptam à sua visão, seja em um escritório profissional, uma luxuosa viagem de férias ou um mundo de fantasia criativo. Com movimentos naturais, gestos realistas e estilos personalizados, seu avatar pode se adequar a qualquer ambiente que você precisar.
Gere Avatares de IA com Comandos
Use instruções baseadas em texto para definir a aparência do seu avatar de foto AI. O gerador de fotos avançado de IA cria imagens que atendem às suas necessidades, seja um retrato corporativo, um retrato casual ou uma composição cinematográfica.
Gere Novos Visuais para Seu Avatar
Leve o seu personagem avatar de IA adiante, gerando novas aparências com comandos. Mude de roupa, ajuste expressões ou altere fundos para combinar com qualquer tema ou ocasião.
Estilo para Cada História com Pacotes de Visual Pré-Definidos
Acelere a personalização com os Pacotes de Visual. Aplique instantaneamente estilos profissionais, de lifestyle, feriados ou fantasia ao seu avatar de foto AI com um único clique.
Estudo de caso: principais resultados da trivago
“Realizamos testes com outras empresas e a HeyGen sempre esteve no topo em termos de qualidade. Fomos muito transparentes com a equipe deles desde o início porque estávamos em uma situação de alto risco e alta recompensa, onde estávamos fazendo isso pela primeira vez e depositamos nossa confiança neles, e isso valeu completamente a pena.”
João Laureano, Diretor Criativo
Comece com o seu Avatar
Faça upload de uma foto para obter a melhor precisão, ou pule essa etapa e deixe sua imaginação assumir criando um avatar com um comando de texto.
Gerar com Prompts de Texto
Quando sua imaginação superar os presets, use comandos de texto para criar algo exclusivamente seu. Descreva a roupa, o ambiente ou a atmosfera que você está idealizando, e o HeyGen cuidará do resto.
Navegar pelos Pacotes de Visual
Acesse uma biblioteca selecionada de estilos pré-definidos, desde trajes empresariais ousados até aventureiros míticos. Os Pacotes de Estilos oferecem acesso instantâneo a Visuais refinados, adaptados para temas e ocasiões específicas.
Liberdade Criativa Incomparável
Imagine e a HeyGen dá vida à sua ideia. Com comandos de texto ou pacotes de aparência pré-desenhados, você pode estilizar seu avatar e o ambiente ao redor de maneiras que nenhuma outra ferramenta oferece.
Descreva a cena, roupa ou pose desejada com comandos de texto simples. A IA da HeyGen transforma sua foto em imagens realistas de IA de você mesmo. Você pode escolher qualquer configuração — empresarial, casual, temática ou mais.
Personalização Descomplicada
Esqueça de mexer nos detalhes. Com um clique, seu avatar se transforma no Look perfeito para qualquer cena, propósito ou humor.
Como funciona?
Crie Seu Avatar de Foto com IA em 4 Passos Fáceis
Torne-se o rosto do seu próprio mundo digital. Seu avatar gerado por IA captura sua personalidade, expressões e movimentos enquanto aumenta o engajamento.
Tipos de Avatar
Infinitas Maneiras de Personalizar Seu Avatar.
Clone-se, Gere com IA ou Escolha da Nossa Biblioteca de Avatares.
Clone-se para criar um gêmeo digital. Gere um avatar que não existe com a IA. Encontre um avatar da comunidade. Ou escolha de nossa biblioteca de imagens. Temos mais de 500 avatares para você escolher.
Avatar IV
Avatar IV é o nosso modelo mais avançado até agora. Transforme uma única foto e um roteiro em um avatar realista falando, seja de humanos, animais de estimação, alienígenas ou qualquer coisa que você possa imaginar.
Avatar de Vídeo
Um avatar em vídeo permite que você esteja em dois lugares ao mesmo tempo, perfeito para criadores de conteúdo, profissionais de negócios e influenciadores digitais.
Foto de Perfil
Seu avatar fotográfico pode se transformar em uma versão animada de você mesmo, proporcionando movimentos e expressões realistas enquanto mantém uma aparência natural.
Avatar Generativo
Gere avatares de IA, fotos e vídeos a partir de prompts de texto, perfeitos para empresas, mídias sociais e muito mais.
Avatar Interativo
Leve o engajamento para o próximo nível com um avatar interativo que responde em tempo real, tornando as interações virtuais mais autênticas.
Tradutor de IA
Fale todas as línguas.
Seu Avatar Fala Qualquer Idioma, Perfeitamente.
A localização de vídeo com inteligência artificial da HeyGen adapta conteúdo para diferentes idiomas e culturas, garantindo fala natural, sincronização labial perfeita e engajamento contínuo. As empresas podem criar avatares AI realistas, traduzir vídeos para mais de 70 idiomas e personalizar vozes para dialetos regionais. Com a adaptação cultural movida a IA, as marcas podem se conectar autenticamente com públicos globais.
Perguntas Frequentes sobre Avatar de Foto com IA
Os usuários podem fazer upload de uma foto nítida na plataforma HeyGen e usar comandos de texto para gerar avatares realistas de IA em vários estilos e contextos.
A HeyGen oferece uma ampla variedade de avatares, incluindo fotos profissionais, imagens do cotidiano, fotos temáticas de feriados e personagens de fantasia criativos.
Sim, o HeyGen permite que os usuários adicionem movimentos naturais, gestos e sincronização labial aos seus avatares, transformando imagens estáticas em personagens dinâmicos.
Com certeza. Os usuários podem descrever cenas, trajes ou poses desejadas usando comandos de texto simples, e a IA da HeyGen irá gerar imagens realistas com base nessas descrições.
Os Look Packs são modelos de estilo pré-desenhados que permitem aos usuários aplicar instantaneamente temas específicos—como negócios, estilo de vida, feriados ou estilos criativos—aos seus avatares com um único clique.