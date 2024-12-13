Mídias Sociais - Caso de Uso

Gere vídeos e clipes para redes sociais envolventes em minutos

Seu público nas redes sociais passa rápido. Com HeyGen, você pode criar vídeos atraentes com IA para Instagram, LinkedIn, TikTok e mais. Seja lançando uma campanha, promovendo um produto ou se conectando com seus seguidores, destaque-se com vídeos que param o scroll e são rápidos, escaláveis e econômicos.

Benefícios e valor

Desbloqueie o poder das redes sociais para todas as necessidades empresariais

Produza mais vídeos sociais em 10 vezes menos tempo do que antes

Pare de lidar com ciclos de produção longos e gargalos criativos. Produza vídeos de nível profissional sob demanda com HeyGen. Escolha um modelo pronto, personalize sua mensagem e publique - não são necessárias habilidades avançadas de edição.

Reduza os custos de edição e produção enquanto mantém a qualidade alta

Criar conteúdo de alta qualidade para as redes sociais não precisa esvaziar o seu bolso. Otimize cada etapa do processo de criação, eliminando agências caras ou recursos internos adicionais. O resultado? Vídeos envolventes e bem produzidos por uma fração do custo.

Alcance públicos globais com vídeos multilíngues

Alcançar uma audiência global é mais fácil do que nunca com as ferramentas de tradução e localização da HeyGen. Produza conteúdo em mais de 170 idiomas e dialetos com sincronização labial realista e narrações de IA, garantindo que sua mensagem tenha ressonância com públicos em todo lugar.

Histórias de clientes

Descubra como os profissionais de marketing aceleram a criação de conteúdo para as mídias sociais

A Reply.io ganhou 50 mil seguidores e 5,7 milhões de visualizações no TikTok

Veja como a equipe de mídia social da Reply.io usa os avatares de IA da Heygen para economizar 3 horas por vídeo, escalar a criação de conteúdo e impulsionar a presença online de seu CEO.

“HeyGen tem sido incrivelmente útil para nós, especialmente porque era um território novo para todos os envolvidos. Não tínhamos nenhum vídeo viral até começarmos a usar o HeyGen. Quando começamos a usá-lo, tudo mudou. Nossa quantidade de seguidores aumentou e nosso público se envolveu muito mais com o conteúdo.”

Anastasiia Nak, GTM Operator at Reply.io,Reply.io

Como criar
vídeos para redes sociais com o HeyGen

Log in to HeyGen, your AI-powered social media video editor for fast, professional-quality results.

Explore an array of customizable templates designed for social media content. Whether you need a promo, tutorial, or announcement, pick the style that aligns with your brand. Apply your brand kit in seconds for a consistent, polished look.

Upload your script and choose a dynamic AI avatar for a human element. Add b-roll footage to showcase your product or service in action, adding depth and visual flair to every social media video.

Personalize your video by adjusting text, fonts, and colors with our intuitive drag-and-drop social media video editor. Include branding elements and refine every detail to match your marketing goals.

Enhance your creation with animations, graphics, and images from HeyGen’s extensive library. Craft truly eye-catching social media videos that draw attention and spark engagement.

When your video is final, export it in your preferred format and share it across all your social channels to maximize reach.

FAQ

HeyGen é uma plataforma de geração de vídeos com IA e editor de vídeos para redes sociais que ajuda os profissionais de marketing a produzir conteúdo de alta qualidade, envolvente, de forma rápida e acessível. Seja para vídeos personalizados, clipes localizados ou visuais que correspondam à marca, a HeyGen simplifica todo o processo de produção.

Com o editor de vídeos para redes sociais da HeyGen, você pode produzir vídeos de nível profissional em minutos. Esqueça as gravações de vídeo tradicionais e horas de edição — escolha um modelo, personalize e compartilhe.

Com certeza! Nosso editor de vídeo para redes sociais baseado em IA possui recursos avançados de tradução e localização, permitindo que você crie vídeos em mais de 10 idiomas. A sincronização labial realista e a clonagem de voz ajudam a manter a autenticidade.

Nosso editor de vídeo para redes sociais é perfeito para atualizações de produtos, conteúdo educativo, campanhas promocionais, mensagens personalizadas e mais. Reaproveite seu conteúdo no TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube—onde quer que seu público esteja.

Com certeza! Nosso editor de vídeo para redes sociais é feito para equipes enxutas, eliminando a necessidade de recursos de produção dispendiosos. Comece rapidamente com modelos fáceis de usar e ferramentas de edição ágeis.

A HeyGen se destaca com avatares de IA realistas, localização robusta e uma interface de editor de vídeo para redes sociais fácil de usar. Seus vídeos ficam polidos e profissionais sem as pesadas cobranças.

O conteúdo criado usando nosso editor de vídeo para redes sociais é projetado especificamente para capturar a atenção e aumentar o engajamento. Desde elementos personalizados até visuais impressionantes, você verá uma melhoria nas métricas em pouco tempo.

De forma alguma. Nosso editor de vídeo para redes sociais é fácil de usar e não requer experiência prévia em edição. Basta fazer login, escolher um modelo e começar a criar.

Sim, nosso editor de vídeo para redes sociais simplifica o reaproveitamento de conteúdo existente—transformando filmagens antigas em novos vídeos de alto impacto para diversas plataformas e públicos.

É simples começar. Cadastre-se para uma conta gratuita, explore nosso editor de vídeo para redes sociais e comece a criar seu primeiro vídeo em minutos. As ferramentas intuitivas da HeyGen ajudam você a lançar sua estratégia de conteúdo social muito mais rápido.

