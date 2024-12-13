Sobre Nós

HeyGen Liderando o Futuro

de Geração de Vídeo por IA

Na HeyGen, nossa missão é tornar a narração visual acessível a todos. Porque acreditamos que você não deve precisar de equipamentos sofisticados ou recursos infinitos para compartilhar suas melhores ideias.

Da Ideia ao

Inovação

A HeyGen começou com uma ideia simples—tornar a criação de vídeos sem esforço. Hoje, estamos transformando a narrativa com IA, permitindo que qualquer pessoa crie vídeos de alta qualidade sem limites.

Vivemos em um mundo onde o vídeo é prioritário.

Mais de 1 bilhão de horas de vídeos são assistidas diariamente no YouTube, e a pessoa média assiste 17 horas de vídeo por semana.

Então, se um negócio quer clientes, precisa de vídeos. E vídeos precisam de câmeras — e atores, locações, software de edição, refilmagens... com tudo isso, vídeos finalizados podem custar US$ 1.000 por minuto. Pelo menos.

E então a inteligência artificial surgiu.

As pessoas adoram vídeos. Mas a maioria odeia estar diante das câmeras. Foi isso que o fundador Joshua Xu descobriu quando era engenheiro na Snap, desenvolvendo recursos para os Anúncios do SnapChat e a câmera de IA.

Mas com a geração de vídeo por IA, todos podem liberar seu contador de histórias interior — remover a câmera na verdade desbloqueia a criatividade e a liberdade na narrativa visual. E assim nasceu o HeyGen.

Agora você só precisa de um script.

Com o HeyGen, as empresas podem simplesmente escrever seu roteiro e gerar seu vídeo. Sem câmera, sem orçamento, sem dores de cabeça. Já ajudamos mais de 45.000 empresas e milhões de pessoas a criar, localizar e personalizar vídeos em larga escala — e estamos apenas começando.

À medida que estabelecemos padrões industriais para o uso ético de vídeos de IA e lideramos a carga em direção a experiências de IA mais imersivas, sabemos que isso é apenas o começo. Estamos animados para ver onde essa história vai.

Nossos Escritórios

Nossos escritórios globais reúnem as mentes mais brilhantes para moldar o futuro da criação de vídeos com inteligência artificial.

Isto é HeyGen

Nossos valores refletem quem somos e pelo que lutamos. Eles são a pedra angular da nossa cultura, então se esses valores falam com você, venha falar conosco.

01. Gennovators se movem rapidamente.

Nosso compromisso com a velocidade impulsiona o valor e a inovação. Prosperamos na paisagem sempre em evolução da IA, compreendendo que a agilidade e a iteração rápida são a chave para o sucesso.

02. Inovadores assumem a responsabilidade.

Assumimos a responsabilidade por desafios e oportunidades, impulsionando soluções e decisões proativas a cada momento e moldando nosso futuro com intenção e determinação. Vencemos como um time.

03. Gennovators são intensos e determinados.

Buscamos incansavelmente a excelência. Priorizamos a praticidade e a eficiência, ao mesmo tempo em que buscamos abertamente as melhores ideias, independentemente de onde elas venham.

04. Inovadores colocam os clientes em primeiro lugar.

Estamos profundamente comprometidos em entender as necessidades dos nossos clientes e nos esforçamos para superar suas expectativas, com nossas soluções inovadoras, construindo relacionamentos duradouros a cada interação.

05. Gennovators são criativos.

A criatividade é a pedra angular da inovação. Nós promovemos ativamente uma cultura onde o pensamento imaginativo é celebrado.

Estamos comprometidos
em fazer as coisas corretamente.

A confiança e segurança são cruciais para o que fazemos. Desde nossos avançados protocolos de verificação de usuários até nossos robustos esforços de moderação de conteúdo, estamos constantemente trabalhando para manter nossos produtos seguros, responsáveis e éticos.

Vamos trabalhar juntos

Isso pode ser o começo de algo especial. Saiba mais sobre carreiras na HeyGen.

