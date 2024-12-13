Vivemos em um mundo onde o vídeo é prioritário.

Mais de 1 bilhão de horas de vídeos são assistidas diariamente no YouTube, e a pessoa média assiste 17 horas de vídeo por semana.

Então, se um negócio quer clientes, precisa de vídeos. E vídeos precisam de câmeras — e atores, locações, software de edição, refilmagens... com tudo isso, vídeos finalizados podem custar US$ 1.000 por minuto. Pelo menos.