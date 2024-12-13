Garanta a consistência da marca com um kit visual aprovado pela empresa

Importe seu kit de marca para o HeyGen para definir a voz, o estilo e as preferências de pronúncia da sua marca para termos-chave. Seja o nome da sua empresa, a terminologia do produto ou frases únicas, estabeleça suas especificações para que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a sua marca. A consistência é fundamental, e com o kit de marca, você pode manter um tom unificado em todo o seu conteúdo de vídeo sem esforço.