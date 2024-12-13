HeyGen para Empresas
Desenvolvido para escalar.
Com respaldo de segurança.
A HeyGen é construída com segurança, escalabilidade e suporte como fundamentos para que você possa implementar vídeos de IA em sua organização com confiança. Gere vídeos de alta qualidade sem produções caras, economizando tempo e recursos.
Confiado por mais de
Mais de 85.000 clientes
Marketing
Capacite sua equipe de marketing para produzir vídeos profissionais em larga escala, seja lançando um novo produto, impulsionando o desempenho de campanhas ou personalizando o alcance. Potencialize sua estratégia de marketing em vídeo.
Aprendizado & Desenvolvimento
Seja criando palestras, tutoriais ou mensagens motivacionais, o HeyGen facilita a produção de vídeos profissionais e envolventes de L&D que cativam o público global e proporcionam um impacto duradouro.
Vendas
Crie instantaneamente apresentações e vídeos de prospecção de vendas personalizados para representantes ocupados, para que eles possam se concentrar em fechar negócios. Desde propostas de saída até introduções pré-ligação, destaque-se em todas as etapas do processo de vendas
Benefícios e valor
Colaboração global sem emendas
para criação de vídeos sem esforço
Habilite equipes a colaborar de forma eficiente com acesso baseado em funções, espaços de trabalho compartilhados e integração rápida. O gerenciamento seguro de vídeos garante conformidade e segurança de dados em todos os departamentos.
Qualidade profissional
Dê vida à sua marca com avatares impressionantes de IA em 4k
Eleve o conteúdo dos seus vídeos com os avatares em 4K de qualidade de estúdio da HeyGen. Nossos avatares são os mais realistas do setor, impulsionados por tecnologia proprietária de sincronização labial que oferece um realismo inigualável. Crie vídeos envolventes com avatares que refletem a identidade da sua marca e se conecte com seu público como nunca antes. Além disso, obtenha processamento prioritário para acompanhar as necessidades do seu negócio.
Público global
Leve sua marca para o mundo em mais de 170 idiomas e dialetos
Com o recurso de Revisão para traduções de vídeo, você tem controle total sobre sua mensagem em cada idioma. Visualize roteiros, faça edições linha por linha e personalize o tom para garantir que seus vídeos transmitam sua história de maneira precisa e eficaz. Este recurso permite que você entregue conteúdo que ressoa com cada público, preservando as nuances que tornam sua marca única, independentemente do idioma.
Colaboração
Unifique sua empresa com colaboração instantânea entre equipes globais
Convide rapidamente membros da equipe, atribua funções e colabore sem esforço em espaços compartilhados. Com controle de versão, comentários assíncronos e colaboração offline, você pode agilizar revisões e manter os projetos progredindo. Substitua reuniões por feedbacks claros e contextuais através de comentários em vídeo assíncronos, acelerando o fluxo de trabalho da sua equipe.
Kit de marca
Garanta a consistência da marca com um kit visual aprovado pela empresa
Importe seu kit de marca para o HeyGen para definir a voz, o estilo e as preferências de pronúncia da sua marca para termos-chave. Seja o nome da sua empresa, a terminologia do produto ou frases únicas, estabeleça suas especificações para que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a sua marca. A consistência é fundamental, e com o kit de marca, você pode manter um tom unificado em todo o seu conteúdo de vídeo sem esforço.
Estudo de caso: principais resultados da trivago
“Realizamos testes com outras empresas e a HeyGen sempre esteve no topo em termos de qualidade. Fomos muito transparentes com a equipe deles desde o início porque estávamos em uma situação de alto risco e alta recompensa, onde estávamos fazendo isso pela primeira vez e depositamos nossa confiança neles, e isso valeu completamente a pena.”
João Laureano, Diretor Criativo
Integrações de aplicativos
Integre o HeyGen no
seus fluxos de trabalho existentes
Integre-se perfeitamente ao seu fluxo de trabalho existente para otimizar seu processo. O HeyGen se conecta sem esforço às principais plataformas para que você possa criar, compartilhar e escalar vídeos sem perder o ritmo.
Clay
Automatize a narração de vídeo em escala. Com HeyGen e Clay, crie vídeos de vendas e marketing personalizados que cativam seu público.
Tolstoy
Com HeyGen e Tolstoy, você pode usar avatares de IA para apresentar produtos, orientar espectadores e impulsionar vendas diretamente do seu site de e-commerce.
Repurpose.io
Com HeyGen e Repurpose.io, você pode criar e distribuir vídeos envolventes de IA em todas as principais plataformas de mídia social, mantendo o conteúdo otimizado e consistente.
Mindstamp
Com HeyGen e Mindstamp, você pode adicionar questionários, formulários e mais a vídeos para engajar seu público e aumentar a participação.
Hubspot
Com o HeyGen e o HubSpot, você pode publicar um post no blog e imediatamente transformá-lo em um resumo de vídeo estilo influenciador AI, que é perfeito para as redes sociais.
Zapier
Com HeyGen e Zapier, você pode criar vídeos com inteligência artificial em mais de 175 idiomas e automatizar fluxos de trabalho ao integrar com milhares de aplicativos.
Canva
Transforme designs estáticos em vídeos impulsionados por IA. Com HeyGen e Canva, você pode dar vida aos seus visuais convertendo elementos de design do Canva em conteúdo de vídeo dinâmico.
Adobe Express
Converta imagens impressionantes em narrativas de vídeo. Com HeyGen e Adobe Express, você pode transformar imagens em narrativas visuais dinâmicas.
Os mais altos padrões de Confiança & Segurança
A HeyGen adere aos padrões globais e oferece tranquilidade para os requisitos de conformidade da sua organização. Nossa equipe dedicada de Confiança & Segurança garante que seus dados estejam seguros e que nossa IA seja usada de forma ética.
Perguntas Frequentes da Empresa
HeyGen para Empresas é uma oferta de assinatura projetada para negócios que precisam de capacidades avançadas de geração de vídeo com IA, controle e segurança. Ela permite que equipes criem, personalizem e gerenciem conteúdo de vídeo realista de forma eficiente, garantindo ao mesmo tempo segurança e suporte de nível empresarial.
HeyGen para Empresas oferece um controle sem precedentes sobre a criação de vídeos, desde avatares com qualidade de estúdio até ferramentas avançadas de tradução. Com recursos como processamento prioritário, revisão de traduções e personalização da marca, é projetado para elevar sua estratégia de vídeo e ajudá-lo a se conectar com o público em escala global. Além disso, com nossas integrações e API, você pode conectar o HeyGen de maneira integrada aos seus sistemas existentes, otimizando a produção de vídeo em toda a sua organização.
Enquanto o HeyGen para Equipes é ideal para equipes menores que procuram ferramentas essenciais de criação de vídeos com IA, o HeyGen para Empresas oferece uma plataforma abrangente adaptada para organizações maiores, incluindo criação ilimitada de vídeos, recursos de segurança aprimorados, suporte ao cliente dedicado e opções de personalização poderosas através do Proofread, Brand Kit e nosso acesso à API.
HeyGen para Empresas é uma solução ideal para configurações de equipe única e múltiplas equipes em organizações de médio a grande porte. É uma plataforma de geração de vídeo AI tudo-em-um poderosa, perfeitamente adequada para departamentos de Marketing, Vendas, Localização e Aprendizado e Desenvolvimento, permitindo que eles criem conteúdo de vídeo impactante em escala.
Não, a HeyGen não treina com seus dados. Garantimos que os dados de nossos clientes empresariais sejam mantidos separados e não sejam utilizados para treinar nossos sistemas de IA, nem combinados com quaisquer outros dados para esse fim. Seus dados são seus dados. Eles permanecem privados e seguros.
Você pode entrar em contato com nossa equipe de vendas para ver uma demonstração e começar gratuitamente.
Entre em contato com nossa equipe de vendas para uma solução personalizada que atenda às suas necessidades.
A precificação do HeyGen para Empresas é personalizada de acordo com as necessidades específicas da sua organização, incluindo o tamanho da equipe, recursos necessários e níveis de suporte. Entre em contato com nossa equipe de vendas para obter um orçamento personalizado que se adeque ao seu negócio.
Como cliente da HeyGen Enterprise, você tem acesso a suporte e serviços extras para ajudar sua organização a aproveitar ao máximo a HeyGen. Isso inclui suporte técnico 24/7 e um Gerente de Sucesso do Cliente dedicado para orientar sua estratégia, compartilhar melhores práticas e fornecer sessões de integração e treinamento personalizadas para sua equipe.
A HeyGen Enterprise oferece flexibilidade para suas necessidades de faturamento, incluindo a opção de configurar a faturação anual regular. Você receberá faturas detalhadas, e nossa equipe está disponível para responder quaisquer dúvidas que você tenha sobre faturamento ou opções de pagamento.
Você pode entrar em contato com nossa equipe de vendas aqui. Estamos aqui para ajudá-lo a explorar todo o potencial do HeyGen para Empresas e encontrar a solução certa para suas necessidades.