Avatares interativos de IA respondem perguntas e guiam os usuários através de conversas realistas e não roteirizadas. Disponíveis em mais de 175 idiomas, eles trabalham ininterruptamente para aumentar o engajamento.

Confiável por mais de

60.000 clientes

O que é um Avatar Interativo

Avatares criados para o futuro
da conversação.

Avatares interativos são suas personalidades digitais que estão sempre disponíveis. São criados para terem conversas naturais e significativas. Trabalham arduamente por você. Eles não apenas falam — eles entendem, se adaptam e respondem com um nível de personalização semelhante ao humano.

Case Study: Trivago Key Results

-50%Post-production Time
3-4Months Saved

“We did tests with other companies, and HeyGen’s AI video generator was always on top for quality. We communicated transparently, trusting their team throughout our high-risk, high-reward situation, and it entirely paid off.” - João Laureano, Creative Director

João Laureano, Creative Director

Recursos de Vídeo de Avatar IA

Criado para Conversação.

Movido pela Inovação.

Tradução Automática

Dê a Vídeos Antigos um Novo Público

Insira qualquer vídeo que você tenha e nós o converteremos para qualquer idioma que desejar. Tem muitos vídeos? Automatize o processo com nossa API. Nunca foi tão fácil ampliar o alcance da sua biblioteca de vídeos e alcançar novos mercados.

Clone de Voz

Seja autêntico em qualquer idioma

Preserve a voz única da sua marca através das culturas. Nosso processo de localização com inteligência artificial captura seu estilo e tom originais, garantindo que sua mensagem reverbere em todos os idiomas. Desde dublagens até legendas, a autenticidade permanece em destaque para cada público alcançado.

175+ idiomas e dialetos

Alcance novos mercados e conecte-se com públicos ao redor do mundo utilizando nosso amplo suporte a idiomas. Com mais de 175 línguas e dialetos, você pode garantir que seu conteúdo seja culturalmente relevante e linguisticamente preciso, causando um impacto duradouro em espectadores em todo lugar.

Suporte ao Cliente

Suporte ao Cliente - Com um Toque Humano

Ofereça suporte ao cliente com o poder da IA usando avatares realistas que falam múltiplas línguas. A HeyGen cria vídeos de suporte com aparência natural que melhoram os tempos de resposta, reduzem custos e aumentam a satisfação com automação semelhante à humana.

Ligações de Vendas

Escale suas vendas com avatares interativos

Impulsione as vendas com avatares de IA para demonstrações de produtos, prospecção de clientes e acompanhamentos. A HeyGen ajuda equipes de vendas a personalizar vídeos em larga escala, aumentar o engajamento e fechar negócios mais rapidamente em mercados globais.

Educação

Ofereça Treinamento e Demonstrações Personalizadas

Crie vídeos de treinamento de IA e demonstrações de integração que sejam localizados e envolventes. HeyGen facilita a produção de conteúdo profissional para treinamento de funcionários, educação de clientes e comunicações internas.

Avatar com aparência humana

Esqueça os chatbots.

É uma conversa.

Transforme uma imagem estática em um avatar de IA totalmente animado com gestos e expressões realistas e fluidos. Assista sua imagem ganhar vida de maneiras que cativam e envolvem.

Fazer upload de conhecimento

Faça upload de documentos, FAQs, informações de produtos ou scripts personalizados facilmente—seu avatar aprende tudo. Seja sobre políticas da empresa ou narrativas da marca, ele responde com respostas precisas e alinhadas à marca todas as vezes.

Personalidades Sob Medida

De profissional e elegante a divertido e peculiar, você controla a aparência, o tom e o estilo do seu avatar para alinhar perfeitamente com sua marca ou visão criativa.

Sempre Ativo, Sempre Escalável

Disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, avatares interativos podem gerenciar milhares de conversas simultaneamente, escalando conforme seu público cresce sem esforço.

Tipos de Avatar

Infinitas Maneiras de Personalizar Seu Avatar.

Clone-se, Gere com IA ou Escolha da Nossa Biblioteca de Avatares.

Clone-se para criar um gêmeo digital. Gere um avatar que não existe com a IA. Encontre um avatar da comunidade. Ou escolha de nossa biblioteca de imagens. Temos mais de 500 avatares para você escolher.

Avatar IV

Avatar IV é o nosso modelo mais avançado até agora. Transforme uma única foto e um roteiro em um avatar realista falando, seja de humanos, animais de estimação, alienígenas ou qualquer coisa que você possa imaginar.


Avatar de Vídeo

Um avatar em vídeo permite que você esteja em dois lugares ao mesmo tempo, perfeito para criadores de conteúdo, profissionais de negócios e influenciadores digitais.

Foto de Perfil

Seu avatar fotográfico pode se transformar em uma versão animada de você mesmo, proporcionando movimentos e expressões realistas enquanto mantém uma aparência natural.

Avatar Generativo

Gere avatares de IA, fotos e vídeos a partir de prompts de texto, perfeitos para empresas, mídias sociais e muito mais.

Avatar Interativo

Leve o engajamento para o próximo nível com um avatar interativo que responde em tempo real, tornando as interações virtuais mais autênticas.

Avatar Genérico

Crie avatares de estoque personalizados de IA para vídeos com a tecnologia avançada da HeyGen. Enriqueça seus vídeos com visuais dinâmicos, únicos e envolventes impulsionados por IA.

Casos de Uso

De criadores a profissionais de marketing.

Mais de 100 casos de uso para HeyGen.

Perguntas Frequentes sobre Avatares Interativos

Um Avatar Interativo AI da HeyGen é um personagem digital realista que participa de conversas em tempo real. Ele vai além dos chatbots com fala, gestos e expressões faciais impulsionados por IA para interações semelhantes às humanas.

HeyGen permite que você crie e personalize avatares de IA a partir de fotos, prompts de texto ou sua biblioteca com mais de 500 personagens. Esses avatares podem falar, se mover e se adaptar usando inteligência artificial avançada, tornando-os ideais para vídeos, atendimento ao cliente e criação de conteúdo.

Sim, a HeyGen oferece uma versão gratuita para gerar avatares de IA, adicionar voz e criar vídeos curtos. Planos premium desbloqueiam recursos avançados como renderização em HD, personalização e uso comercial.

Os avatares HeyGen utilizam inteligência artificial para compreender o tom, adaptar respostas e exibir movimentos naturais. Eles são animados, multilíngues e mais envolventes do que os chatbots tradicionais baseados em texto.

Sim, os avatares HeyGen são projetados para produção de vídeo. Eles podem ser usados em marketing, e-learning, treinamento corporativo e suporte ao cliente, fornecendo conteúdo de alta qualidade gerado por IA.

Você pode ajustar a aparência, voz, idioma e gestos de um avatar. Use Pacotes de Visual para um estilo rápido ou faça upload de sua própria foto para uma personalidade digital única e impulsionada por IA.

Sim, os avatares HeyGen falam mais de 175 idiomas e dialetos, tornando-os ideais para comunicação global, treinamento e engajamento de clientes.

Empresas, educadores e criadores de conteúdo utilizam avatares HeyGen para marketing, treinamento, mídias sociais, eventos virtuais e atendimento ao cliente automatizado.

O Gerador de Vídeo Avatar AI da HeyGen sincroniza a fala com expressões faciais realistas e movimentos, criando conteúdo dinâmico e envolvente sem a necessidade de câmeras ou atores.

Os Pacotes de Visual da HeyGen oferecem avatares prontos para negócios, entretenimento, jogos e indústrias globais, ajudando você a encontrar o avatar certo em segundos.

Depoimentos

O que os Clientes Dizem Sobre Nós

