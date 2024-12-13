Existem três maneiras de criar uma tela de vídeo no HeyGen

Opção 1: Do zero. Passe o mouse sobre o botão '+Criar Vídeo' no canto superior direito da aplicação web. Você verá uma seleção de vídeos verticais e horizontais.

Opção 2: A partir de um modelo. Navegue pela nossa biblioteca de modelos de vídeo, encontre um que atenda às suas necessidades e clique no botão '+ Usar este Modelo'.

Opção 3: A partir de um avatar. Navegue pela nossa lista de avatares e selecione o avatar AI de sua preferência. A página abrirá uma janela solicitando que você crie um vídeo.

