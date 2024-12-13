Perguntas Frequentes HeyGen

Perguntas Frequentes (FAQs).
Sobre as Ferramentas de Vídeo e Avatar HeyGen AI.

Encontre tudo o que você precisa saber sobre o gerador de vídeo AI da HeyGen, o gerador de avatar AI e as ferramentas de tradução e localização AI. Comece a explorar para aproveitar ao máximo a HeyGen.

background image

Como acessar a API HeyGen?

A HeyGen oferece um serviço de API que disponibiliza recursos e funcionalidades semelhantes aos disponíveis em nossa aplicação web. Isso permite que os usuários integrem e utilizem as mesmas ferramentas e capacidades em seus próprios fluxos de trabalho.

Sobre a HeyGen

HeyGen é uma ferramenta de vídeo online com avatares falantes de IA integrados que liberam a criatividade das pessoas ao remover as barreiras custosas da filmagem e edição de vídeo tradicionais.

Escolha um avatar, digite o roteiro que deseja e clique em 'enviar' para criar um vídeo de porta-voz perfeito em minutos!

Você terá uma experiência melhor com o HeyGen no PC, mas criamos uma página especial para usuários de celular para fazer uma demonstração em vídeo.

A HeyGen desenvolveu uma versão HeyGen lite para o navegador Google Chrome que pode ser adicionada clicando neste link:

Extensão HeyGen para Chrome

Como Fazer Vídeos no HeyGen?

Existem três maneiras de criar uma tela de vídeo no HeyGen

Opção 1: Do zero. Passe o mouse sobre o botão '+Criar Vídeo' no canto superior direito da aplicação web. Você verá uma seleção de vídeos verticais e horizontais.

Opção 2: A partir de um modelo. Navegue pela nossa biblioteca de modelos de vídeo, encontre um que atenda às suas necessidades e clique no botão '+ Usar este Modelo'.

Opção 3: A partir de um avatar. Navegue pela nossa lista de avatares e selecione o avatar AI de sua preferência. A página abrirá uma janela solicitando que você crie um vídeo.

Tutoriais do Blog HeyGen

Cada cena permite um personagem. Você pode adicionar vários avatares tendo diferentes em cenas distintas.

O efeito de transição aparecerá somente na junção de duas cenas. Clique no botão '...' no canto superior direito da cena, e você poderá ajustar os efeitos.

O HeyGen salvará automaticamente o rascunho do vídeo, e você poderá encontrá-lo na seção 'rascunho' da aba 'vídeo'.

Clique no botão '☑️ Enviar' no canto superior direito, o vídeo será enviado para geração. Você pode verificar o progresso na aba 'Vídeo'.

Uma vez que o vídeo for gerado, você pode exportar o vídeo clicando no botão 'baixar' na aba 'Meu Vídeo'

Se você ainda não enviou seu vídeo, há uma aba de seta para refazer no topo da tela de edição. Clique nela para desfazer sua ação anterior. Após o envio bem-sucedido do seu vídeo, será necessário criar um clone para editar. Na aba 'Meu Vídeo', escolha o botão '...' no vídeo desejado e, em seguida, clique em 'Duplicar'.

Depende do número de vídeos sendo processados. Quando há muitos usuários enviando vídeos ao mesmo tempo, pode levar um pouco mais do que o normal. Usuários em planos pagos têm prioridade no tempo de processamento. Se estiver demorando um tempo incomum ou ocorrer um erro, por favor entre em contato conosco através do botão 'ajuda'.

Sobre o Avatar de IA

Avatares Personalizados são gerados automaticamente e levam apenas alguns minutos! Um Avatar de Estúdio, que é profissionalmente elaborado pela nossa equipe, pode levar até 7 dias do início ao fim.

Para animar seu Avatar para ler seu roteiro, será necessário que a IA processe e crie seu vídeo. Você pode pré-visualizar o áudio, mas para ver saídas como sincronização labial do Avatar e gestos, você precisará enviar seu vídeo para processamento primeiro.

Atualmente, você não pode controlar os gestos e movimentos. Uma opção alternativa é escolher um avatar com gestos naturais que estejam alinhados com o seu roteiro ou caso de uso.

Deixe seu feedback no grupo de usuários!

Preço, Condições & Privacidade

A assinatura mensal cobra o seu método de pagamento todo mês, enquanto a assinatura anual cobra apenas uma vez por ano.

O custo mensal real da assinatura anual é menor do que o da assinatura mensal.

Propriedade e Direitos Autorais

Se você é um assinante pagante do HeyGen, então você possui os vídeos que gera, sujeito à sua conformidade com os Termos de Serviço do HeyGen. Se você está usando uma versão gratuita do HeyGen, nós retemos a propriedade dos vídeos que você gera, mas você tem permissão para usar esses vídeos para fins não comerciais, sujeito à sua conformidade com os Termos de Serviço do HeyGen. Veja os Termos de Serviço do HeyGen para uma discussão mais detalhada sobre as regras de propriedade e uso do conteúdo gerado usando o HeyGen.

Casos de Uso

De criadores a profissionais de marketing.

Mais de 100 casos de uso para HeyGen.

Depoimentos

O que os Clientes Dizem Sobre Nós

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo