Perguntas Frequentes HeyGen
Perguntas Frequentes (FAQs).
Sobre as Ferramentas de Vídeo e Avatar HeyGen AI.
Encontre tudo o que você precisa saber sobre o gerador de vídeo AI da HeyGen, o gerador de avatar AI e as ferramentas de tradução e localização AI. Comece a explorar para aproveitar ao máximo a HeyGen.
O que é HeyGen?
HeyGen é uma plataforma de vídeo com tecnologia AI que permite aos usuários criar vídeos de alta qualidade sem esforço. Desde avatares AI realistas até clonagem de voz multilíngue, HeyGen capacita empresas e criadores a escalar a produção de conteúdo com facilidade.
Como Criar um Avatar de IA?
Transforme-se em um avatar de IA falante e realista que parece e se comporta exatamente como você. Crie vídeos dinâmicos onde o avatar não apenas fala com a sua voz, mas também se move e age de uma maneira que espelha perfeitamente suas próprias expressões e gestos naturais.
Sobre a HeyGen
HeyGen é uma ferramenta de vídeo online com avatares falantes de IA integrados que liberam a criatividade das pessoas ao remover as barreiras custosas da filmagem e edição de vídeo tradicionais.
Escolha um avatar, digite o roteiro que deseja e clique em 'enviar' para criar um vídeo de porta-voz perfeito em minutos!
Você terá uma experiência melhor com o HeyGen no PC, mas criamos uma página especial para usuários de celular para fazer uma demonstração em vídeo.
A HeyGen desenvolveu uma versão HeyGen lite para o navegador Google Chrome que pode ser adicionada clicando neste link:
Como Fazer Vídeos no HeyGen?
Existem três maneiras de criar uma tela de vídeo no HeyGen
Opção 1: Do zero. Passe o mouse sobre o botão '+Criar Vídeo' no canto superior direito da aplicação web. Você verá uma seleção de vídeos verticais e horizontais.
Opção 2: A partir de um modelo. Navegue pela nossa biblioteca de modelos de vídeo, encontre um que atenda às suas necessidades e clique no botão '+ Usar este Modelo'.
Opção 3: A partir de um avatar. Navegue pela nossa lista de avatares e selecione o avatar AI de sua preferência. A página abrirá uma janela solicitando que você crie um vídeo.
Cada cena permite um personagem. Você pode adicionar vários avatares tendo diferentes em cenas distintas.
O efeito de transição aparecerá somente na junção de duas cenas. Clique no botão '...' no canto superior direito da cena, e você poderá ajustar os efeitos.
O HeyGen salvará automaticamente o rascunho do vídeo, e você poderá encontrá-lo na seção 'rascunho' da aba 'vídeo'.
Clique no botão '☑️ Enviar' no canto superior direito, o vídeo será enviado para geração. Você pode verificar o progresso na aba 'Vídeo'.
Uma vez que o vídeo for gerado, você pode exportar o vídeo clicando no botão 'baixar' na aba 'Meu Vídeo'
Se você ainda não enviou seu vídeo, há uma aba de seta para refazer no topo da tela de edição. Clique nela para desfazer sua ação anterior. Após o envio bem-sucedido do seu vídeo, será necessário criar um clone para editar. Na aba 'Meu Vídeo', escolha o botão '...' no vídeo desejado e, em seguida, clique em 'Duplicar'.
Depende do número de vídeos sendo processados. Quando há muitos usuários enviando vídeos ao mesmo tempo, pode levar um pouco mais do que o normal. Usuários em planos pagos têm prioridade no tempo de processamento. Se estiver demorando um tempo incomum ou ocorrer um erro, por favor entre em contato conosco através do botão 'ajuda'.
Sobre o Avatar de IA
Avatares Personalizados são gerados automaticamente e levam apenas alguns minutos! Um Avatar de Estúdio, que é profissionalmente elaborado pela nossa equipe, pode levar até 7 dias do início ao fim.
Para animar seu Avatar para ler seu roteiro, será necessário que a IA processe e crie seu vídeo. Você pode pré-visualizar o áudio, mas para ver saídas como sincronização labial do Avatar e gestos, você precisará enviar seu vídeo para processamento primeiro.
Atualmente, você não pode controlar os gestos e movimentos. Uma opção alternativa é escolher um avatar com gestos naturais que estejam alinhados com o seu roteiro ou caso de uso.
Preço, Condições & Privacidade
A assinatura mensal cobra o seu método de pagamento todo mês, enquanto a assinatura anual cobra apenas uma vez por ano.
O custo mensal real da assinatura anual é menor do que o da assinatura mensal.
Propriedade e Direitos Autorais
Se você é um assinante pagante do HeyGen, então você possui os vídeos que gera, sujeito à sua conformidade com os Termos de Serviço do HeyGen. Se você está usando uma versão gratuita do HeyGen, nós retemos a propriedade dos vídeos que você gera, mas você tem permissão para usar esses vídeos para fins não comerciais, sujeito à sua conformidade com os Termos de Serviço do HeyGen. Veja os Termos de Serviço do HeyGen para uma discussão mais detalhada sobre as regras de propriedade e uso do conteúdo gerado usando o HeyGen.