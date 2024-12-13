Localização de Idiomas por IA
Leve Seu Conteúdo para o Mundo Inteiro, Uma Língua de Cada Vez
Localização que conecta, não apenas traduz. Seu conteúdo, sua voz, adaptados naturalmente para qualquer público. Desde campanhas de marketing até vídeos de treinamento, conteúdo de vídeo multilíngue garante que sua mensagem pareça ter sido feita especialmente para eles.
Localização de IA
Leve seu conteúdo para o mundo.
Faça com que cada vídeo pareça nativo.
A HeyGen transforma a localização de vídeos com IA de ponta, garantindo que sua mensagem pareça natural em qualquer idioma. A localização com um clique torna a escalabilidade sem esforço, ajudando você a se conectar com públicos globais enquanto mantém a autenticidade cultural.
Múltiplos Dialeto para Impacto no Mundo Real
O dialeto certo faz toda a diferença. Seja espanhol argentino ou espanhol mexicano, a adaptação regional garante clareza e relevância cultural.
Localização com Um Clique para Qualquer Idioma
Converta seus vídeos instantaneamente para mais de 70 idiomas com a precisa tecnologia de sincronização labial por IA. Fale com seu público de maneira natural e construa confiança além das fronteiras.
Soe Como Você em Todos os Idiomas
Mantenha sua voz, tom e personalidade únicos intactos. A síntese de fala com suporte de IA garante a adaptação de conteúdo cultural enquanto preserva sua autenticidade.
Case Study: Trivago Key Results
Localização de Vídeo
O que é Localização de Idiomas?
Fale o idioma local, instantaneamente.
A localização de vídeos vai além da tradução. Ela garante que o conteúdo pareça natural, adaptando-se à cultura, língua e expressões locais. Soluções com inteligência artificial permitem que marcas criem conteúdo de vídeo multilíngue que parece verdadeiramente nativo.
Reaproveite Vídeos Antigos para um Público Global
Insira qualquer vídeo e a localização de vídeo com inteligência artificial o transformará em qualquer idioma. Possui uma grande biblioteca de conteúdo? Automatize o processo com nossa API para conteúdo de vídeo multilíngue em grande escala.
Sua Voz em mais de 70 Idiomas & 175 Dialeto
Pronto para o Social
Seu conteúdo não é apenas localizado, ele é perfeitamente embalado para o YouTube, TikTok, portais de aprendizado ou qualquer lugar onde seu público esteja.
Tradução por IA
Fale Todas as Línguas.
Seu avatar fala qualquer idioma, perfeitamente.
Torne-se o herói do seu próprio universo de conteúdo com o seu gêmeo digital. Seu avatar não apenas replica seus gestos, expressões e personalidade — ele os aprimora. Você, amplificado, possui superpoderes para criar, envolver e inspirar — tudo isso sem nunca precisar de uma pausa para o café!
Dialeto
Fale Naturalmente em Qualquer Dialeto Regional
Seja francês parisiense ou português brasileiro, seus vídeos soarão autênticos. A localização de idiomas impulsionada por IA garante que cada voz ressoe com o público local.
Cultura
Adaptação Cultural Que Vai Além da Tradução
Seu conteúdo faz mais do que alterar palavras — ele aprende o jargão, os idiomas e as expressões culturais que constroem confiança. A adaptação de conteúdo cultural faz com que cada vídeo pareça nativo.
Dublagem Labial
Sincronização Labial de IA para Combinação de Fala Perfeita
Diga adeus a palavras e movimentos labiais desencontrados. A tecnologia de sincronização labial por IA cria uma sincronização de fala natural e perfeitamente cronometrada entre idiomas.
Espanhol (Idioma)
Argentina (Dialeto)
Bolívia (Dialeto)
Chile (Dialeto)
Colômbia (Dialeto)
Costa Rica (Dialeto)
Cuba (Dialeto)
República Dominicana (Dialeto)
Equador (Dialeto)
El Salvador (Dialeto)
México (Dialeto)
Chinês (Idioma)
Cantonês Tradicional (Dialeto)
Mandarim Jilu Simplificado (Dialeto)
Mandarim Simplificado (Dialeto)
Mandarim Nordestino (Dialeto)
Mandarim do Sudoeste (Dialeto)
Mandarim Taiuanês (Dialeto)
Wu Simplificado (Dialeto)
Mandarim Zhongyuan de Henan (Dialeto)
Inglês (Idioma)
Estados Unidos (Dialeto)
Austrália (Dialeto)
Canadá (Dialeto)
RAE de Hong Kong (Dialeto)
Índia (Dialeto)
Irlanda (Dialeto)
Quênia (Dialeto)
Nova Zelândia (Dialeto)
Nigéria (Dialeto)
Sul-africano (Dialeto)
Tradução em que você pode confiar
Não apenas trocamos idiomas. Capturamos sotaques locais, tom e padrões de fala para garantir uma comunicação autêntica.
Pronúncia perfeita
Se algo soar estranho, basta fazer o upload de uma gravação de voz, e a IA aprenderá sua pronúncia perfeita.
Sempre de acordo com a marca
Podemos usar a voz da sua marca — basta nos informar sobre o seu tom e estilo e a pronúncia de quaisquer palavras, produtos ou nomes comerciais importantes.
Use nosso X Bot para Traduzir sua Linha do Tempo
Marque @HeyGenLabs no X para traduzir vídeos
É fácil. Marque @HeyGenLabs com o idioma de sua preferência como resposta no post original. Você receberá uma notificação de X quando postarmos seu vídeo traduzido. Bem prático, não é?
Tipos de Avatar
Infinitas Maneiras de Personalizar Seu Avatar.
Clone-se, Gere com IA ou Escolha da Nossa Biblioteca de Avatares.
Clone-se para criar um gêmeo digital. Gere um avatar que não existe com a IA. Encontre um avatar da comunidade. Ou escolha de nossa biblioteca de imagens. Temos mais de 500 avatares para você escolher.
Avatar IV
Avatar IV é o nosso modelo mais avançado até agora. Transforme uma única foto e um roteiro em um avatar realista falando, seja de humanos, animais de estimação, alienígenas ou qualquer coisa que você possa imaginar.
Avatar de Vídeo
Um avatar em vídeo permite que você esteja em dois lugares ao mesmo tempo, perfeito para criadores de conteúdo, profissionais de negócios e influenciadores digitais.
Foto de Perfil
Seu avatar fotográfico pode se transformar em uma versão animada de você mesmo, proporcionando movimentos e expressões realistas enquanto mantém uma aparência natural.
Avatar Generativo
Gere avatares de IA, fotos e vídeos a partir de prompts de texto, perfeitos para empresas, mídias sociais e muito mais.
Avatar Interativo
Leve o engajamento para o próximo nível com um avatar interativo que responde em tempo real, tornando as interações virtuais mais autênticas.
Perguntas Frequentes sobre Localização de Idiomas em IA
A localização de vídeos adapta o conteúdo para diferentes idiomas e culturas, mantendo-o natural. Ela amplia seu público, melhora o engajamento e constrói confiança. A localização impulsionada pela IA da HeyGen torna esse processo contínuo.
A sincronização labial de IA combina os movimentos dos lábios com o áudio traduzido, fazendo com que os vídeos pareçam naturais. HeyGen garante uma sincronização perfeita, criando uma experiência suave e imersiva.
Avatares digitais são personagens gerados por IA usados em vídeos. HeyGen permite que usuários criem avatares, clonem a si mesmos ou escolham entre mais de 500 opções. Empresas os utilizam para mensagens personalizadas, conteúdo multilíngue e interações automatizadas.
A adaptação cultural faz com que o conteúdo pareça nativo ao usar expressões e idiomas locais. A HeyGen garante que o conteúdo ressoe com diferentes públicos, melhorando a confiança e o engajamento.
Sim. O HeyGen suporta mais de 70 idiomas e mais de 175 dialetos. Ele distingue variações regionais como o espanhol mexicano e argentino, garantindo uma localização precisa.