Aparência do Avatar
Um Avatar.
Looks ilimitados.
Os Look Packs da HeyGen e as ferramentas de IA generativa permitem que você recrie o estilo, o ambiente e a personalidade do seu avatar em tempo real. Pense nisso. Gere isso. Agora você pode visualizar a sua história. A única ferramenta que pode ampliar a sua Imaginação. Visuais de Avatar IA.
Ferramentas de Criação de Avatares de IA
Conheça o Looks.
Fundos, roupas e cenários ilimitados.
Entre em um mundo digital totalmente personalizável. Avatares impulsionados por IA não apenas espelham gestos e expressões — eles evoluem para personagens únicos moldados pela sua imaginação. Expresse-se com uma ferramenta projetada para amplificar a criatividade e a narrativa sem limites.
Comece com o seu Avatar
Faça upload de uma foto para obter a melhor precisão, ou pule e deixe sua imaginação assumir criando um avatar com um comando de texto.
Gerar com Prompts de Texto
Quando sua imaginação ultrapassar os predefinidos, use comandos de texto para criar algo exclusivamente seu. Descreva a roupa, o ambiente ou a atmosfera que você está idealizando, e o HeyGen cuidará do resto.
Navegar pelos Pacotes de Visual
Acesse uma biblioteca selecionada de estilos pré-definidos, desde trajes de negócios ousados até aventureiros míticos. Os Pacotes de Estilos oferecem acesso instantâneo a Visuais refinados, adaptados para temas e ocasiões específicas.
Liberdade Criativa Inigualável
Imagine, e a HeyGen dá vida. Com comandos de texto ou Pacotes de Visual pré-desenhados, você pode estilizar seu avatar e o ambiente ao redor de maneiras que nenhuma outra ferramenta oferece.
Gere Avatares de IA com Comandos
Descreva a cena, roupa ou pose desejada com comandos de texto simples. A IA da HeyGen transforma sua foto em imagens realistas de IA de você mesmo. Você pode escolher qualquer configuração — profissional, casual, temática ou mais.
Personalização Descomplicada
Esqueça de mexer nos detalhes. Com um clique, seu avatar se transforma no Look perfeito para qualquer cena, propósito ou humor.
Pacotes de Visual de Avatar
Desbloqueie a Criatividade.
Com Pacotes de Visual Pré-Definidos.
Os Pacotes Look da HeyGen são o guarda-roupa definitivo para o seu avatar. Desde visuais empresariais elegantes até aventuras míticas, esses pacotes pré-desenhados desbloqueiam infinitas possibilidades para cada projeto, estado de espírito ou obra-prima.
Comece com o seu Avatar
Faça upload de uma foto para obter a melhor precisão, ou pule essa etapa e deixe sua imaginação assumir o controle gerando um avatar com um comando de texto.
Gerar com Prompts de Texto
Quando sua imaginação ultrapassar os predefinidos, use comandos de texto para criar algo exclusivamente seu. Descreva a roupa, o ambiente ou a atmosfera que você está idealizando, e o HeyGen cuidará do resto.
Navegar pelos Pacotes de Visual
Acesse uma biblioteca selecionada de estilos pré-definidos, desde trajes de negócios ousados até aventureiros míticos. Os Pacotes de Estilos oferecem acesso instantâneo a Visuais refinados, adaptados para temas e ocasiões específicas.
Como funciona?
Crie Seu Avatar HeyGen Em 4 Passos Fáceis
Torne-se o herói do seu próprio universo de conteúdo com o seu gêmeo digital. Seu avatar não apenas replica seus gestos, expressões e personalidade — ele os aprimora. Você, amplificado, possui superpoderes para criar, envolver e inspirar — tudo isso sem nunca precisar de uma pausa para o café!
Tipos de Avatar
Infinitas Maneiras de Personalizar Seu Avatar.
Clone-se, Gere com IA ou Escolha da Nossa Biblioteca de Avatares.
Clone-se para criar um gêmeo digital. Gere um avatar que não existe com a IA. Encontre um avatar da comunidade. Ou escolha de nossa biblioteca de imagens. Temos mais de 500 avatares para você escolher.
Avatar IV
Avatar IV é o nosso modelo mais avançado até agora. Transforme uma única foto e um roteiro em um avatar realista falando, seja de humanos, animais de estimação, alienígenas ou qualquer coisa que você possa imaginar.
Avatar de Vídeo
Um avatar em vídeo permite que você esteja em dois lugares ao mesmo tempo, perfeito para criadores de conteúdo, profissionais de negócios e influenciadores digitais.
Foto de Perfil
Seu avatar fotográfico pode se transformar em uma versão animada de você mesmo, proporcionando movimentos e expressões realistas enquanto mantém uma aparência natural.
Avatar Generativo
Gere avatares de IA, fotos e vídeos a partir de prompts de texto, perfeitos para empresas, mídias sociais e muito mais.
Avatar Interativo
Leve o engajamento para o próximo nível com um avatar interativo que responde em tempo real, tornando as interações virtuais mais autênticas.
Tradutor de IA
Fale todas as línguas.
Seu Avatar Fala Qualquer Idioma, Perfeitamente.
A localização de vídeo com inteligência artificial da HeyGen adapta conteúdo para diferentes idiomas e culturas, garantindo fala natural, sincronização labial perfeita e engajamento contínuo. As empresas podem criar avatares AI realistas, traduzir vídeos para mais de 70 idiomas e personalizar vozes para dialetos regionais. Com a adaptação cultural movida a IA, as marcas podem se conectar autenticamente com públicos globais.
Perguntas Frequentes sobre Avatares de IA
Ferramentas de criação de avatares de IA redefinem a personalização. Seja um visual profissional, uma estética cinematográfica ou algo diretamente da sua imaginação, nossa tecnologia transforma sua visão em realidade. Com personalização integrada, controle criativo inigualável e geração instantânea de estilo, você obtém um avatar que parece verdadeiramente seu.
É simples. Descreva o seu traje ideal, cenário ou características de personagem usando comandos de texto, ou selecione dentre nossos Look Packs cuidadosamente elaborados. Em segundos, Geradores de Avatar IA criam uma versão de você que combina com seu estilo, tom e visão criativa.
Com certeza. Desde reuniões de negócios até a narração criativa, seu avatar de IA se adapta sem esforço. Personalize expressões, roupas e fundos em tempo real para se adequar a qualquer contexto - seja profissional, casual, futurista ou completamente fora do comum.
Os Pacotes de Visuais Pré-Desenhados são coleções curadas de estilos, trajes e ambientes que transformam instantaneamente o seu avatar. Não tem habilidades de design? Sem problemas. Basta escolher um Pacote de Visual que se adeque à sua visão, e seu avatar será atualizado instantaneamente.
Porque velocidade, criatividade e controle são importantes. Plataformas de Design de Avatares com IA eliminam o incômodo da edição manual e oferecem possibilidades ilimitadas com um clique. Esqueça os modelos rígidos - isso é personalização sem compromisso.