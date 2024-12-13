Gerador de Avatar IA
Avatares de IA realistas para UGC para Escalar seus anúncios.
Escreva seu roteiro -> Escolha um avatar -> Gere vídeo
Pare de esperar por equipes de produção. Com os Avatares UGC da HeyGen, você pode criar múltiplas variações de anúncios sem filmar nada. Teste ganchos, itere ângulos e escale campanhas mais rápido do que nunca com avatares humanos reais movidos a IA.
Escale Seus Anúncios
Crie anúncios em vídeo estilo criador usando avatares de IA. Faça upload de roteiros e gere conteúdo gerado por usuário que tem bom desempenho no TikTok, Reels e YouTube.
Testar Scripts Infinitos
Scripts de teste A/B com diferentes vozes e estilos. Otimize mensagens rapidamente em várias variações de avatares.
Modelos de Avatar em Estoque
Crie vídeos AI UGC em minutos
Escolha de uma coleção diversificada de avatares de IA ou crie uma versão personalizada de criador de avatar de si mesmo. Perfeito para criadores de conteúdo, empresas e educadores que precisam de soluções dinâmicas de vídeo sem aparecer na câmera.
Biblioteca Versátil de Avatares IA
Navegue por mais de 500 avatares, cada um criado para atender a indústrias, públicos e ambições criativas. Seu par perfeito está à espera.
Opções Específicas por Indústria
Fornecemos designs personalizados para cada indústria e necessidade, incluindo saúde, varejo, corporativo e setores criativos.
Solução que Economiza Tempo
Por que começar do zero quando você pode começar com a perfeição? Nossos avatares prontos economizam horas de tempo de design e não exigem filmagens.
Comece com o seu Avatar
Faça upload de uma foto para obter a melhor precisão, ou pule essa etapa e deixe sua imaginação assumir criando um avatar com um comando de texto.
Gerar com Prompts de Texto
Quando sua imaginação ultrapassar os predefinidos, use comandos de texto para criar algo exclusivamente seu. Descreva a roupa, o ambiente ou a atmosfera que você está idealizando, e o HeyGen cuidará do resto.
Navegar pelos Pacotes de Visual
Acesse uma biblioteca selecionada de estilos pré-definidos, desde trajes empresariais ousados até aventureiros míticos. Os Pacotes de Estilos oferecem acesso instantâneo a Visuais refinados, adaptados para temas e ocasiões específicas.
Tipos de Avatar
Infinitas Maneiras de Personalizar Seu Avatar.
Clone-se, Gere com IA ou Escolha da Nossa Biblioteca de Avatares.
Clone-se para criar um gêmeo digital. Gere um avatar que não existe com a IA. Encontre um avatar da comunidade. Ou escolha de nossa biblioteca de imagens. Temos mais de 500 avatares para você escolher.
Avatar IV
Avatar IV é o nosso modelo mais avançado até agora. Transforme uma única foto e um roteiro em um avatar realista falando, seja de humanos, animais de estimação, alienígenas ou qualquer coisa que você possa imaginar.
Avatar de Vídeo
Um avatar em vídeo permite que você esteja em dois lugares ao mesmo tempo, perfeito para criadores de conteúdo, profissionais de negócios e influenciadores digitais.
Foto de Perfil
Seu avatar fotográfico pode se transformar em uma versão animada de você mesmo, proporcionando movimentos e expressões realistas enquanto mantém uma aparência natural.
Avatar Generativo
Gere avatares de IA, fotos e vídeos a partir de prompts de texto, perfeitos para empresas, mídias sociais e muito mais.
Avatar Interativo
Leve o engajamento para o próximo nível com um avatar interativo que responde em tempo real, tornando as interações virtuais mais autênticas.
Perguntas Frequentes sobre Avatar Interativo
Um Avatar Interativo de IA da HeyGen é um personagem digital realista que participa de conversas em tempo real. Ele vai além dos chatbots com fala, gestos e expressões faciais impulsionados por IA para interações semelhantes às humanas.
HeyGen permite que você crie e personalize avatares de IA a partir de fotos, prompts de texto ou sua biblioteca com mais de 500 personagens. Esses avatares podem falar, se mover e se adaptar usando inteligência artificial avançada, tornando-os ideais para vídeos, atendimento ao cliente e criação de conteúdo.
Sim, a HeyGen oferece uma versão gratuita para gerar avatares de IA, adicionar voz e criar vídeos curtos. Planos premium desbloqueiam recursos avançados como renderização em HD, personalização e uso comercial.
Os avatares HeyGen utilizam inteligência artificial para compreender o tom, adaptar respostas e exibir movimentos naturais. Eles são animados, multilíngues e mais envolventes do que os chatbots tradicionais baseados em texto.
Sim, os avatares HeyGen são projetados para produção de vídeo. Eles podem ser usados em marketing, e-learning, treinamento corporativo e suporte ao cliente, fornecendo conteúdo de alta qualidade gerado por IA.
Você pode ajustar a aparência, voz, idioma e gestos de um avatar. Use Pacotes de Visual para um estilo rápido ou faça upload de sua própria foto para uma personalidade digital única e impulsionada por IA.
Sim, os avatares HeyGen falam mais de 175 idiomas e dialetos, tornando-os ideais para comunicação global, treinamento e engajamento de clientes.
Empresas, educadores e criadores de conteúdo utilizam avatares HeyGen para marketing, treinamento, mídias sociais, eventos virtuais e atendimento ao cliente automatizado.
O Gerador de Vídeo Avatar AI da HeyGen sincroniza a fala com expressões faciais realistas e movimentos, criando conteúdo dinâmico e envolvente sem a necessidade de câmeras ou atores.
Os Pacotes de Visualização da HeyGen oferecem avatares prontos para negócios, entretenimento, jogos e indústrias globais, ajudando você a encontrar o avatar certo em segundos.