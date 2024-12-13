Avatares de IA realistas para UGC para Escalar seus anúncios.

Escreva seu roteiro -> Escolha um avatar -> Gere vídeo

Pare de esperar por equipes de produção. Com os Avatares UGC da HeyGen, você pode criar múltiplas variações de anúncios sem filmar nada. Teste ganchos, itere ângulos e escale campanhas mais rápido do que nunca com avatares humanos reais movidos a IA.