Prospecção de Vendas - Caso de Uso
Vídeos de vendas para se destacar em todas as etapas da jornada do comprador
Vendas são totalmente sobre criar conexões genuínas. A HeyGen facilita a criação de vídeos de vendas personalizados que capturam a atenção, engajam potenciais clientes e avançam negociações sem nunca precisar gravar um vídeo. Desde propostas de saída até introduções pré-ligação e resumos pós-reunião, destaque-se em cada etapa do processo de vendas com vídeos individualizados
Benefícios e valor
Interaja de forma mais inteligente, faça acompanhamentos mais rápidos e feche mais negócios
Destaque-se com abordagens de vendas personalizadas
E-mails e ligações de vendas tradicionais frequentemente passam despercebidos. As ferramentas de vídeo da HeyGen ajudam você a oferecer um toque pessoal em escala sem o tempo ou esforço extras, garantindo que cada lead se sinta valorizado e engajado. Basta digitar um roteiro e, com um único clique, criar várias versões dos seus vídeos de vendas personalizados para diferentes prospectos, pontos de dor ou indústrias.
Economize tempo enquanto se mantém pessoal com vídeos de vendas
Criar vídeos personalizados de alta qualidade não precisa ser uma perda de tempo. A plataforma intuitiva da HeyGen permite que você produza vídeos profissionais em minutos, para que você possa se concentrar em fechar negócios em vez de gravar vídeos. Com modelos pré-construídos, avatares de IA realistas e edição contínua, você pode manter um toque pessoal enquanto economiza tempo para se concentrar em construir relacionamentos e fechar negócios.
Avance nas negociações com acompanhamentos de vídeo envolventes
O acompanhamento é crítico, mas pode parecer repetitivo. Com o HeyGen, você pode criar facilmente vídeos de vendas de acompanhamento personalizados que destacam pontos-chave, respondem perguntas e constroem confiança, ajudando a manter os negócios nos trilhos. Não teve resposta? Com apenas alguns cliques, dê um toque sutil nos seus prospects com lembretes ou novas percepções para reacender a conversa usando vídeo.
Histórias de clientes
Descubra como equipes de vendas estão vencendo com a IA
Como criar
vídeos de vendas personalizados com HeyGen
Faça login no HeyGen e comece a criar vídeos de vendas personalizados que chamam a atenção e constroem conexões - sem necessidade de câmera
Faça seus vídeos se destacarem fazendo o upload de uma gravação de dois minutos para que o HeyGen possa gerar um avatar realista seu.
Faça o upload do seu roteiro e associe-o ao seu avatar. Incorpore visuais do produto, gravações de tela ou fundos personalizados para adaptar cada vídeo de vendas às necessidades do seu potencial cliente.
Use o editor de arrastar e soltar do HeyGen para ajustar texto, cores, fontes e layouts. Adicione toques personalizados, como o nome ou a empresa do seu prospecto, e elementos de marca, como seu logotipo ou slogan, para garantir que o vídeo pareça personalizado e profissional.
Faça o upload de um arquivo CSV facilmente ou integre o HeyGen com seu CRM ou formulários de contato. O HeyGen pode gerar vídeos personalizados para cada novo contato ou lead automaticamente, economizando tempo enquanto mantém um toque pessoal.
Assim que seu vídeo estiver pronto, exporte-o no formato de sua preferência e compartilhe-o em seus canais. Ou, integre o HeyGen com seu CRM, MAP e outras plataformas para automatizar os envios.
Perguntas Frequentes
O alcance de vendas por vídeo personalizado utiliza mensagens em vídeo sob medida para se conectar com potenciais clientes e consumidores. É uma maneira eficaz de se destacar, construir confiança e impulsionar o engajamento durante o processo de vendas.
HeyGen permite que você crie vídeos de vendas personalizados e de alta qualidade rapidamente. Seja para propostas de saída, acompanhamentos, introduções pré-ligação ou resumos pós-reunião, a plataforma com inteligência artificial da HeyGen ajuda você a engajar leads com mensagens personalizadas em escala.
Sim, a HeyGen facilita a escalabilidade da personalização. Você pode criar um script único e gerar várias versões de vídeos de vendas com campos dinâmicos para nomes, empresas ou pontos específicos de dor—tudo isso com apenas alguns cliques.
Vídeos adicionam um toque pessoal aos acompanhamentos, tornando suas mensagens mais envolventes e memoráveis. HeyGen ajuda você a reforçar pontos chave, responder perguntas e até mesmo dar um empurrãozinho nos potenciais clientes se eles não responderam, mantendo suas negociações no caminho certo.
Com certeza. O HeyGen foi projetado para ser fácil de usar, com uma interface intuitiva e modelos pré-construídos. Mesmo que você não tenha experiência com edição de vídeo, pode criar vídeos de vendas profissionais em minutos.
A produção de vídeos tradicional pode levar horas ou dias, envolvendo roteirização, gravação e edição. Com o HeyGen, você pode criar vídeos de vendas em minutos usando ferramentas impulsionadas por IA, permitindo que você se concentre em vender em vez de produzir.
Sim, a HeyGen torna simples atualizar seus roteiros de vídeo sempre que necessário. Seja adicionando novas informações ou aprimorando sua mensagem, você pode facilmente ajustar o roteiro e gerar vídeos atualizados sob demanda.
A HeyGen oferece suporte a uma variedade de vídeos de vendas, incluindo vídeos de introdução outbound, mensagens pré-ligação, vídeos de acompanhamento e resumos pós-reunião. Estes podem ser personalizados para cada etapa do processo de vendas.
Sim, o HeyGen é ideal para escalar seu alcance. Você pode criar vídeos de vendas personalizados para dezenas ou até centenas de leads rapidamente, garantindo que cada prospect receba uma mensagem única e relevante.
Com certeza. Os vídeos de vendas da HeyGen podem ser compartilhados por e-mail, mensagens no LinkedIn, CRMs ou incorporados em outras plataformas. Essa flexibilidade garante que você possa alcançar os potenciais clientes onde eles estiverem mais ativos.