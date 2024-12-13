video thumbnail

Transforme um vídeo em 70+ idiomas e 175+ dialetos com IA tão natural, que parece que você sempre falou todos eles. Sem atores de voz, sem dublagem. Sua voz, perfeitamente sincronizada com os lábios para cada público.

mais de 70Idiomas
175 ou maisDialeto

Tradução por IA

Seus Vídeos, Fluentes em Todo Lugar.

Sua Voz, No Idioma Deles.

Traduza seus vídeos sem esforço para inglês, espanhol, português, alemão, francês, japonês, coreano e mais, cada um com múltiplos dialetos. Sem atores de voz ou dublagem, apenas a sua voz.

Sincronização Labial de IA que Parece Real

Para criar vídeos que soem naturais, fale de maneira fluente e conecte suas frases. Isso fará com que seus vídeos soem mais profissionais e mantenham seu público interessado.

Sua Voz em mais de 70 Idiomas & 175 Dialeto

Mantenha sua voz e personalidade únicas ao se comunicar, mesmo através de diferentes idiomas e dialetos.

Pronto para Qualquer Plataforma

Nossos serviços de vídeo fornecem conteúdo perfeitamente formatado para qualquer plataforma, desde TikToks envolventes, YouTube até vídeos detalhados de treinamento de funcionários.

Tradução de Vídeo

Fale qualquer idioma.

Traduza seus vídeos para qualquer idioma com clonagem de voz perfeita e sincronização labial.

Esqueça a dublagem e as incompatibilidades constrangedoras. A tradução de vídeo AI da HeyGen mantém seu tom, entrega e personalidade intactos, transformando seus vídeos em conteúdo de nível nativo para qualquer idioma.

Use nosso X Bot para Traduzir Sua Linha do Tempo

Marque @HeyGenLabs no X para traduzir vídeos

É fácil. Marque @HeyGenLabs com o idioma de sua preferência como resposta no post original. Você receberá uma notificação de X quando postarmos seu vídeo traduzido. Bem prático, não é?

Dê a vídeos antigos um novo público com a localização potencializada por IA.

Revitalize seu conteúdo existente transformando vídeos antigos em versões frescas e multilíngues com a tradução impulsionada por IA e tecnologia de sincronização labial.

Crie TikToks, YouTube Shorts e Instagram Reels em vários idiomas com sincronização labial precisa, fazendo com que seu conteúdo pareça nativo para cada público.

175+ idiomas e dialetos.

Entregue mensagens-chave de forma integrada em mais de 175 idiomas e dialetos com tradução impulsionada por IA que garante precisão e relevância cultural. A avançada tecnologia de sincronização labial por IA alinha a fala com movimentos faciais naturais, fazendo com que cada vídeo pareça autêntico e cativante.

Personalize as Configurações de Tradução para uma Localização Perfeita.

Assuma o controle total das suas traduções de vídeo com opções avançadas de personalização que garantem precisão, clareza e relevância cultural. A localização potencializada por IA permite que você adicione legendas, refine o tom e ajuste as configurações de fala para corresponder à voz e às mensagens da sua marca.

Tipos de Avatar

Infinitas Maneiras de Personalizar Seu Avatar.

Clone-se, Gere com IA ou Escolha da Nossa Biblioteca de Avatares.

Clone-se para criar um gêmeo digital. Gere um avatar que não existe com a IA. Encontre um avatar da comunidade. Ou escolha de nossa biblioteca de imagens. Temos mais de 500 avatares para você escolher.

Avatar IV

Avatar IV é o nosso modelo mais avançado até agora. Transforme uma única foto e um roteiro em um avatar realista falando, seja de humanos, animais de estimação, alienígenas ou qualquer coisa que você possa imaginar.


Avatar de Vídeo

Um avatar em vídeo permite que você esteja em dois lugares ao mesmo tempo, perfeito para criadores de conteúdo, profissionais de negócios e influenciadores digitais.

Foto de Perfil

Seu avatar fotográfico pode se transformar em uma versão animada de você mesmo, proporcionando movimentos e expressões realistas enquanto mantém uma aparência natural.

Avatar Generativo

Gere avatares de IA, fotos e vídeos a partir de prompts de texto, perfeitos para empresas, mídias sociais e muito mais.

Avatar Interativo

Leve o engajamento para o próximo nível com um avatar interativo que responde em tempo real, tornando as interações virtuais mais autênticas.

Avatar Genérico

Crie avatares de estoque personalizados de IA para vídeos com a tecnologia avançada da HeyGen. Enriqueça seus vídeos com visuais dinâmicos, únicos e envolventes impulsionados por IA.

Perguntas Frequentes sobre Tradutor de Vídeo por IA

Nosso tradutor de vídeo AI transforma qualquer vídeo em mais de 70 idiomas e 175 dialetos com sincronização labial perfeita e fala natural. Diferente das ferramentas tradicionais de tradução, nossa IA garante que sua voz soe autêntica em todos os idiomas - sem texto falado robótico, sem dublagem pré-gravada.

Sim! Oferecemos uma opção de tradutor de vídeo AI gratuito para usuários que desejam experimentar a tradução com o poder da IA em primeira mão. Para aqueles que procuram maior precisão, mais opções de idiomas e recursos aprimorados, nossos planos premium oferecem personalização avançada e síntese de voz superior.

Ao contrário das legendas que apenas exibem o texto traduzido na tela, a tradução de vídeo com inteligência artificial recria sua voz em vários idiomas, sincronizando-a perfeitamente com o vídeo original. Isso cria uma experiência totalmente imersiva, permitindo que seu público sinta que você está falando o idioma nativo deles de forma natural.

Com o nosso avatar de IA para tradução de vídeos, você pode criar uma versão digital de si mesmo que imita seus gestos, expressões e padrões de fala. Seja apresentando, contando histórias ou ensinando, seu avatar torna o conteúdo multilíngue pessoal e envolvente - sem a necessidade de gravações adicionais.

Criadores, educadores, empresas e marcas globais utilizam nosso tradutor de vídeo AI para escalar seu conteúdo sem esforço. Seja produzindo vídeos educativos, campanhas de marketing, demonstrações de produtos ou conteúdo para mídias sociais, a tradução por IA ajuda você a alcançar audiências globais instantaneamente - sem os altos custos de produção.

Desenvolvemos uma tecnologia avançada de sincronização labial que garante que a voz traduzida combine com os movimentos faciais de forma precisa. Diferente das ferramentas básicas de texto para fala, nosso sistema ajusta a articulação e o tempo para fazer com que o conteúdo de vídeo multilíngue pareça tão natural quanto o vídeo original.

Nosso tradutor de vídeo AI suporta mais de 70 idiomas e mais de 175 dialetos, com melhorias contínuas para expandir a precisão e a pronúncia. Seja espanhol, francês, mandarim ou sotaques regionais, nosso IA se adapta para oferecer a experiência multilíngue mais autêntica.

