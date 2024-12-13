Histórias de clientes

Como o trivago utilizou o HeyGen para localizar comerciais de TV em 30 mercados

A Trivago utilizou a HeyGen para reduzir o tempo de produção, cortar custos e localizar anúncios em 30 mercados mais rapidamente do que nunca, mantendo uma identidade de marca consistente em todo o mundo.

TrainingAvatar Video

Komatsu

Veja como a Komatsu utiliza a tecnologia de IA da HeyGen para escalar vídeos de treinamento, otimizar fluxos de trabalho internos e promover uma colaboração global sem empecilhos.

E-LearningAvatar Video

Equity Trust Company

Veja como a Equity Trust Company utiliza a tecnologia de vídeo HeyGen AI para melhorar o engajamento do cliente e otimizar a comunicação. Visite nosso site.

Internal CommsVideo Translation

Würth Group

Com a HeyGen, a Würth produz vídeos profissionais com suporte de IA em mais de 10 idiomas, transformando a maneira como treinam funcionários e se comunicam com equipes globais.

MarketingVideo Translation

Trivago

Descubra como o trivago utilizou o tradutor HeyGen AI para reduzir pela metade o tempo de pós-produção, economizando 3 a 4 meses, e localizar anúncios de forma eficiente em 30 mercados diferentes.

MarketingAvatar Video

STUDIO 47

STUDIO 4, emissora alemã de notícias, transformou sua redação com avatares HeyGen AI, alcançando uma produção 80% mais rápida e economia de custos de 60% enquanto escalava o conteúdo.

MarketingAvatar Video

AI Smart Ventures

Aprenda como a AI Smart Ventures utilizou as ferramentas da HeyGen AI para elevar o seu negócio, criando soluções impactantes com tecnologia de vídeo de ponta.

HeyGen: O futuro
das conversas

Crie uma vez e publique em todo o mundo. A criação de vídeos com o poder da IA permite que você gere conteúdo ilimitado em múltiplos idiomas, preservando expressões realistas, gestos e autenticidade vocal.

