Histórias de clientes

Como o trivago utilizou o HeyGen para localizar comerciais de TV em 30 mercados
Komatsu
Veja como a Komatsu utiliza a tecnologia de IA da HeyGen para escalar vídeos de treinamento, otimizar fluxos de trabalho internos e promover uma colaboração global sem empecilhos.
Equity Trust Company
Veja como a Equity Trust Company utiliza a tecnologia de vídeo HeyGen AI para melhorar o engajamento do cliente e otimizar a comunicação. Visite nosso site.
Würth Group
Com a HeyGen, a Würth produz vídeos profissionais com suporte de IA em mais de 10 idiomas, transformando a maneira como treinam funcionários e se comunicam com equipes globais.
Trivago
Descubra como o trivago utilizou o tradutor HeyGen AI para reduzir pela metade o tempo de pós-produção, economizando 3 a 4 meses, e localizar anúncios de forma eficiente em 30 mercados diferentes.
STUDIO 47
STUDIO 4, emissora alemã de notícias, transformou sua redação com avatares HeyGen AI, alcançando uma produção 80% mais rápida e economia de custos de 60% enquanto escalava o conteúdo.