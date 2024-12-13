Criar um avatar AI personalizado envolve alguns passos simples:

1. Escolha o tipo de avatar – Selecione entre avatares AI de estoque ou gere um avatar AI realista que se pareça com você.



2. Grave e faça upload – Forneça filmagens em vídeo, várias imagens ou gravações de voz para criar um gêmeo digital preciso.



3. Personalize seu avatar – Ajuste expressões, gestos e voz para combinar com a identidade da sua marca ou estilo pessoal.



4. Gere conteúdo de vídeo – Insira um roteiro, e o gerador de avatar AI dará vida a ele com movimentos naturais e fala.



5. Exporte e compartilhe – Uma vez gerado, seu avatar de vídeo AI pode ser usado para apresentações, campanhas de marketing ou conteúdo de mídia social.



Com a criação de vídeo AI, os usuários podem rapidamente escalar e adaptar seus avatares para diferentes propósitos e idiomas.