background image

AI Studio

Cada palavra.

Cada gesto.

Seu jeito.

O editor baseado em texto torna a criação de um vídeo tão fácil quanto escrever um documento. Você pode controlar o tom, a entrega, os gestos e a emoção, tudo em uma plataforma integrada. É a criação de vídeo feita para a narração de histórias colocando o ser humano em primeiro lugar. Chega de comprometer a velocidade e a qualidade.

video thumbnail

A única plataforma que oferece controle criativo total

O AI Studio integra recursos avançados impulsionados por IA nunca antes vistos, como movimento de avatar, controle de gestos e personalização de voz natural. Essa combinação inigualável de inovação e facilidade de uso torna a criação de vídeos acessível, intuitiva e poderosa. Aqui estão algumas das principais características.

Diretor de Dublagem

Obtenha detalhamento de como seus scripts são entregues. Com o Voice Director, você pode controlar o ênfase e a entonação de palavras e frases individuais, permitindo que você crie uma performance vocal distinta e impactante para o seu avatar de IA que nenhuma outra plataforma pode igualar.

um desenho de uma mulher com as palavras diretora de voz acima delaum desenho de uma mulher com as palavras diretora de voz acima dela

Garanta que as equipes permaneçam alinhadas

Com o AI Studio, você pode colaborar com sua equipe diretamente na plataforma, permitindo que vocês se alinhem quanto à voz da marca, mensagens e visão criativa. Publique mais vídeos — com maior qualidade — com a equipe que você já possui.

Comentários

Adicione comentários facilmente diretamente na plataforma para colaborar de maneira integrada com sua equipe, garantindo que o feedback seja capturado e incorporado em tempo real.

altalt

Etiquetagem

Marque usuários em vídeos, tornando a colaboração sem esforço e garantindo que os membros da equipe estejam alinhados e notificados sobre atualizações importantes e feedback.

altalt

Edição Multiusuário

A edição multiusuário permite que equipes trabalhem juntas, compartilhem ideias, façam ajustes e refinem vídeos com vários colaboradores.

altalt

Todas as suas necessidades de vídeo em um só lugar

Vá do primeiro rascunho ao vídeo final em minutos, sem o incômodo de manusear múltiplas ferramentas, garantindo que seu conteúdo seja refinado, consistente e profissional todas as vezes.

Legendas Automáticas

Adicione automaticamente legendas estilizadas com fontes, tamanhos e cores personalizáveis para tornar seus vídeos mais acessíveis e atraentes. As legendas são retiradas diretamente do seu roteiro no AI Studio, dando a você controle total sobre o tempo e a ortografia.

um homem está sorrindo em frente a uma tela que diz legendasum homem está sorrindo em frente a uma tela que diz legendas

Kit de Marca

Faça upload dos elementos-chave da sua marca, como logotipos, cores, fontes, imagens e vídeos. Mantenha seu conteúdo com uma aparência consistente e profissional em todos os seus projetos, permitindo que os usuários da conta apliquem rapidamente a sua marca a vídeos e gráficos. Chega de ajustar manualmente os elementos visuais.

um anúncio para colaborar na criação de campanhas impactantes que ressoem e inspiremum anúncio para colaborar na criação de campanhas impactantes que ressoem e inspirem

Elementos de B-Roll

Dê aos seus vídeos uma sensação mais premium e refinada com elementos de b-roll integrados. Crie vídeos de alta qualidade do início ao fim sem alternar entre ferramentas ou precisar de habilidades avançadas de edição. O novo editor inclui recursos como transições de cena, imagens de arquivo da Getty, música de fundo e mais.

uma mulher usando fones de ouvido está em uma tela que diz aplicar transição a todas as cenasuma mulher usando fones de ouvido está em uma tela que diz aplicar transição a todas as cenas

Como

crie vídeos com o AI Studio

Faça login no HeyGen e depois acompanhe os vídeos tutoriais na HeyGen Academy para começar a criar vídeos atraentes gerados por IA em apenas minutos com o AI Studio.

Escolha entre modelos personalizáveis projetados para qualquer finalidade. Precisa de controle total? Comece com uma tela em branco e aplique seu kit de marca para uma experiência contínua e alinhada com sua identidade visual.

Aqui é onde sua história começa com o AI Studio. Digite diretamente no painel, faça upload de um arquivo de áudio ou grave sua voz dentro do HeyGen.

Uma vez que seu script estiver inserido, clique em visualizar para ouvi-lo. Destaque qualquer palavra para ajustar pronúncias ou clique no ícone de pausa para adicionar pausas naturais.

Escolha entre mais de 700 avatares com inteligência artificial realistas para narrar seu conteúdo. Deseja um toque pessoal? Crie seu próprio gêmeo digital para uma experiência mais familiar e envolvente.

Use a barra de ferramentas para adicionar sobreposições de texto, imagens, vídeos, músicas, formas, ícones ou até legendas para acessibilidade. Cada ativo pode ser animado com os marcadores de animação no painel de script. Você também pode controlar quando os ativos entram e saem de uma cena, ou até adicionar transições.

Assim que seu vídeo estiver finalizado, visualize-o e depois exporte seu vídeo potencializado por IA no formato de sua preferência e distribua-o nos canais que escolher.

Perguntas Frequentes

O HeyGen AI Studio oferece controle incomparável sobre cada aspecto do seu processo de criação de vídeo, desde a personalização da voz até gestos e movimento do avatar. Com recursos como Diretor de Voz, Espelhamento de Voz e Controle de Gestos, você pode criar vídeos que não são apenas rápidos, mas também profundamente personalizados e com foco humano, garantindo que cada vídeo reflita perfeitamente sua mensagem e marca.

O Espelhamento de Voz permite que você faça o upload de uma gravação da sua própria voz, possibilitando controlar o ritmo, o tom e a emoção do discurso do seu avatar de IA. Isso garante que seus vídeos soem autênticos, refletindo sua personalidade e estilo únicos, sem a necessidade de regravar tudo do zero.

Sim! Com o recurso Diretor de Voz, você pode personalizar a voz do seu avatar de IA nos mínimos detalhes. Você pode ajustar o ênfase, entonação, ritmo e emoção de palavras e frases individuais, dando a você controle total sobre a forma como seu roteiro é falado.

O Controle por Gestos permite que você mapeie movimentos naturais e humanos para o seu avatar de IA, como gestos com as mãos e expressões faciais. Esse recurso garante que seus vídeos sejam mais dinâmicos, relacionáveis e expressivos, tornando o conteúdo impulsionado por IA mais autêntico e cativante.

As pré-visualizações realistas permitem que você veja como seu vídeo ficará, incluindo os movimentos do avatar, antes de finalizar o conteúdo. Isso lhe dá a confiança para fazer ajustes no vídeo, garantindo que a versão final atenda às suas expectativas e entregue um resultado refinado.

O HeyGen AI Studio facilita a colaboração com recursos como comentários, marcações e edição multiusuário. Você pode adicionar feedback em tempo real, marcar membros da equipe para atualizações específicas e trabalhar no mesmo vídeo simultaneamente, garantindo que todos estejam alinhados com a visão criativa e o conteúdo.

Sim! Com o HeyGen, você pode traduzir instantaneamente scripts e textos na tela, permitindo que você crie vídeos para públicos globais. Esse recurso garante que sua mensagem alcance espectadores em todo o mundo, mantendo a consistência em mais de 170 idiomas e dialetos.

O Kit de Marca da HeyGen permite que você faça upload dos logotipos, cores, fontes e imagens da sua empresa, facilitando a aplicação da sua marca em todos os vídeos que você criar. Isso garante que seu conteúdo permaneça profissional, consistente e alinhado com a identidade da sua marca.

Com certeza! O HeyGen foi projetado para ser fácil de usar, permitindo que qualquer pessoa, independentemente da habilidade técnica, crie vídeos de alta qualidade. A interface intuitiva da plataforma e as ferramentas de colaboração integradas tornam a produção de vídeo simples, mesmo para aqueles sem experiência prévia com vídeos.

O HeyGen AI Studio simplifica todo o processo de criação de vídeos, permitindo que você passe de um roteiro para um vídeo profissional e polido em minutos. Seja criando vídeos de treinamento internos ou conteúdo voltado ao público, você pode entregar mais vídeos, mais rapidamente, sem comprometer a qualidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo