Cada palavra.

Cada gesto.

Seu jeito.

O editor baseado em texto torna a criação de um vídeo tão fácil quanto escrever um documento. Você pode controlar o tom, a entrega, os gestos e a emoção, tudo em uma plataforma integrada. É a criação de vídeo feita para a narração de histórias colocando o ser humano em primeiro lugar. Chega de comprometer a velocidade e a qualidade.