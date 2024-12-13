AI Studio
Cada palavra.
Cada gesto.
Seu jeito.
O editor baseado em texto torna a criação de um vídeo tão fácil quanto escrever um documento. Você pode controlar o tom, a entrega, os gestos e a emoção, tudo em uma plataforma integrada. É a criação de vídeo feita para a narração de histórias colocando o ser humano em primeiro lugar. Chega de comprometer a velocidade e a qualidade.
A única plataforma que oferece controle criativo total
O AI Studio integra recursos avançados impulsionados por IA nunca antes vistos, como movimento de avatar, controle de gestos e personalização de voz natural. Essa combinação inigualável de inovação e facilidade de uso torna a criação de vídeos acessível, intuitiva e poderosa. Aqui estão algumas das principais características.
Diretor de Dublagem
Obtenha detalhamento de como seus scripts são entregues. Com o Voice Director, você pode controlar o ênfase e a entonação de palavras e frases individuais, permitindo que você crie uma performance vocal distinta e impactante para o seu avatar de IA que nenhuma outra plataforma pode igualar.
Espelhamento de Voz
Traga autenticidade para vídeos com inteligência artificial. Com o Espelhamento de Voz (de fala para fala), você pode fazer o upload de uma gravação sua para controlar o ritmo, a emoção e o tom do seu gêmeo digital, garantindo que soe natural e alinhado com a sua personalidade.
Controle por Gestos
Faça avatares parecerem mais humanos. Avatares sem emoção e sem vida não são suficientes. Com o Controle de Gestos, você pode mapear movimentos naturais para o roteiro — desde gestos com as mãos até expressões faciais — garantindo que o conteúdo de vídeo gerado por IA seja mais dinâmico e expressivo.
Previsões Realistas
Tenha confiança antes de enviar. Um dos maiores problemas na criação de vídeos com IA é não saber como o vídeo final vai ficar até que seja gerado. Previsões realistas resolvem isso ao mostrar o movimento do avatar dentro da pré-visualização, permitindo que você faça ajustes antes da renderização.
Comentários
Adicione comentários facilmente diretamente na plataforma para colaborar de maneira integrada com sua equipe, garantindo que o feedback seja capturado e incorporado em tempo real.
Etiquetagem
Marque usuários em vídeos, tornando a colaboração sem esforço e garantindo que os membros da equipe estejam alinhados e notificados sobre atualizações importantes e feedback.
Edição Multiusuário
A edição multiusuário permite que equipes trabalhem juntas, compartilhem ideias, façam ajustes e refinem vídeos com vários colaboradores.
Todas as suas necessidades de vídeo em um só lugar
Vá do primeiro rascunho ao vídeo final em minutos, sem o incômodo de manusear múltiplas ferramentas, garantindo que seu conteúdo seja refinado, consistente e profissional todas as vezes.
Legendas Automáticas
Adicione automaticamente legendas estilizadas com fontes, tamanhos e cores personalizáveis para tornar seus vídeos mais acessíveis e atraentes. As legendas são retiradas diretamente do seu roteiro no AI Studio, dando a você controle total sobre o tempo e a ortografia.
Kit de Marca
Faça upload dos elementos-chave da sua marca, como logotipos, cores, fontes, imagens e vídeos. Mantenha seu conteúdo com uma aparência consistente e profissional em todos os seus projetos, permitindo que os usuários da conta apliquem rapidamente a sua marca a vídeos e gráficos. Chega de ajustar manualmente os elementos visuais.
Elementos de B-Roll
Dê aos seus vídeos uma sensação mais premium e refinada com elementos de b-roll integrados. Crie vídeos de alta qualidade do início ao fim sem alternar entre ferramentas ou precisar de habilidades avançadas de edição. O novo editor inclui recursos como transições de cena, imagens de arquivo da Getty, música de fundo e mais.
Como
crie vídeos com o AI Studio
Faça login no HeyGen e depois acompanhe os vídeos tutoriais na HeyGen Academy para começar a criar vídeos atraentes gerados por IA em apenas minutos com o AI Studio.
Escolha entre modelos personalizáveis projetados para qualquer finalidade. Precisa de controle total? Comece com uma tela em branco e aplique seu kit de marca para uma experiência contínua e alinhada com sua identidade visual.
Aqui é onde sua história começa com o AI Studio. Digite diretamente no painel, faça upload de um arquivo de áudio ou grave sua voz dentro do HeyGen.
Uma vez que seu script estiver inserido, clique em visualizar para ouvi-lo. Destaque qualquer palavra para ajustar pronúncias ou clique no ícone de pausa para adicionar pausas naturais.
Escolha entre mais de 700 avatares com inteligência artificial realistas para narrar seu conteúdo. Deseja um toque pessoal? Crie seu próprio gêmeo digital para uma experiência mais familiar e envolvente.
Use a barra de ferramentas para adicionar sobreposições de texto, imagens, vídeos, músicas, formas, ícones ou até legendas para acessibilidade. Cada ativo pode ser animado com os marcadores de animação no painel de script. Você também pode controlar quando os ativos entram e saem de uma cena, ou até adicionar transições.
Assim que seu vídeo estiver finalizado, visualize-o e depois exporte seu vídeo potencializado por IA no formato de sua preferência e distribua-o nos canais que escolher.
Perguntas Frequentes
O HeyGen AI Studio oferece controle incomparável sobre cada aspecto do seu processo de criação de vídeo, desde a personalização da voz até gestos e movimento do avatar. Com recursos como Diretor de Voz, Espelhamento de Voz e Controle de Gestos, você pode criar vídeos que não são apenas rápidos, mas também profundamente personalizados e com foco humano, garantindo que cada vídeo reflita perfeitamente sua mensagem e marca.
O Espelhamento de Voz permite que você faça o upload de uma gravação da sua própria voz, possibilitando controlar o ritmo, o tom e a emoção do discurso do seu avatar de IA. Isso garante que seus vídeos soem autênticos, refletindo sua personalidade e estilo únicos, sem a necessidade de regravar tudo do zero.
Sim! Com o recurso Diretor de Voz, você pode personalizar a voz do seu avatar de IA nos mínimos detalhes. Você pode ajustar o ênfase, entonação, ritmo e emoção de palavras e frases individuais, dando a você controle total sobre a forma como seu roteiro é falado.
O Controle por Gestos permite que você mapeie movimentos naturais e humanos para o seu avatar de IA, como gestos com as mãos e expressões faciais. Esse recurso garante que seus vídeos sejam mais dinâmicos, relacionáveis e expressivos, tornando o conteúdo impulsionado por IA mais autêntico e cativante.
As pré-visualizações realistas permitem que você veja como seu vídeo ficará, incluindo os movimentos do avatar, antes de finalizar o conteúdo. Isso lhe dá a confiança para fazer ajustes no vídeo, garantindo que a versão final atenda às suas expectativas e entregue um resultado refinado.
O HeyGen AI Studio facilita a colaboração com recursos como comentários, marcações e edição multiusuário. Você pode adicionar feedback em tempo real, marcar membros da equipe para atualizações específicas e trabalhar no mesmo vídeo simultaneamente, garantindo que todos estejam alinhados com a visão criativa e o conteúdo.
Sim! Com o HeyGen, você pode traduzir instantaneamente scripts e textos na tela, permitindo que você crie vídeos para públicos globais. Esse recurso garante que sua mensagem alcance espectadores em todo o mundo, mantendo a consistência em mais de 170 idiomas e dialetos.
O Kit de Marca da HeyGen permite que você faça upload dos logotipos, cores, fontes e imagens da sua empresa, facilitando a aplicação da sua marca em todos os vídeos que você criar. Isso garante que seu conteúdo permaneça profissional, consistente e alinhado com a identidade da sua marca.
Com certeza! O HeyGen foi projetado para ser fácil de usar, permitindo que qualquer pessoa, independentemente da habilidade técnica, crie vídeos de alta qualidade. A interface intuitiva da plataforma e as ferramentas de colaboração integradas tornam a produção de vídeo simples, mesmo para aqueles sem experiência prévia com vídeos.
O HeyGen AI Studio simplifica todo o processo de criação de vídeos, permitindo que você passe de um roteiro para um vídeo profissional e polido em minutos. Seja criando vídeos de treinamento internos ou conteúdo voltado ao público, você pode entregar mais vídeos, mais rapidamente, sem comprometer a qualidade.