Escale seus vídeos de marketing
sem estourar o seu orçamento
HeyGen é uma plataforma de vídeo AI poderosa projetada para ajudar equipes de marketing a criar, escalar e localizar conteúdo com facilidade e impacto, seja lançando um novo produto, impulsionando o desempenho de campanhas ou personalizando o alcance.
Confiado por mais de
Mais de 85.000 clientes
Benefícios e valor
Criação de vídeo sob demanda
para cada equipe de marketing
A HeyGen oferece aos profissionais de marketing a liberdade de criar vídeos de qualidade profissional sob demanda. Com um roteiro e alguns cliques, você pode transformar qualquer material, de PDFs a blogs e apresentações de slides, em conteúdo de vídeo atraente e de acordo com a marca a qualquer momento, sem estourar o orçamento.
Velocidade de entrada no mercado
Produza conteúdo de vídeo pronto para campanhas a partir de ativos de marketing existentes em minutos. Com avatares de IA e voiceovers instantâneos, você pode reagir às tendências, testar mensagens e lançar mais rápido do que nunca.
Personalização em escala
Personalize mensagens por segmento, persona ou geografia sem duplicar esforços. HeyGen facilita a customização de vídeos com nomes, funções e idiomas locais em diferentes canais.
Controle de nível empresarial
Mantenha todos os ativos de acordo com a marca usando modelos consistentes, avatares aprovados e ferramentas fáceis de colaboração. Atualize o conteúdo globalmente em 170 idiomas e dialetos.
Casos de uso
Alimente o funil de vendas com facilidade
campanhas com vídeos de IA
Crie vídeos de qualidade profissional sem complicação. Desde a consistência da marca até modelos personalizáveis e ângulos de câmera dinâmicos, os recursos impulsionados por IA da HeyGen tornam cada vídeo envolvente, refinado e alinhado à marca—sem necessidade de habilidades técnicas.
Anúncios em vídeo
Crie anúncios atraentes em uma fração do tempo e escale conteúdos de alto impacto sem estourar seu orçamento ou esgotar sua equipe.
Mídias sociais
Destaque-se com vídeos que param o scroll e são rápidos, escaláveis e econômicos em qualquer plataforma, incluindo LinkedIn, TikTok, Instagram e mais.
“It’s not just the time savings. It’s the fact that by not having to spend that time on the ad, I can think more about bigger projects like documentaries or campaigns I wouldn’t have even conceptualized before having this tool."
Crie ou escolha um
avatar e voz
Escolha entre uma variedade de avatares e vozes de IA, ou crie personalizados que se adequem à sua marca e mensagem.
Escreva seu script
(ou deixe a IA ajudar)
Elabore sua mensagem com facilidade ou deixe a IA gerar um roteiro envolvente sob medida para o seu público.
Compartilhe, incorpore ou baixe
seus vídeos em 4k
Publique seu vídeo instantaneamente—baixe em ultra-alta resolução, incorpore em seu site ou compartilhe em plataformas.
Aumente a receita com vídeos BOFU
Neste e-book, nós detalhamos como vídeos BOFU podem transformar seus resultados de marketing e vendas quando potencializados por IA.
Maximize seu orçamento de marketing
Descubra cinco poderosas aplicações de vídeo com IA que ajudam os profissionais de marketing a reduzir custos, escalar conteúdo e aumentar o engajamento — sem sacrificar a qualidade
Integrações de aplicativos
Integre o HeyGen no
seus fluxos de trabalho existentes
Integre-se de maneira imperceptível ao seu fluxo de trabalho existente para otimizar seu processo. HeyGen se conecta sem esforço às principais plataformas para que você possa criar, compartilhar e escalar vídeos sem perder o ritmo.
Clay
Automatize a narração de vídeos em escala. Com HeyGen e Clay, crie vídeos de vendas e marketing personalizados que cativam seu público.
Tolstoy
Com HeyGen e Tolstoy, você pode usar avatares de IA para apresentar produtos, orientar os espectadores e impulsionar vendas diretamente do seu site de e-commerce.
Repurpose.io
Com HeyGen e Repurpose.io, você pode criar e distribuir vídeos envolventes de IA em todas as principais plataformas de mídia social, mantendo o conteúdo otimizado e consistente.
Mindstamp
Com HeyGen e Mindstamp, você pode adicionar questionários, formulários e mais a vídeos para engajar seu público e aumentar a participação.
Hubspot
Com HeyGen e HubSpot, você pode publicar um post no blog e imediatamente transformá-lo em um resumo de vídeo estilo influenciador AI, que é perfeito para as mídias sociais.
Zapier
Com HeyGen e Zapier, você pode criar vídeos com inteligência artificial em mais de 175 idiomas e automatizar fluxos de trabalho ao integrar com milhares de aplicativos.
Canva
Transforme designs estáticos em vídeos impulsionados por IA. Com HeyGen e Canva, você pode dar vida aos seus visuais convertendo elementos de design do Canva em conteúdo de vídeo dinâmico.
Adobe Express
Converta imagens impressionantes em narrativas de vídeo. Com HeyGen e Adobe Express, você pode transformar imagens em narrativas visuais dinâmicas.
Os mais altos padrões de Confiança e Segurança
A HeyGen adere aos padrões globais e oferece tranquilidade para os requisitos de conformidade da sua organização. Nossa equipe dedicada de Confiança & Segurança garante que seus dados estejam seguros e que nossa IA seja usada de maneira ética.
Perguntas Frequentes de Marketing
A criação de vídeos com o auxílio de IA automatiza a produção de conteúdo utilizando avatares impulsionados por inteligência artificial, geração de roteiros e síntese de voz, tornando fácil a criação de vídeos envolventes sem a necessidade de habilidades profissionais de edição de vídeo.
Sim! Com a criação de vídeos multilíngues, você pode gerar conteúdo localizado em vários idiomas sem tradução manual ou dublagem de voz.
Avatares de IA proporcionam uma presença semelhante à humana para a narrativa de marcas, tornando os vídeos de marketing digital de IA mais envolventes e interativos.
Você pode produzir campanhas de marketing em vídeo personalizadas, vídeos explicativos, demonstrações de produtos, guias de como fazer e mais — todos adaptados ao seu público.
Ferramentas impulsionadas por IA aceleram a criação de conteúdo, permitindo que você gere criação de conteúdo de vídeo dinâmico em minutos ao invés de semanas.
Sim! A IA elimina a necessidade de equipes de produção caras e regravações, tornando a criação de vídeos mais acessível e escalável.
Com certeza. Com avatares de IA avançados para marketing, você pode ajustar o tom de voz, a altura e a velocidade para alinhar com a sua marca.
Vídeos gerados por IA são mais interativos, personalizáveis e escaláveis, garantindo melhores taxas de retenção e conversão.