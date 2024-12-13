background image

Escale seus vídeos de marketing

sem estourar o seu orçamento

HeyGen é uma plataforma de vídeo AI poderosa projetada para ajudar equipes de marketing a criar, escalar e localizar conteúdo com facilidade e impacto, seja lançando um novo produto, impulsionando o desempenho de campanhas ou personalizando o alcance.

Confiado por mais de

Mais de 85.000 clientes

Benefícios e valor

Criação de vídeo sob demanda

para cada equipe de marketing

A HeyGen oferece aos profissionais de marketing a liberdade de criar vídeos de qualidade profissional sob demanda. Com um roteiro e alguns cliques, você pode transformar qualquer material, de PDFs a blogs e apresentações de slides, em conteúdo de vídeo atraente e de acordo com a marca a qualquer momento, sem estourar o orçamento.

Velocidade de entrada no mercado

Produza conteúdo de vídeo pronto para campanhas a partir de ativos de marketing existentes em minutos. Com avatares de IA e voiceovers instantâneos, você pode reagir às tendências, testar mensagens e lançar mais rápido do que nunca.

Personalização em escala

Personalize mensagens por segmento, persona ou geografia sem duplicar esforços. HeyGen facilita a customização de vídeos com nomes, funções e idiomas locais em diferentes canais.

Controle de nível empresarial

Mantenha todos os ativos de acordo com a marca usando modelos consistentes, avatares aprovados e ferramentas fáceis de colaboração. Atualize o conteúdo globalmente em 170 idiomas e dialetos.

Casos de uso

Alimente o funil de vendas com facilidade

campanhas com vídeos de IA

Crie vídeos de qualidade profissional sem complicação. Desde a consistência da marca até modelos personalizáveis e ângulos de câmera dinâmicos, os recursos impulsionados por IA da HeyGen tornam cada vídeo envolvente, refinado e alinhado à marca—sem necessidade de habilidades técnicas.

Conteúdo de instruções

Treine funcionários, integre clientes ou compartilhe conhecimento com vídeos tutoriais profissionais, guias passo a passo e tutoriais de melhores práticas.

Histórias de clientes

Veja como os principais profissionais de marketing

equipes escalonam a criação de vídeos

video thumbnail
KellyKelly

“It’s not just the time savings. It’s the fact that by not having to spend that time on the ad, I can think more about bigger projects like documentaries or campaigns I wouldn’t have even conceptualized before having this tool."

Kelly Peters, VP of Marketing at Tomorrow.io,Tomorrow.io

Como funciona

Transforme a idealização de marketing

em criação instantânea de conteúdo

Criar vídeos de marketing de alta qualidade nunca foi tão fácil. Escolha um modelo, personalize com a plataforma de vídeo AI da HeyGen e gere conteúdo de marketing impressionante em minutos.

Crie ou escolha um
avatar e voz

Escolha entre uma variedade de avatares e vozes de IA, ou crie personalizados que se adequem à sua marca e mensagem.

Escreva seu script
(ou deixe a IA ajudar)

Elabore sua mensagem com facilidade ou deixe a IA gerar um roteiro envolvente sob medida para o seu público.

Compartilhe, incorpore ou baixe
seus vídeos em 4k

Publique seu vídeo instantaneamente—baixe em ultra-alta resolução, incorpore em seu site ou compartilhe em plataformas.

Recursos

Explore ferramentas e insights

para elevar o seu marketing em vídeo

A mais avançada tecnologia de vídeo com IA

Aprenda a construir uma pilha de tecnologia de vídeo AI de alto desempenho que aumenta a eficiência, escala a produção e impulsiona o engajamento.

Integrações de aplicativos

Integre o HeyGen no

seus fluxos de trabalho existentes

Integre-se de maneira imperceptível ao seu fluxo de trabalho existente para otimizar seu processo. HeyGen se conecta sem esforço às principais plataformas para que você possa criar, compartilhar e escalar vídeos sem perder o ritmo.

ChatGPT

Transforme texto em visuais prontos para produção. Com HeyGen e ChatGPT, você pode transformar respostas de texto de IA em vídeos de alta qualidade gerados por IA.

Os mais altos padrões de Confiança e Segurança

A HeyGen adere aos padrões globais e oferece tranquilidade para os requisitos de conformidade da sua organização. Nossa equipe dedicada de Confiança & Segurança garante que seus dados estejam seguros e que nossa IA seja usada de maneira ética.

Perguntas Frequentes de Marketing

A criação de vídeos com o auxílio de IA automatiza a produção de conteúdo utilizando avatares impulsionados por inteligência artificial, geração de roteiros e síntese de voz, tornando fácil a criação de vídeos envolventes sem a necessidade de habilidades profissionais de edição de vídeo.

Sim! Com a criação de vídeos multilíngues, você pode gerar conteúdo localizado em vários idiomas sem tradução manual ou dublagem de voz.

Avatares de IA proporcionam uma presença semelhante à humana para a narrativa de marcas, tornando os vídeos de marketing digital de IA mais envolventes e interativos.

Você pode produzir campanhas de marketing em vídeo personalizadas, vídeos explicativos, demonstrações de produtos, guias de como fazer e mais — todos adaptados ao seu público.

Ferramentas impulsionadas por IA aceleram a criação de conteúdo, permitindo que você gere criação de conteúdo de vídeo dinâmico em minutos ao invés de semanas.

Sim! A IA elimina a necessidade de equipes de produção caras e regravações, tornando a criação de vídeos mais acessível e escalável.

Com certeza. Com avatares de IA avançados para marketing, você pode ajustar o tom de voz, a altura e a velocidade para alinhar com a sua marca.

Vídeos gerados por IA são mais interativos, personalizáveis e escaláveis, garantindo melhores taxas de retenção e conversão.

