Confiado por mais de
Mais de 85.000 clientes
IA que conecta, adapta e inspira
Na HeyGen, nossa pesquisa em IA é motivada pela missão de tornar a narração visual acessível a todos.
Conheça nossos líderes em IA
Inovando na interseção entre criatividade, comunicação e tecnologia.
Charly Hong
Chefe de Pesquisa em IA
Charly Hong traz mais de uma década de expertise em visão computacional e IA, com foco em modelagem, compreensão humana e geração de vídeo. Ele é autor de mais de 60 publicações e patentes, sublinhando seu compromisso com a inovação e soluções impactantes. Na HeyGen, Charly impulsiona avanços em tecnologia de IA que integram de maneira fluida pesquisa e produto.
Rong Yan
Diretor de Tecnologia
Rong Yan é o CTO da HeyGen, dedicado a tornar a narrativa visual acessível a todos. Anteriormente, foi VP de Engenharia na HubSpot, liderando produtos de Dados e Inteligência, e ocupou cargos de liderança no Snapchat, Square e Facebook. Rong obteve seu M.Sc. (2004) e Ph.D. (2006) pela Carnegie Mellon. Um pesquisador prolífico, ele possui mais de 60 publicações, 35 patentes e expertise em IA, mineração de dados e visão computacional.
Joshua Xu
Diretor Executivo
Joshua Xu é o Co-Fundador e CEO da HeyGen, liderando a missão de transformar a narrativa visual com a criação de conteúdo impulsionada por IA. Anteriormente, foi engenheiro líder no Snapchat (2014–2020), liderando inovações em classificação de anúncios, aprendizado de máquina e fotografia computacional. Com um Mestrado em Ciência da Computação pela Carnegie Mellon, Joshua traz uma profunda expertise em aprendizado de máquina, visão computacional e IA generativa.
Jun-Yan Zhu
Conselheiro
Jun-Yan Zhu é o Professor Assistente Michael B. Donohue de Ciência da Computação e Robótica na Universidade Carnegie Mellon, onde lidera o Laboratório de Inteligência Generativa. Sua pesquisa é focada em modelos generativos, visão computacional e gráficos, com a missão de capacitar criadores com modelos generativos. Ele recebeu o Prêmio de Pesquisador de IA da Samsung do Ano, a Bolsa Packard, o Prêmio CAREER da NSF, entre outros prêmios.
Nossos pilares de pesquisa: moldando a IA do amanhã
Redefinindo a identidade digital com precisão e qualidade
Nosso foco na geração de avatares enfatiza a controlabilidade, consistência e qualidade incomparável. Ao avançar a criação impulsionada por IA, possibilitamos que os avatares reflitam expressões e comportamentos humanos de forma integrada, diminuindo a distância entre a realidade e o mundo digital.
Quebrando barreiras linguísticas com soluções multimodais
Utilizando a IA para criar soluções de tradução de vídeo multimodal, nosso objetivo é tornar a comunicação global mais acessível. Ao integrar de forma contínua texto, voz e imagens, transformamos vídeos em conteúdo universalmente compreensível, fortalecendo a conexão intercultural.
Engajamento em tempo real através de inovação multimodal
Habilitados pela renderização em tempo real e soluções multimodais avançadas, nossos avatares interativos dão vida às conversas. Esses avatares não apenas respondem dinamicamente, mas também redefinem a interação do usuário, tornando a tecnologia mais envolvente e semelhante ao humano.
"We’re engineering AI that is not only powerful but also trustworthy and easy to use. Our goal is to redefine what’s possible with AI video generation, making it indispensable for businesses and delightful for users."