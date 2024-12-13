Jun-Yan Zhu é o Professor Assistente Michael B. Donohue de Ciência da Computação e Robótica na Universidade Carnegie Mellon, onde lidera o Laboratório de Inteligência Generativa. Sua pesquisa é focada em modelos generativos, visão computacional e gráficos, com a missão de capacitar criadores com modelos generativos. Ele recebeu o Prêmio de Pesquisador de IA da Samsung do Ano, a Bolsa Packard, o Prêmio CAREER da NSF, entre outros prêmios.

