Seja para integrar novos funcionários, implementar programas de treinamento ou disseminar conhecimento em equipes globais, a plataforma de vídeo AI da HeyGen facilita a criação de conteúdo de treinamento envolvente e personalizado. Capacite sua força de trabalho com experiências de aprendizado impactantes que geram resultados reais.
Aumente o engajamento dos alunos
com treinamento em vídeo personalizado
No acelerado ambiente de negócios de hoje, o antigo modelo de aprendizado corporativo não funciona mais. A plataforma de vídeo AI da HeyGen capacita os funcionários a aprenderem no seu próprio ritmo com vídeos envolventes e interativos, personalizados para qualquer objetivo de treinamento.
Aprendizado interativo
Realize simulações com Avatares Interativos para personalizar vídeos de treinamento de integração, corporativos, de segurança e conformidade para diferentes funções, equipes, locais ou níveis de aprendizado.
Vídeos multilíngues
Quebre as barreiras linguísticas usando vídeos gerados por IA para traduzir treinamentos em mais de 170 idiomas e dialetos, completos com avatares com sincronização labial.
Atualize a qualquer momento
As políticas mudam. Seu treinamento também deve mudar. Atualize roteiros de vídeo e regenere conteúdo existente em minutos com vídeos de IA. Não há necessidade de refilmar ou criar novos vídeos.
Gere um impacto real na aprendizagem
para qualquer integração ou treinamento
A HeyGen capacita equipes a criar experiências de treinamento personalizadas, desde a conformidade até o desenvolvimento de funcionários e aprimoramento contínuo de habilidades. Nossa plataforma de vídeo com IA facilita a escalabilidade do aprendizado impactante sem sacrificar a qualidade ou a velocidade.
Cursos de aprendizagem
Pule ciclos de produção demorados e gere cursos de aprendizado de alta qualidade em minutos, seja criando uma palestra, tutorial ou guia passo a passo.
Treinamento baseado em habilidades
Crie facilmente vídeos com IA que tornam o treinamento baseado em habilidades mais interativo, envolvente e eficaz, levando a melhores taxas de conclusão e resultados.
Treinamento corporativo
Transforme quaisquer cursos baseados em texto em vídeos de treinamento corporativo de alta qualidade que melhoram a compreensão e a retenção do conhecimento sem a necessidade de equipes de produção caras.
Treinamento de segurança
Capacite equipes para criar vídeos de treinamento de segurança profissionais rapidamente sem a necessidade de recursos de produção caros.
Treinamento de integração
Gere treinamentos de integração consistentes e profissionais, personalize para equipes específicas e traduza para qualquer região.
“With HeyGen, things become less complex and more intuitive. While using AI can be intimidating, the flow with HeyGen makes it easy to navigate, and allows our team to save time and money all while keeping Sibelco employees safe.”
Integrações de aplicativos
Integre o HeyGen no
seus fluxos de trabalho existentes
Integre-se perfeitamente ao seu fluxo de trabalho existente para otimizar seu processo. O HeyGen se conecta sem esforço às principais plataformas para que você possa criar, compartilhar e escalar vídeos sem perder o ritmo.
Argila
Automatize a narração de vídeo em escala. Com HeyGen e Clay, crie vídeos de vendas e marketing personalizados que cativam seu público.
Tolstoy
Com HeyGen e Tolstoy, você pode usar avatares de IA para apresentar produtos, orientar espectadores e impulsionar vendas diretamente do seu site de e-commerce.
Repurpose.io
Com HeyGen e Repurpose.io, você pode criar e distribuir vídeos envolventes de IA em todas as principais plataformas de mídia social, mantendo o conteúdo otimizado e consistente.
Mindstamp
Com HeyGen e Mindstamp, você pode adicionar questionários, formulários e mais a vídeos para engajar seu público e aumentar a participação.
Hubspot
Com o HeyGen e o HubSpot, você pode publicar um post no blog e imediatamente transformá-lo em um resumo de vídeo estilo influenciador com IA, o que é perfeito para as redes sociais.
Zapier
Com HeyGen e Zapier, você pode criar vídeos com inteligência artificial em mais de 175 idiomas e automatizar fluxos de trabalho ao integrar com milhares de aplicativos.
Canva
Transforme designs estáticos em vídeos impulsionados por IA. Com HeyGen e Canva, você pode dar vida aos seus visuais convertendo designs do Canva em conteúdo de vídeo dinâmico.
Adobe Express
Converta imagens impressionantes em narrativas de vídeo. Com HeyGen e Adobe Express, você pode transformar imagens em uma narrativa visual dinâmica.
Perguntas Frequentes de T&D
A HeyGen facilita a criação de uma ampla gama de materiais de treinamento — desde integração e conformidade até desenvolvimento de habilidades e treinamento de liderança. Você pode personalizar cada vídeo de acordo com o público, idioma e nível de aprendizado.
De forma alguma. O HeyGen foi projetado para ser fácil de usar por profissionais de T&D. Basta escolher um avatar de IA, digitar seu roteiro e gerar seu vídeo em minutos — sem necessidade de experiência com edição ou produção.
Sim. Com modelos de vídeo dinâmicos, você pode personalizar o conteúdo por função, departamento, localização ou idioma — em escala e sem a necessidade de regravar.
O HeyGen suporta mais de 170 idiomas e dialetos, com avatares sincronizados com os lábios de forma realista — facilitando a localização de conteúdo de treinamento para equipes globais.
Você pode exportar facilmente seus vídeos do HeyGen e fazer upload deles em qualquer LMS ou plataforma de aprendizado. Também suportamos integrações e opções de incorporação para uma experiência de aprendizado contínua.
Sim. A HeyGen oferece segurança de nível empresarial, incluindo SSO, criptografia de dados e conformidade com padrões da indústria—para que seu conteúdo de treinamento permaneça seguro.
A maioria das equipes começa a operar em um dia. A interface intuitiva do HeyGen e os modelos prontos para uso significam que você pode começar a produzir vídeos profissionais quase imediatamente — sem necessidade de longos processos de integração ou configuração.
Com certeza. Com o HeyGen, você pode editar roteiros facilmente, trocar avatares ou localizar conteúdo sem começar do zero — tornando simples manter os materiais de treinamento atualizados.