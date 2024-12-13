background image

Aprendizado & Desenvolvimento

Desenvolver, localizar e escalar

treinamento e desenvolvimento

cursos com vídeo de IA

Seja para integrar novos funcionários, implementar programas de treinamento ou disseminar conhecimento em equipes globais, a plataforma de vídeo AI da HeyGen facilita a criação de conteúdo de treinamento envolvente e personalizado. Capacite sua força de trabalho com experiências de aprendizado impactantes que geram resultados reais.

Aumente o engajamento dos alunos

com treinamento em vídeo personalizado

No acelerado ambiente de negócios de hoje, o antigo modelo de aprendizado corporativo não funciona mais. A plataforma de vídeo AI da HeyGen capacita os funcionários a aprenderem no seu próprio ritmo com vídeos envolventes e interativos, personalizados para qualquer objetivo de treinamento.

Aprendizado interativo

Realize simulações com Avatares Interativos para personalizar vídeos de treinamento de integração, corporativos, de segurança e conformidade para diferentes funções, equipes, locais ou níveis de aprendizado.

Vídeos multilíngues

Quebre as barreiras linguísticas usando vídeos gerados por IA para traduzir treinamentos em mais de 170 idiomas e dialetos, completos com avatares com sincronização labial.

Atualize a qualquer momento

As políticas mudam. Seu treinamento também deve mudar. Atualize roteiros de vídeo e regenere conteúdo existente em minutos com vídeos de IA. Não há necessidade de refilmar ou criar novos vídeos.

Gere um impacto real na aprendizagem

para qualquer integração ou treinamento

A HeyGen capacita equipes a criar experiências de treinamento personalizadas, desde a conformidade até o desenvolvimento de funcionários e aprimoramento contínuo de habilidades. Nossa plataforma de vídeo com IA facilita a escalabilidade do aprendizado impactante sem sacrificar a qualidade ou a velocidade.

Cursos de aprendizagem

Pule ciclos de produção demorados e gere cursos de aprendizado de alta qualidade em minutos, seja criando uma palestra, tutorial ou guia passo a passo.

Treinamento baseado em habilidades

Crie facilmente vídeos com IA que tornam o treinamento baseado em habilidades mais interativo, envolvente e eficaz, levando a melhores taxas de conclusão e resultados.

Treinamento corporativo

Transforme quaisquer cursos baseados em texto em vídeos de treinamento corporativo de alta qualidade que melhoram a compreensão e a retenção do conhecimento sem a necessidade de equipes de produção caras.

Treinamento de segurança

Capacite equipes para criar vídeos de treinamento de segurança profissionais rapidamente sem a necessidade de recursos de produção caros.

Treinamento de integração

Gere treinamentos de integração consistentes e profissionais, personalize para equipes específicas e traduza para qualquer região.

Treinamento de conformidade

Elimine barreiras de produção para rapidamente produzir vídeos de treinamento de conformidade de alta qualidade em escala, reduzindo custos e aumentando a eficiência.

Veja como líderes em T&D

equipes escalonam a criação de vídeos

A Equity Trust entrega vídeos profissionais 5 vezes mais rápido

Jean-MarieJean-Marie

“With HeyGen, things become less complex and more intuitive. While using AI can be intimidating, the flow with HeyGen makes it easy to navigate, and allows our team to save time and money all while keeping Sibelco employees safe.”

Jean-Marie Petit, Digital Learning Manager at Sibelco,Sibelco

Crie cursos eficazes de T&D

com ferramentas modernas de vídeo IA

Criar vídeos de treinamento e desenvolvimento de alta qualidade nunca foi tão fácil. Escolha um modelo, personalize com a plataforma de vídeo AI da HeyGen e gere treinamentos impressionantes em minutos.

Cursos de aprendizagem

Aprenda a criar videoaulas estruturadas e profissionais de cursos de aprendizado utilizando avatares de IA, narrações e recursos visuais

Vídeos tutoriais

Descubra como é fácil criar vídeos instrutivos claros e profissionais com o HeyGen—não é necessário ter câmera ou habilidades de edição.

Treinamento baseado em habilidades

Seja ensinando procedimentos de segurança ou habilidades em softwares, este tutorial o guia sobre como criar vídeos de treinamento baseados em habilidades com o HeyGen.

Treinamento corporativo

Aprenda a otimizar o treinamento de seus funcionários e criar vídeos corporativos profissionais e alinhados à marca usando o HeyGen.

Integre o HeyGen no

seus fluxos de trabalho existentes

Integre-se perfeitamente ao seu fluxo de trabalho existente para otimizar seu processo. O HeyGen se conecta sem esforço às principais plataformas para que você possa criar, compartilhar e escalar vídeos sem perder o ritmo.

ChatGPT

Transforme texto em visuais prontos para produção. Com HeyGen e ChatGPT, você pode transformar respostas de texto de IA em vídeos de alta qualidade gerados por IA.

Os mais altos padrões de Confiança e Segurança

A HeyGen adere aos padrões globais e oferece tranquilidade para os requisitos de conformidade da sua organização. Nossa equipe dedicada de Confiança & Segurança garante que seus dados estejam seguros e que nossa IA seja usada de forma ética.

Perguntas Frequentes de T&D

A HeyGen facilita a criação de uma ampla gama de materiais de treinamento — desde integração e conformidade até desenvolvimento de habilidades e treinamento de liderança. Você pode personalizar cada vídeo de acordo com o público, idioma e nível de aprendizado.

De forma alguma. O HeyGen foi projetado para ser fácil de usar por profissionais de T&D. Basta escolher um avatar de IA, digitar seu roteiro e gerar seu vídeo em minutos — sem necessidade de experiência com edição ou produção.

Sim. Com modelos de vídeo dinâmicos, você pode personalizar o conteúdo por função, departamento, localização ou idioma — em escala e sem a necessidade de regravar.

O HeyGen suporta mais de 170 idiomas e dialetos, com avatares sincronizados com os lábios de forma realista — facilitando a localização de conteúdo de treinamento para equipes globais.

Você pode exportar facilmente seus vídeos do HeyGen e fazer upload deles em qualquer LMS ou plataforma de aprendizado. Também suportamos integrações e opções de incorporação para uma experiência de aprendizado contínua.

Sim. A HeyGen oferece segurança de nível empresarial, incluindo SSO, criptografia de dados e conformidade com padrões da indústria—para que seu conteúdo de treinamento permaneça seguro.

A maioria das equipes começa a operar em um dia. A interface intuitiva do HeyGen e os modelos prontos para uso significam que você pode começar a produzir vídeos profissionais quase imediatamente — sem necessidade de longos processos de integração ou configuração.

Com certeza. Com o HeyGen, você pode editar roteiros facilmente, trocar avatares ou localizar conteúdo sem começar do zero — tornando simples manter os materiais de treinamento atualizados.

