Modelos de Avatar em Estoque
Escolha de uma coleção diversificada de avatares de IA ou crie uma versão personalizada de criador de avatar de si mesmo. Perfeito para criadores de conteúdo, empresas e educadores que precisam de soluções dinâmicas de vídeo sem aparecer na câmera.
Biblioteca Versátil de Avatares IA
Navegue por mais de 500 avatares, cada um criado para atender a diferentes indústrias, públicos e ambições criativas. Seu par perfeito está à espera.
Opções Específicas por Setor
Fornecemos designs personalizados para cada indústria e necessidade, incluindo saúde, varejo, corporativo e setores criativos.
Solução que Economiza Tempo
Por que começar do zero quando você pode começar com a perfeição? Nossos avatares prontos economizam horas de tempo de design e não requerem filmagens.
Estudo de caso: principais resultados da trivago
“Realizamos testes com outras empresas e a HeyGen sempre esteve no topo em termos de qualidade. Fomos muito transparentes com a equipe deles desde o início porque estávamos em uma situação de alto risco e alta recompensa, onde estávamos fazendo isso pela primeira vez e depositamos nossa confiança neles, e isso valeu completamente a pena.”
João Laureano, Diretor Criativo
Galeria de Avatares IA
Avatares realistas.
Centenas de Avatares de Vídeo AI Realistas para Escolher.
Encontre o avatar de vídeo AI perfeito para combinar com a personalidade da sua marca. Nossos avatares não apenas replicam gestos e expressões, eles amplificam o engajamento e otimizam a produção de conteúdo.
Tipos de Avatar
Infinitas Maneiras de Personalizar Seu Avatar.
Clone-se, Gere com IA ou Escolha da Nossa Biblioteca de Avatares.
Clone-se para criar um gêmeo digital. Gere um avatar que não existe com a IA. Encontre um avatar da comunidade. Ou escolha de nossa biblioteca de imagens. Temos mais de 500 avatares para você escolher.
Avatar IV
Avatar IV é o nosso modelo mais avançado até agora. Transforme uma única foto e um roteiro em um avatar realista falando, seja de humanos, animais de estimação, alienígenas ou qualquer coisa que você possa imaginar.
Avatar de Vídeo
Um avatar em vídeo permite que você esteja em dois lugares ao mesmo tempo, perfeito para criadores de conteúdo, profissionais de negócios e influenciadores digitais.
Foto de Perfil
Seu avatar fotográfico pode se transformar em uma versão animada de você mesmo, proporcionando movimentos e expressões realistas enquanto mantém uma aparência natural.
Avatar Generativo
Gere avatares de IA, fotos e vídeos a partir de prompts de texto, perfeitos para empresas, mídias sociais e muito mais.
Avatar Interativo
Leve o engajamento para o próximo nível com um avatar interativo que responde em tempo real, tornando as interações virtuais mais autênticas.
Tradutor de IA
Fale todas as línguas.
Seu Avatar Fala Qualquer Idioma, Perfeitamente.
A localização de vídeo com inteligência artificial da HeyGen adapta conteúdo para diferentes idiomas e culturas, garantindo fala natural, sincronização labial perfeita e engajamento contínuo. As empresas podem criar avatares AI realistas, traduzir vídeos para mais de 70 idiomas e personalizar vozes para dialetos regionais. Com a adaptação cultural movida a IA, as marcas podem se conectar autenticamente com públicos globais.
Perguntas Frequentes sobre Avatar de Estoque de IA
Avatares de estoque de IA são personagens digitais pré-desenhados usados em vídeos e marketing. Eles economizam tempo de produção, proporcionam uma aparência profissional e garantem conteúdo envolvente sem a necessidade de filmagens.
Um avatar gêmeo digital é criado ao fazer upload de um vídeo ou imagem, permitindo que a IA analise e clone seu rosto, gestos e expressões. Isso ajuda a escalar a criação de conteúdo sem que você esteja sempre diante das câmeras.
Uma biblioteca de avatares de IA inclui avatares de estoque, avatares gerados por IA personalizados e avatares gêmeos digitais para várias indústrias. Você pode acessá-la online por meio de plataformas como HeyGen e escolher um que atenda às suas necessidades.
Sim! Avatares de IA utilizam rastreamento facial para imitar expressões, movimentos labiais e gestos com alta precisão, tornando-os naturais e realistas em vídeos.
Avatares de IA economizam tempo, reduzem custos e fornecem conteúdo de alta qualidade sem a necessidade de filmagens. Eles são personalizáveis, escaláveis e funcionam em múltiplos idiomas para públicos globais.