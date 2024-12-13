Avatares de Estoque de IA

Selecione o Rosto Perfeito.

De mais de 500+ Avatares de Estoque de IA.

Nossos avatares de estoque de IA são projetados para diversas indústrias e necessidades criativas. Esses avatares prontos garantem visuais de qualidade profissional sem configurações complicadas.

A maior biblioteca de avatares de IA de qualidade de estúdio.

Enriqueça seu conteúdo com um avatar gêmeo digital que imita expressões e gestos reais. Seja para marketing, treinamento ou apresentações, esses avatares ajudam a otimizar a produção de vídeos enquanto mantêm uma presença realista.

Modelos de Avatar em Estoque

Projetado para representar sua marca.

Avatares Personalizados para Representar sua Marca e Estilo.

Escolha de uma coleção diversificada de avatares de IA ou crie uma versão personalizada de criador de avatar de si mesmo. Perfeito para criadores de conteúdo, empresas e educadores que precisam de soluções dinâmicas de vídeo sem aparecer na câmera.

Biblioteca Versátil de Avatares IA

Navegue por mais de 500 avatares, cada um criado para atender a diferentes indústrias, públicos e ambições criativas. Seu par perfeito está à espera.

Opções Específicas por Setor

Fornecemos designs personalizados para cada indústria e necessidade, incluindo saúde, varejo, corporativo e setores criativos.

Solução que Economiza Tempo

Por que começar do zero quando você pode começar com a perfeição? Nossos avatares prontos economizam horas de tempo de design e não requerem filmagens.

Estudo de caso: principais resultados da trivago

-50%Tempo de Pós-produção
3-4Meses Economizados

“Realizamos testes com outras empresas e a HeyGen sempre esteve no topo em termos de qualidade. Fomos muito transparentes com a equipe deles desde o início porque estávamos em uma situação de alto risco e alta recompensa, onde estávamos fazendo isso pela primeira vez e depositamos nossa confiança neles, e isso valeu completamente a pena.”

João Laureano, Diretor Criativo

Galeria de Avatares IA

Avatares realistas.

Centenas de Avatares de Vídeo AI Realistas para Escolher.

Encontre o avatar de vídeo AI perfeito para combinar com a personalidade da sua marca. Nossos avatares não apenas replicam gestos e expressões, eles amplificam o engajamento e otimizam a produção de conteúdo.

Tipos de Avatar

Infinitas Maneiras de Personalizar Seu Avatar.

Clone-se, Gere com IA ou Escolha da Nossa Biblioteca de Avatares.

Clone-se para criar um gêmeo digital. Gere um avatar que não existe com a IA. Encontre um avatar da comunidade. Ou escolha de nossa biblioteca de imagens. Temos mais de 500 avatares para você escolher.

Avatar IV

Avatar IV é o nosso modelo mais avançado até agora. Transforme uma única foto e um roteiro em um avatar realista falando, seja de humanos, animais de estimação, alienígenas ou qualquer coisa que você possa imaginar.


Avatar de Vídeo

Um avatar em vídeo permite que você esteja em dois lugares ao mesmo tempo, perfeito para criadores de conteúdo, profissionais de negócios e influenciadores digitais.

Foto de Perfil

Seu avatar fotográfico pode se transformar em uma versão animada de você mesmo, proporcionando movimentos e expressões realistas enquanto mantém uma aparência natural.

Avatar Generativo

Gere avatares de IA, fotos e vídeos a partir de prompts de texto, perfeitos para empresas, mídias sociais e muito mais.

Avatar Interativo

Leve o engajamento para o próximo nível com um avatar interativo que responde em tempo real, tornando as interações virtuais mais autênticas.

Avatar Genérico

Crie avatares de estoque personalizados de IA para vídeos com a tecnologia avançada da HeyGen. Enriqueça seus vídeos com visuais dinâmicos, únicos e envolventes impulsionados por IA.

Tradutor de IA

Fale todas as línguas.

Seu Avatar Fala Qualquer Idioma, Perfeitamente.

A localização de vídeo com inteligência artificial da HeyGen adapta conteúdo para diferentes idiomas e culturas, garantindo fala natural, sincronização labial perfeita e engajamento contínuo. As empresas podem criar avatares AI realistas, traduzir vídeos para mais de 70 idiomas e personalizar vozes para dialetos regionais. Com a adaptação cultural movida a IA, as marcas podem se conectar autenticamente com públicos globais.

Casos de Uso

De criadores a profissionais de marketing.

Mais de 100 casos de uso para HeyGen.

Perguntas Frequentes sobre Avatar de Estoque de IA

Avatares de estoque de IA são personagens digitais pré-desenhados usados em vídeos e marketing. Eles economizam tempo de produção, proporcionam uma aparência profissional e garantem conteúdo envolvente sem a necessidade de filmagens.

Um avatar gêmeo digital é criado ao fazer upload de um vídeo ou imagem, permitindo que a IA analise e clone seu rosto, gestos e expressões. Isso ajuda a escalar a criação de conteúdo sem que você esteja sempre diante das câmeras.

Uma biblioteca de avatares de IA inclui avatares de estoque, avatares gerados por IA personalizados e avatares gêmeos digitais para várias indústrias. Você pode acessá-la online por meio de plataformas como HeyGen e escolher um que atenda às suas necessidades.

Sim! Avatares de IA utilizam rastreamento facial para imitar expressões, movimentos labiais e gestos com alta precisão, tornando-os naturais e realistas em vídeos.

Avatares de IA economizam tempo, reduzem custos e fornecem conteúdo de alta qualidade sem a necessidade de filmagens. Eles são personalizáveis, escaláveis e funcionam em múltiplos idiomas para públicos globais.

