Produto de Crescimento Mais Rápido segundo a G2
Planos Flexíveis Criados para
Todo Criador, Profissional de Marketing e Equipe
A HeyGen impulsiona mais de 85.000 negócios a criar, escalar e colaborar em conteúdo de vídeo sem a necessidade de câmera ou equipe e foi nomeada o Produto que Mais Cresce em Velocidade da G2 em 2025.
Grátis
$ 0/mês
Comece a criar no HeyGen sem custos
- 3 vídeos por mês
- Vídeos de até 3 minutos
- exportação de vídeo em 720p
- Processamento de vídeo padrão
- Acesso ao Avatar IV
- 1 Avatar de Vídeo Personalizado
- Mais de 500 Avatares de Vídeo em Estoque
- mais de 30 idiomas
- Compartilhe e baixe vídeos
Criador
$ 29/mês
Vídeos curtos ilimitados para criadores
- Vídeos ilimitados
- Vídeos de até 30 minutos
- exportação de vídeo em 1080p
- Processamento rápido de vídeo
- Vídeo estendido com Avatar IV
- 1 Avatar de Vídeo Personalizado
- 1 Avatar Interativo Personalizado
- Mais de 700 Avatares de Vídeo em Estoque
- Clonagem de voz
- 175+ idiomas e dialetos
- Gerar Aparências
- Pacotes de Visual
- Remoção de marca d'água
- Kit de Marca
Equipe
$ 39/assento/mês
Acelere a criação de vídeos (mín. 2 licenças)
- Vídeos ilimitados
- Vídeos de até 30 minutos
- exportação de vídeo em 4k
- Processamento de vídeo mais rápido
- Vídeo estendido com Avatar IV
- 2 assentos inclusos
- 2 Avatares Personalizados para Vídeo
- 2 Avatares Interativos Personalizados
- Avatares Ilimitados de Fotos
- Editar e revisar roteiro de tradução
- Colaboração no espaço de trabalho
- Comentários e edição de rascunho de vídeo
- Convites e gerenciamento de equipe
- Pague conforme você cresce
- Escale sua marca e centralize os ativos
Empresa
Vamos conversar
Vídeos personalizados com qualidade de estúdio
- Vídeos ilimitados
- Sem duração máxima de vídeo
- exportação de vídeo em 4k
- Processamento de vídeo mais rápido
- Vídeo estendido com Avatar IV
- Gerencie centralmente funções e acessos
- SAML SSO
- Segurança e privacidade de nível empresarial
- Termos comerciais
- Atendimento prioritário ao cliente
- Gerente dedicado de sucesso do cliente
- Provisionamento de usuários (SCIM)
- Registro de auditoria
Recursos
Compare Planos
E Recursos.
Perguntas frequentes sobre preços
Você pode usar o HeyGen gratuitamente e gerar até 3 vídeos por mês, sem necessidade de cartão de crédito. Os planos pagos do HeyGen incluem criação ilimitada de vídeos.
Para indivíduos que criam vídeos de curta duração, o plano HeyGen Creator custa US29porme^s(ouUS29porme^s(ouUS24/mês no pagamento anual). Para equipes que desejam criar vídeos de alta qualidade e colaborar, o plano HeyGen Team custa US39porassento/me^s(ouUS39porassento/me^s(ouUS30 por assento/mês no pagamento anual), com mínimo de 2 assentos.
Ao cancelar sua assinatura, você está cancelando a renovação do seu ciclo de cobrança. Isso significa que você continuará tendo acesso aos recursos da assinatura até o final do ciclo de cobrança ativo. No entanto, não haverá novas cobranças de renovação.
A assinatura mensal cobra seu método de pagamento todos os meses, enquanto a assinatura anual cobra uma vez por ano. O custo mensal da assinatura anual é menor do que o da assinatura mensal.
Você pode mudar de plano no aplicativo web. As melhorias de plano entram em vigor imediatamente. Reduções de plano serão agendadas para ocorrer ao final do seu ciclo de cobrança.
Sim. Não limitamos como você usa ou distribui os vídeos depois de criá-los, desde que os materiais e conteúdos utilizados estejam dentro das diretrizes aceitáveis (por exemplo, sem violação de direitos autorais nos seus uploads, sem palavras sensíveis ou inadequadas para os personagens).
Você pode pagar com cartão de crédito, conta bancária ou até mesmo com sua conta do CashApp.
Você pode ir diretamente à página da sua conta para encontrar a opção de pausar ou cancelar sua assinatura.