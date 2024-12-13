Você pode usar o HeyGen gratuitamente e gerar até 3 vídeos por mês, sem necessidade de cartão de crédito. Os planos pagos do HeyGen incluem criação ilimitada de vídeos.

Para indivíduos que criam vídeos de curta duração, o plano HeyGen Creator custa US29porme^s(ouUS29porme^s(ouUS24/mês no pagamento anual). Para equipes que desejam criar vídeos de alta qualidade e colaborar, o plano HeyGen Team custa US39porassento/me^s(ouUS39porassento/me^s(ouUS30 por assento/mês no pagamento anual), com mínimo de 2 assentos.