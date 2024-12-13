Produto de Crescimento Mais Rápido segundo a G2

Grátis

$ 0/mês

Comece a criar no HeyGen sem custos

Geração de Vídeo:
  • 3 vídeos por mês
  • Vídeos de até 3 minutos
  • exportação de vídeo em 720p
  • Processamento de vídeo padrão
  • Acesso ao Avatar IV
Recursos que Você Vai Adorar:
  • 1 Avatar de Vídeo Personalizado
  • Mais de 500 Avatares de Vídeo em Estoque
  • mais de 30 idiomas
  • Compartilhe e baixe vídeos

Criador

$ 29/mês

Vídeos curtos ilimitados para criadores

Geração de Vídeo:
  • Vídeos ilimitados
  • Vídeos de até 30 minutos
  • exportação de vídeo em 1080p
  • Processamento rápido de vídeo
  • Vídeo estendido com Avatar IV
Tudo no Plano Gratuito, mais:
  • 1 Avatar de Vídeo Personalizado
  • 1 Avatar Interativo Personalizado
  • Mais de 700 Avatares de Vídeo em Estoque
  • Clonagem de voz
  • 175+ idiomas e dialetos
  • Gerar Aparências
  • Pacotes de Visual
  • Remoção de marca d'água
  • Kit de Marca
Mais Populares

Equipe

$ 39/assento/mês

Acelere a criação de vídeos (mín. 2 licenças)

Geração de Vídeo:
  • Vídeos ilimitados
  • Vídeos de até 30 minutos
  • exportação de vídeo em 4k
  • Processamento de vídeo mais rápido
  • Vídeo estendido com Avatar IV
Tudo no Creator, mais:
  • 2 assentos inclusos
  • 2 Avatares Personalizados para Vídeo
  • 2 Avatares Interativos Personalizados
  • Avatares Ilimitados de Fotos
  • Editar e revisar roteiro de tradução
  • Colaboração no espaço de trabalho
  • Comentários e edição de rascunho de vídeo
  • Convites e gerenciamento de equipe
  • Pague conforme você cresce
  • Escale sua marca e centralize os ativos

Empresa

Vamos conversar

Vídeos personalizados com qualidade de estúdio

Geração de Vídeo:
  • Vídeos ilimitados
  • Sem duração máxima de vídeo
  • exportação de vídeo em 4k
  • Processamento de vídeo mais rápido
  • Vídeo estendido com Avatar IV
Tudo em Equipe, mais:
  • Gerencie centralmente funções e acessos
  • SAML SSO
  • Segurança e privacidade de nível empresarial
  • Termos comerciais
  • Atendimento prioritário ao cliente
  • Gerente dedicado de sucesso do cliente
  • Provisionamento de usuários (SCIM)
  • Registro de auditoria

Criação de Vídeo
Editor de estúdio de IA
Acesso totalAcesso totalAcesso totalAcesso total
Duração máxima por vídeo
3 minutos30 minutos30 minutosIlimitado
Velocidade de processamento de vídeo
PadrãoRápidoMais rápidoSuper rápido
Resolução de exportação
720PAté 1080PAté 4KAté 4K
Modelos de vídeo
75 ou mais75 ou mais75 ou mais75 ou mais
Gravador de tela
Importação de PowerPoint & PDF
Entrada de áudio
Salve designs como modelos
Remoção de marca d'água
Avatares & Vozes de IA
Avatares de Vídeo em Estoque
500+700+700+700+
Avatares Personalizados para Vídeo
11+1+ assento3+
Aparências Personalizadas de Avatar em Vídeo
500500500500+
Voz de IA
1000+1000+1000+1000+
Clonagem de Voz
1 clone de vozIlimitadoIlimitadoIlimitado
Avatares de Foto
Até 3Até 10IlimitadoIlimitado
Ata da Geração IV do Avatar
Duração máxima por vídeo do Avatar IV
15 segundos3 minutos3 minutos3 minutos
Controle de Movimento / Gesto
Gerar Aparências
Treinamento de Modelo de IA
Pacotes de Visual
Divulgação de Produto
Emoção de Voz Personalizada
Avatares Personalizados Adicionais
ComplementoComplementoComplemento
Remoção de fundo por IA
Avatares de Vídeo Personalizados em 4K
Sessão de Fotos de Avatar Personalizado no Estúdio
Complemento
Tradução de Vídeo & Idiomas
Duração máxima por vídeo
3 minutos30 minutos30 minutosIlimitado
Velocidade de processamento de vídeo
PadrãoRápidoMais rápidoSuper rápido
Suíte de Idiomas Globais
mais de 30 idiomas175 línguas e dialetos175 línguas e dialetos175 línguas e dialetos
Voz da marca (Glossário da marca)
Enviar transcrição como fonte
Editar e revisar script traduzido
Trocar voz
Enviar voz
Assentos de revisão
Espaço de Trabalho & Colaboração
Assentos do usuário
112 ou mais3+
Comentários do vídeo
Kit de marca
Colaboração de rascunho de vídeo
Marcar e atribuir tarefas
Página de compartilhamento da marca
Espaço de trabalho colaborativo
Modelos de equipe
Controles de papel
Controles de acesso ao conteúdo
Controles de acesso granular ao conteúdo
HeyGen Avatares Interativos
Avatares Interativos de Estoque
Base de conhecimento
Participe de reuniões no Zoom
Compartilhar / Incorporar HTML
Limite de duração da sessão de transmissão
10 min / sessãoIlimitadoIlimitadoIlimitado
Avatares Interativos Personalizados
11/ assento3+
Avatares Interativos Personalizados Adicionais
ComplementoComplementoComplemento
Remoção de marca d'água
Privacidade & Segurança
Autenticação multifator (MFA)
URLs Protegidas por Senha
SAML SSO
Provisionamento de usuários (SCIM)
Registro de auditoria
Suporte & Recursos
Suporte por chat ao vivo
Suporte prioritário
Gerente de Sucesso do Cliente

Confiado por mais de

Mais de 85.000 clientes

Perguntas frequentes sobre preços

Você pode usar o HeyGen gratuitamente e gerar até 3 vídeos por mês, sem necessidade de cartão de crédito. Os planos pagos do HeyGen incluem criação ilimitada de vídeos.

Para indivíduos que criam vídeos de curta duração, o plano HeyGen Creator custa US29porme^s(ouUS29porme^s(ouUS24/mês no pagamento anual). Para equipes que desejam criar vídeos de alta qualidade e colaborar, o plano HeyGen Team custa US39porassento/me^s(ouUS39porassento/me^s(ouUS30 por assento/mês no pagamento anual), com mínimo de 2 assentos.

Ao cancelar sua assinatura, você está cancelando a renovação do seu ciclo de cobrança. Isso significa que você continuará tendo acesso aos recursos da assinatura até o final do ciclo de cobrança ativo. No entanto, não haverá novas cobranças de renovação.

A assinatura mensal cobra seu método de pagamento todos os meses, enquanto a assinatura anual cobra uma vez por ano. O custo mensal da assinatura anual é menor do que o da assinatura mensal.

Você pode mudar de plano no aplicativo web. As melhorias de plano entram em vigor imediatamente. Reduções de plano serão agendadas para ocorrer ao final do seu ciclo de cobrança.

Sim. Não limitamos como você usa ou distribui os vídeos depois de criá-los, desde que os materiais e conteúdos utilizados estejam dentro das diretrizes aceitáveis (por exemplo, sem violação de direitos autorais nos seus uploads, sem palavras sensíveis ou inadequadas para os personagens).

Você pode pagar com cartão de crédito, conta bancária ou até mesmo com sua conta do CashApp.

Você pode ir diretamente à página da sua conta para encontrar a opção de pausar ou cancelar sua assinatura.

