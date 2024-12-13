튜토리얼, 프레젠테이션 또는 워크스루를 위해 화면을 녹화하고 싶으신가요?

HeyGen의 스크린 레코더 확장 프로그램을 사용하면 어떤 목적으로든 고품질의 화면 녹화를 손쉽게 캡처할 수 있습니다. 지식을 공유하거나 소프트웨어를 시연하거나, 매력적인 콘텐츠를 만들 때 이 도구는 매번 선명한 녹화를 보장합니다.

HeyGen을 사용하면 오디오 통합, 화면에 주석 추가, 유연한 녹화 옵션 등의 기능을 통해 화면 녹화 경험을 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다.