HeyGen에 내장된 홀리데이 비디오 메이커로 간단한 텍스트 스크립트만으로도 세련되고 전문적인 홀리데이 영상을 제작하세요. 카메라, 편집 소프트웨어, 제작 경험 없이도 어떤 기념일이든 시즌 인사, 축제 캠페인, 기념 콘텐츠를 손쉽게 만들 수 있습니다.
브랜드가 HeyGen Video Maker를 선택하는 이유
텍스트만으로 어떤 휴일 영상이든 제작하세요
카메라와 촬영 팀은 완전히 건너뛰세요. 스크립트나 인사말을 작성하고, 계절감 있는 비주얼 스타일을 선택하면, 홀리데이 비디오 메이커가 자동으로 완성된 영상을 만들어 줍니다. 크리스마스 메시지, 디왈리 인사, 새해 캠페인, 추수감사절 감사 인사 등 어떤 영상을 만들든, 단지 글로 시작해 전문가 수준의 영상으로 마무리할 수 있습니다. 전체 작업 흐름은 며칠이 아니라 몇 분이면 끝나며, 편집 경험도 전혀 필요하지 않습니다. 텍스트를 영상으로 엔진을 사용해 한 번의 세션으로 스크립트에서 완성된 홀리데이 콘텐츠까지 만들어 보세요.
수천 개의 홀리데이 영상 템플릿
다양한 문화와 계절의 모든 주요 기념일을 위해 제작된 놀라운 홀리데이 영상 템플릿을 둘러보세요. 축제 분위기의 배경, 모션 그래픽, 계절감 있는 컬러 팔레트가 이미 포함되어 있어 첫 프레임부터 완성도 높은 영상을 만들 수 있습니다. 스티커, 아이콘, 홀리데이 테마 애니메이션을 활용해 각 영상에 브랜드와 행사 분위기에 딱 맞는 개성을 더하세요. AI 영상 생성기가 모든 시각적 요소를 자동으로 처리해 주기 때문에, 팀은 제작 과정이 아니라 전달하고자 하는 메시지에만 집중할 수 있습니다.
드래그 앤 드롭 편집 도구
기술적인 능력이 없어도 나만의 홀리데이 영상을 만들 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스로 계절감 있는 오버레이를 추가하고, 배경 음악과 효과음을 조절하며, 다양한 필터를 적용해 원하는 홀리데이 분위기를 연출해 보세요. 스톡 사진을 추가하거나 배경을 교체하고, 크리스마스 트리 이미지를 넣어 완성도를 높일 수도 있습니다. 모든 편집은 브라우저에서 이루어지므로 설치할 프로그램도, 복잡한 소프트웨어를 배울 필요도 없습니다. AI 동영상 편집기가 처음부터 끝까지 사용하기 쉬운 워크플로를 제공합니다.
175개 이상의 언어로 제공되는 자연스러운 보이스오버
한 줄도 직접 녹음하지 않고도 어떤 홀리데이 영상에도 따뜻하고 자연스러운 내레이션을 더해 보세요. 짧은 오디오 샘플만으로 나만의 목소리를 클론해, 제작하는 모든 시즌 인사 영상에 적용할 수 있습니다. 매번 영상을 다시 만들 필요 없이, 동일한 따뜻한 연말 인사 메시지를 40개국 이상 팀, 고객, 파트너에게 각자의 선호 언어로 전달하세요. AI 음성 생성기는 텍스트만으로 몇 분 안에 방송 품질의 오디오를 만들어 주며, 모든 언어 버전에서 목소리의 톤과 따뜻한 느낌을 그대로 유지합니다.
대규모로 개인 맞춤형 홀리데이 영상 제작하기
연말 인사 한 통을 전체 연락처 목록에 보내는 건 쉽습니다. 하지만 수천 명의 수신자에게 각각 다른 맞춤형 영상을 보내려다 보면 대부분의 팀이 막히게 됩니다. 배치 퍼스널라이제이션 기능을 사용하면 이름, 회사명, 맞춤 정보 등을 수백 개의 연말 영상 버전에 자동으로 반영할 수 있습니다. 각 수신자는 자신을 위해 만든 것 같은 인사를 받게 되어, 대량으로도 손쉽게 개인화된 연말 콘텐츠를 제작할 수 있습니다. 여기에 AI 얼굴 교체 기능을 더하면 추가 촬영 없이도 지역이나 캠페인별로 다른 발표자를 등장시킬 수 있습니다.
어떤 휴일 영상이든 즉시 번역하세요
번역을 제작 워크플로에 처음부터 포함하면, 단 한 편의 홀리데이 영상으로도 전 세계 시청자에게 도달할 수 있습니다. 175개 이상의 언어로 시즌 콘텐츠를 현지화하면서 입 모양 싱크와 음성 품질을 정확하게 유지해, 각 버전이 원본만큼 자연스럽게 느껴지도록 하세요. 지역별로 따로 제작 일정을 관리하는 대신, 단 하루 오후만에 하나의 캠페인을 모든 시장에 공유할 수 있습니다. AI 비디오 번역기를 사용해 영상을 처음부터 다시 만들 필요 없이, 어떤 시장이든 홀리데이 콘텐츠를 손쉽게 현지화하세요.
Holiday Video Maker 활용 사례
Running a major campaign for Christmas, Lunar New Year, or any global holiday requires consistent, high-quality video across every channel and market. Traditional production means multiple shoots, rounds of editing, and agency fees that slow down your timeline. A holiday video is a great way to convey your brand's warmth and leave a lasting impression on customers during the festive season. With a holiday video maker, your team writes the script, selects the seasonal look, and generates campaign-ready videos the same day. Use marketing videos to build full seasonal campaigns from a single workflow.
Recording a personal holiday message from a CEO or department head usually means scheduling time, finding a quiet space, and editing the footage afterward. That process takes days for one video and falls apart at scale when you need different messages for different regions or teams. With the holiday video maker, leadership writes their message, approves the script, and gets a finished video without stepping in front of a camera. The result looks polished and personal. The faceless video workflow means no camera is ever required.
Sometimes the most impactful holiday message is the personal one. Sending a heartwarming video to loved ones, close friends, or a small team captures the joy of the season in a way a text message never can. A heartfelt holiday video is a great way to build stronger connections and show people they matter. Produce a professional-looking video in minutes, add a personal voiceover, and share it across any social media platform or messaging app. Use the invitation video tool to create moments people will cherish long after the holidays.
Social feeds fill up with generic holiday posts every year. Standing out requires video content that is on-trend, on-brand, and published at the right moment. Most teams do not have the bandwidth to produce fresh holiday videos for TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts simultaneously. With the holiday video maker, you generate platform-optimized seasonal clips in minutes and schedule them before the rush. The reel generator and tiktok video tools produce vertical, short-form holiday content built for each platform.
Internal holiday communications break down when your workforce spans multiple countries and languages. A single English-language video leaves non-native speakers feeling excluded and reduces the impact of the message. Produce one holiday greeting and localize it into every language your teams speak, with natural narration and accurate timing in each version. Würth Group cut translation costs by 80% and delivered a 65-minute presentation across 8 languages in four days using this approach. Use AI dubbing to make every internal holiday message feel local.
Time-sensitive holiday promotions need to go live fast. Waiting on a production team or agency to deliver a finished video ad means missing peak buying windows. With the holiday video maker, your marketing team writes the offer, selects a seasonal style, and publishes a finished promo video the same day. Making holiday videos for limited-time offers is something any team can do without video editing experience. Pair with the AI ad maker to turn holiday promos into ready-to-run video ads.
휴일 영상 메이커는 어떻게 작동하나요
휴일용 스크립트부터 완성된 공유용 영상까지, 기획부터 게시까지 몇 분이면 끝나는 네 단계로 만들어 보세요.
어떤 기념일이든 어울리는 시즌별 템플릿과 비주얼 테마를 둘러보세요. 행사와 브랜드에 맞는 배경, 색상 팔레트, 레이아웃 형식을 선택하면 됩니다. 시스템이 글을 한 줄 쓰기 전부터 모든 시각 요소, 전환 효과, 내레이션 설정까지 미리 준비해 줍니다.
연말 인사 스크립트를 직접 입력하거나 기존 문구를 붙여넣으세요. 분위기, 길이, 말하는 속도를 상황에 맞게 조정할 수 있습니다. 플랫폼이 장면 구성과 타이밍을 분석해 영상 렌더링에 최적화된 스크립트로 준비해 줍니다.
로고를 추가하고, 보이스오버 스타일을 조정하고, 자막을 적용하거나, 프레젠터 화면을 교체할 수 있습니다. 대량 캠페인의 경우, 수신자 목록을 업로드하면 시스템이 각 영상 버전을 자동으로 개인화합니다. 모든 편집은 텍스트 기반 인터페이스에서 이루어지며, 영상 편집 기술은 전혀 필요하지 않습니다.
최종 영상을 렌더링한 뒤 다운로드하거나, 원하는 채널에 바로 게시하세요. 휴일용 영상은 소셜 미디어, 이메일, 사내 플랫폼에 맞게 포맷되어 몇 분 안에 완성되며, 별도의 후반 작업이 필요 없습니다.
홀리데이 비디오 메이커는 작성한 스크립트나 메시지를 시각 요소, 내레이션, 모션 그래픽이 모두 포함된 완성된 시즌 영상으로 만들어 주는 도구입니다. HeyGen을 사용하면 크리스마스 인사, 새해 캠페인, 디왈리 메시지, 추수감사절 감사 인사, 하누카 카드, 설날 프로모션 등 어떤 기념일이든 축하 영상을 손쉽게 제작할 수 있습니다. 스크립트에서 영상까지의 워크플로우가 시각 제작 과정을 자동으로 처리해 주기 때문에, 촬영이나 편집 없이도 텍스트만으로 세련되고 공유하기 좋은 영상을 만들 수 있습니다.
네. 개인화 기능은 제작 워크플로에 기본으로 포함되어 있습니다. 내 목소리를 클론해 내레이션이 실제 나처럼 들리게 할 수 있고, 일괄 개인화 기능을 통해 하나의 템플릿에서 수백 개의 영상 버전에 걸쳐 이름, 인사말, 각종 언급 내용을 손쉽게 바꿀 수 있습니다. 각 수신자는 자신을 위해 특별히 생성된 영상을 받게 됩니다. 전달 방식이 획일적이지 않고 개인에게 맞춰져 있기 때문에 따뜻함이 그대로 전해집니다. AI 음성 클로닝 기능은 모든 버전에서 당신의 자연스러운 톤을 그대로 유지해 줍니다.
대부분의 홀리데이 영상은 스크립트를 제출한 후 5분 이내에 완성됩니다. 렌더링 엔진이 내레이션, 장면 선택, 시각적 싱크를 동시에 처리하기 때문에 수동 편집 대기열이 없습니다. 대규모 연락처 목록을 대상으로 개인화된 홀리데이 영상을 일괄 제작하는 경우에도, 시스템이 모든 버전을 병렬로 생성하므로 5개를 만들 때와 500개를 만들 때 소요되는 시간이 거의 차이가 없습니다.
네. 카메라, 스튜디오, 실제 진행자는 전혀 필요하지 않습니다. 1,000개가 넘는 스톡 옵션이 있는 라이브러리에서 디지털 진행자를 선택하거나, 한 장의 사진만으로 AI 포토 아바타 기술을 활용해 맞춤형 진행자를 만들 수 있고, 또는 보이스오버와 계절감 있는 시각 요소만으로 완전히 얼굴이 나오지 않는 홀리데이 영상을 제작할 수도 있습니다. 어떤 방식을 선택하든, 여러분이나 팀원이 카메라 앞에 서지 않고도 전문적인 결과물을 얻을 수 있습니다.
한 번만 스크립트를 작성한 뒤 번역 엔진을 사용해 175개 이상의 어떤 언어로든 현지화할 수 있습니다. 각 번역본은 원래의 음성 톤을 그대로 유지하고 내레이션 타이밍도 정확하게 맞춰 주어, 어떤 언어로 보더라도 자연스러운 영상이 됩니다. 오후 한나절이면 40개국 이상의 팀이나 고객에게 동일한 시즌 캠페인을 전달할 수 있습니다. AI 더빙을 사용하면 시장별로 별도의 제작 일정이 전혀 필요 없습니다.
네. 스크립트를 수정하고, 보이스오버를 조정하고, 시각 요소를 교체하거나, 텍스트 기반 편집기를 통해 어떤 요소든 변경한 뒤 다시 렌더링하세요. 업데이트된 영상은 처음부터 다시 만들거나 재촬영할 필요 없이 몇 분 안에 완성됩니다. 이를 통해 휴일용 영상 제작 도구는 성수기 동안 프로모션 내용이 자주 바뀌는 시간 민감형 캠페인에 특히 유용합니다. AI 동영상 편집기를 사용해 나머지 제작 워크플로를 방해하지 않고도 빠르게 변경할 수 있습니다.
HeyGen은 신용카드 없이 바로 사용할 수 있는 무료 홀리데이 영상 제작기를 제공하여, 즉시 영상을 만들고 핵심 기능을 체험해 볼 수 있습니다. 월 $24부터 시작하는 유료 플랜을 이용하면 보이스 클로닝, 더 긴 영상 길이, 대량 퍼스널라이제이션, 전체 시즌 템플릿 라이브러리에 대한 접근이 가능합니다. 팀 및 엔터프라이즈 플랜에는 협업 도구, API 액세스, 그리고 대규모 홀리데이 캠페인을 위한 전담 지원이 포함됩니다.
시즌별 촬영을 위해 비디오그래퍼를 고용하면 일반적으로 일정 조율, 이동, 장비 준비, 후반 작업 시간이 모두 필요해, 한 편의 영상에만도 며칠과 수천 달러의 비용이 들 수 있습니다. 스톡 영상은 콘텐츠를 브랜드에 맞게 개인화하는 데 한계가 있습니다. 홀리데이 영상 제작 도구를 사용하면, 팀이 어떤 기념일이나 시즌에도 전문적인 느낌의 영상을 훨씬 적은 비용과 시간으로 제작할 수 있습니다. 고객들은 전통적인 방식에 비해 제작 비용을 최대 70%까지 절감했다고 보고합니다. 제품 데모 영상 및 프로모션 워크플로우는 이러한 동일한 모델을 홀리데이 캠페인 콘텐츠에도 그대로 적용합니다.
네. 자막은 스크립트에서 자동으로 생성되며, 스타일을 변경하고 위치를 조정할 수 있고 SRT 또는 VTT 형식으로 내보낼 수 있습니다. 자막을 추가하면 접근성이 향상되고, 소리 없이 자동 재생되는 소셜 플랫폼에서 시청 시간이 늘어납니다. 자막 생성기를 사용해 별도의 편집 단계 없이 어떤 홀리데이 영상에도 자막을 적용하고 원하는 대로 커스터마이즈할 수 있습니다.
You can export holiday videos in landscape for YouTube and email, square for Instagram and LinkedIn, and vertical for TikTok and Instagram Reels. All formats render from the same script and template without rebuilding the video. The AI 소셜 미디어 도구가 각 플랫폼에 최적화된 버전을 자동으로 생성해 주기 때문에, 동일한 영상을 채널마다 일일이 다시 포맷할 필요가 없습니다.
네. 사용자가 직접 사진과 동영상을 업로드하면, 플랫폼이 생성된 비주얼, 계절별 배경, AI로 생성된 내레이션과 함께 최종 결과물에 자연스럽게 통합합니다. 실제 제품, 팀 구성원, 혹은 브랜드의 순간들을 홀리데이 테마 영상 안에서 보여주고 싶을 때 특히 유용합니다. 이미지 투 비디오 도구를 사용하면 어떤 홀리데이 영상 제작 워크플로에도 사용자의 자체 비주얼을 손쉽게 포함시킬 수 있습니다.
이 플랫폼에는 영상 제작을 위해 설계된 완전한 AI 도구 세트가 포함되어 있습니다. 스크립트 생성, 보이스 클로닝, 립싱크, 자동 장면 구성, 번역, 대량 개인화까지 모두 지원합니다. 여러 앱을 이어 붙이거나 작업마다 별도의 워크플로를 관리할 필요가 없습니다. 완성도 높고 임팩트 있는 연말 인사 영상을 만드는 데 필요한 모든 것이 한곳에 모여 있으며, 별도의 소프트웨어를 설치할 필요 없이 브라우저에서 바로 이용할 수 있습니다.
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