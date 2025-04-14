시즌별 촬영을 위해 비디오그래퍼를 고용하면 일반적으로 일정 조율, 이동, 장비 준비, 후반 작업 시간이 모두 필요해, 한 편의 영상에만도 며칠과 수천 달러의 비용이 들 수 있습니다. 스톡 영상은 콘텐츠를 브랜드에 맞게 개인화하는 데 한계가 있습니다. 홀리데이 영상 제작 도구를 사용하면, 팀이 어떤 기념일이나 시즌에도 전문적인 느낌의 영상을 훨씬 적은 비용과 시간으로 제작할 수 있습니다. 고객들은 전통적인 방식에 비해 제작 비용을 최대 70%까지 절감했다고 보고합니다. 제품 데모 영상 및 프로모션 워크플로우는 이러한 동일한 모델을 홀리데이 캠페인 콘텐츠에도 그대로 적용합니다.