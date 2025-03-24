정적인 슬라이드와 긴 문서를 몇 분 안에 명확한 발표자 주도의 비디오 프레젠테이션으로 변환하세요. HeyGen을 사용하면, 자신을 녹화하거나 스튜디오 시간을 예약하지 않고도, 인간미 있고 매력적인 설명자, 교육, 업데이트를 만들 수 있습니다.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
정책, 도구, 그리고 문화에 대한 일관되고 친근한 비디오 안내로 새로운 직원을 환영하세요. 상황이 변함에 따라 한 개의 스크립트를 업데이트하고 새로운 버전을 즉시 배포하세요.
제품 덱을 비디오 프레젠테이션으로 전환하여 기능이 어떻게 작동하는지와 그 중요성을 보여주세요. 발표자 세그먼트, 화면 비주얼, 오버레이를 사용하여 가치를 명확하게 전달하세요.
제안과 가격 책정을 설명하는 맞춤형 비디오 프레젠테이션을 보내세요. 영업 담당자는 AI 생성기의 도움을 받아 특정 섹션을 빠르게 맞춤 설정하면서 핵심 콘텐츠를 재사용할 수 있습니다.
고객들이 단계별 비디오 튜토리얼을 통해 제품에서 더 많은 가치를 얻는 방법을 가르쳐주세요. 명확한 내레이션과 시각 자료는 애니메이션으로 강화되어 지원 티켓과 혼란을 줄이는 데 도움이 됩니다.
우리의 AI 프레젠테이션 제작기를 사용하여 회사 뉴스, 전략 업데이트 및 목표를 명확하고 반복 가능한 비디오 형식으로 공유하세요. 사람들은 리더십으로부터 직접 듣는 동시에 자신의 시간에 맞춰 시청할 수 있습니다.
수업 슬라이드를 구조화된 비디오 강의로 변환하여 명확한 내레이션을 제공하세요. 학습자들은 시각적 설명과 일관된 교육 품질을 대규모로 혜택을 받을 수 있습니다.
HeyGen이 최고의 AI 비디오 프레젠테이션 제작자인 이유
HeyGen을 사용하면 메시지를 사람들이 실제로 완성하는 세련된 비디오 프레젠테이션으로 쉽게 전환할 수 있습니다. 스크립트, 개요, URL 또는 기존 덱에서 시작하여 AI가 프레젠터 세그먼트, 시각 자료 및 음성 해설을 생성하게 하세요. 당신은 스토리에 집중하고 HeyGen이 뒤에서 제작을 처리합니다.
밀도 높은 덱을 공유하는 대신, 발표자 부분, 시각 자료, 그리고 자막이 결합된 장면으로 핵심 포인트를 전환하세요. 관객들은 슬라이드만으로는 제공할 수 없는 맥락, 명확성, 그리고 인간적인 접촉을 얻게 됩니다.
저희 AI 프레젠테이션 제작기로 만든 모든 프레젠테이션에 로고, 글꼴, 색상을 적용하여 일관된 느낌을 줄 수 있습니다. 레이아웃과 스타일을 재사용하여 팀이 품질을 희생하지 않고도 더 빠르게 작업할 수 있도록 도와주는 미래의 비디오를 위해 활용하세요.
다양한 청중, 역할 또는 언어를 위한 동일한 프레젠테이션의 여러 버전을 생성하세요. HeyGen을 사용하면 스크립트를 빠르게 업데이트하여 정보가 어디서나 최신이고 관련성을 유지할 수 있습니다.
스크립트와 슬라이드를 비디오로 제작
서면 스크립트, 요약된 개요, 또는 가져온 슬라이드로 시작하여 전체 비디오 프레젠테이션을 생성하세요. HeyGen은 내용을 프레젠터 세그먼트와 화면 텍스트가 있는 장면들로 매핑하여 여러분이 빈 캔버스에서 시작하지 않도록 합니다.
AI 프레젠터 및 다국어 음성 해설
현실적인 AI 프레젠터와 목소리를 선택하여 메시지를 여러 언어로 전달하세요. 이를 통해 추가 녹음 장비나 반복적인 라이브 촬영 없이 전 세계 청중에게 다가갈 수 있습니다.
시각적 레이아웃, 미디어 및 캡션
슬라이드 내용, 화면 캡처 및 지원 시각 자료를 유연한 레이아웃으로 결합하여 청중을 사로잡는 프레젠테이션을 만드세요. 접근성 향상과 소리 없는 환경에서의 이해도를 높이기 위해 자동 자막을 추가하세요.
쉬운 편집 및 내보내기 옵션
간단한 편집기 내에서 텍스트, 장면, 타이밍을 업데이트한 후 고품질 비디오 파일을 내보냅니다. LMS 플랫폼, 영업 도구, 인트라넷 및 공개 채널에서 추가 작업 없이 사용하세요.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
AI 비디오 프레젠테이션 제작기 사용 방법
HeyGen을 사용하면 누구나 편집 경험이 없어도 AI 비디오 프레젠테이션을 쉽게 만들 수 있는 직관적인 워크플로우를 제공합니다. 내용을 준비하시면 플랫폼이 그것을 매력적인 비디오로 변환해줍니다.
스크립트를 붙여넣기, AI 비디오 생성기로 만든 프레젠테이션을 업로드하거나 중요한 URL을 공유하세요. HeyGen은 내용을 분석하고 AI 기술을 사용하여 비디오 프레젠테이션을 위한 초기 구조를 준비합니다.
브랜드와 대상 청중에 맞는 AI 프레젠터, 음성 및 시각적 스타일을 선택하세요. 프레젠터, 슬라이드 및 보조 시각 자료에 얼마나 많은 화면을 할애할지 결정하세요.
각 장면을 검토하고 복사, 속도, 레이아웃을 조정하세요. 메시지가 처음부터 끝까지 명확하고 기억에 남을 수 있도록 이미지, 차트 또는 화면 녹화를 추가하세요.
원하는 채널에 맞게 최종 비디오를 만들고 내보내세요. 이메일, LMS, 내부 포털, 또는 회의 초대장을 통해 공유하여 모든 사람이 원할 때 시청할 수 있도록 하세요.
AI 비디오 프레젠테이션 제작기는 스크립트, 슬라이드 또는 아이디어를 자동으로 비디오 프레젠테이션으로 변환합니다. AI 프레젠터, 음성 해설 및 시각적 요소를 결합하여 카메라, 스튜디오 또는 복잡한 편집 도구가 필요 없습니다.
아니요. HeyGen은 비즈니스 사용자, 교육자 및 마케터를 위해 만들어졌습니다. 템플릿과 안내된 워크플로우를 통해 이전 비디오 제작 경험이 없어도 세련된 프레젠테이션을 만들 수 있습니다.
네, 비디오 콘텐츠도 만들 수 있습니다. 슬라이드를 가져오거나 HeyGen 내에서 핵심 포인트를 재창조할 수 있습니다. 그런 다음 발표자, 내레이션, 그리고 지원 시각 자료를 추가하여 슬라이드를 일관된 비디오 프레젠테이션으로 변환할 수 있습니다.
네. 무료 AI 프레젠테이션 제작기를 사용하여 다양한 언어와 악센트로 음성 해설과 프레젠터 세그먼트를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 같은 프레젠테이션 구조를 다른 지역 및 청중에 맞게 쉽게 재사용할 수 있습니다.
대부분의 표준 길이의 프레젠테이션은 내용이 준비되면 몇 분 안에 만들 수 있습니다. 정보가 변경되거나 피드백이 들어올 때 빠르게 변경하고 섹션을 다시 생성할 수 있습니다.
네. 모든 비디오에 로고, 글꼴, 색상 팔레트를 적용할 수 있습니다. 브랜드 일관성이 유지되면서도 팀이나 프로젝트별로 맞춤 설정이 가능합니다.
저희 AI 비디오 생성기로 만든 수출된 비디오들을 학습 플랫폼, 판매 도구, 내부 커뮤니케이션 허브, 웹사이트 및 소셜 채널에서 사용할 수 있습니다. 파일들은 일반적인 호스팅 및 재생 시스템과 호환됩니다.
네. 팀은 프로젝트에 대한 접근을 공유하고, 수정을 제안하며, 다양한 버전을 관리할 수 있습니다. 이는 주제 전문가, 트레이너, 그리고 커뮤니케이션 팀이 원활하게 협력할 수 있게 도와줍니다.
네, AI 생성기를 사용할 때 귀하의 조직 정책과 데이터 관행을 따르는 한 가능합니다. HeyGen은 내부 업데이트와 교육이 보호될 수 있도록 안전한 작업 흐름을 지원하도록 설계되었습니다.
네. 기존 프로젝트를 열어 스크립트나 슬라이드를 편집하고 영향을 받은 장면들을 다시 생성할 수 있습니다. 이는 시간을 절약하고 반복되는 교육 및 프레젠테이션을 개인화된 콘텐츠로 최신 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.
