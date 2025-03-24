1단계 스크립트, 슬라이드 또는 URL에서 시작하세요 스크립트를 붙여넣기, AI 비디오 생성기로 만든 프레젠테이션을 업로드하거나 중요한 URL을 공유하세요. HeyGen은 내용을 분석하고 AI 기술을 사용하여 비디오 프레젠테이션을 위한 초기 구조를 준비합니다.

2단계 발표자와 스타일을 선택하세요 브랜드와 대상 청중에 맞는 AI 프레젠터, 음성 및 시각적 스타일을 선택하세요. 프레젠터, 슬라이드 및 보조 시각 자료에 얼마나 많은 화면을 할애할지 결정하세요.

3단계 장면과 지원 시각 자료를 정제하다 각 장면을 검토하고 복사, 속도, 레이아웃을 조정하세요. 메시지가 처음부터 끝까지 명확하고 기억에 남을 수 있도록 이미지, 차트 또는 화면 녹화를 추가하세요.