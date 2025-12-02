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스페인어에서 이탈리아어로

스페인어 동영상을 몇 분 만에 자연스럽고 또렷한 이탈리아어 영상으로 변환하세요. 이 동영상 번역 도구를 사용하면 스튜디오를 고용하거나 직접 편집할 필요 없이 이탈리아어 자막, 보이스오버, 또는 완전히 현지화된 영상을 손쉽게 만들 수 있습니다. 스페인어 동영상을 업로드하고 이탈리아어를 선택하면, 모든 과정이 브라우저 안에서 자동으로 진행됩니다.

하나의 간단한 워크플로우로 전사, 번역, 더빙, 타이밍 조정, 자막 파일까지 모두 한 번에 받아볼 수 있습니다.