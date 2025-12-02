동영상을 번역하세요
스페인어에서 이탈리아어로
스페인어 동영상을 몇 분 만에 자연스럽고 또렷한 이탈리아어 영상으로 변환하세요. 이 동영상 번역 도구를 사용하면 스튜디오를 고용하거나 직접 편집할 필요 없이 이탈리아어 자막, 보이스오버, 또는 완전히 현지화된 영상을 손쉽게 만들 수 있습니다. 스페인어 동영상을 업로드하고 이탈리아어를 선택하면, 모든 과정이 브라우저 안에서 자동으로 진행됩니다.
하나의 간단한 워크플로우로 전사, 번역, 더빙, 타이밍 조정, 자막 파일까지 모두 한 번에 받아볼 수 있습니다.
- 신용카드 불필요
- 1,000개 이상의 아바타
- 언제든지 취소 가능
스페인어에서 이탈리아어로 순식간에 전환하세요
스페인어 영상 콘텐츠를 이탈리아어로 바꾸는 데는 몇 분밖에 걸리지 않습니다. 복잡한 편집이나 기술적인 작업 없이 전체 영상, 스크립트, 메시지를 모두 번역하세요. 자연스러운 이탈리아어 보이스오버, 깔끔한 자막, 완전히 현지화된 영상을 한곳에서 모두 제작할 수 있습니다.
처음부터 끝까지 빠른 결과와 간편한 조작, 그리고 완전한 창의적 자유를 누릴 수 있습니다.
이탈리아어 사용 고객에게 다가가는 가장 간단한 방법
이탈리아어를 사용하는 시청자들은 소셜 미디어, 교육 플랫폼, 비즈니스 채널 전반에서 영상을 소비합니다. 스페인어 영상을 이탈리아어로 번역하면 도달 범위를 넓히고, 접근성을 높이며, 콘텐츠를 더 쉽게 이해할 수 있도록 도와줍니다.
튜토리얼, 교육 자료, 제품 데모, 마케팅 영상 등 어떤 영상을 제작하든 과정은 간단합니다. 스페인어 영상을 업로드하고, 이탈리아어 결과물을 검토한 뒤, 바로 게시할 수 있는 완성본을 내보내면 됩니다. 다른 지역을 위한 콘텐츠도 현지화한다면, 스페인어를 영어로 번역하는 동영상 번역 같은 도구를 활용해 도달 범위를 더욱 넓힐 수 있습니다.
스페인어에서 이탈리아어로 매끄럽게 번역하기 위한 모범 사례
또렷한 스페인어 오디오는 더 나은 이탈리아어 결과를 만들어 줍니다. 편집을 쉽고 정확하게 할 수 있도록 먼저 깨끗한 원고를 준비하세요. 청중과 콘텐츠 유형에 잘 맞는 이탈리아어 표현을 선택하세요.
자막은 접근성을 높이고 플랫폼이 콘텐츠를 더 잘 인식하도록 도와줍니다. 영상 전반에 걸쳐 용어를 일관되게 사용해 시청자가 쉽게 이해할 수 있도록 하세요. 내보내기 전에 짧은 클립을 미리 재생해 타이밍, 자막, 음성 품질을 꼭 확인하세요.
스페인어에서 이탈리아어로 영상 번역을 위한 맞춤 기능
이 시스템은 스페인어 음성을 자동으로 감지해 자막 또는 내레이션과 함께 자연스러운 이탈리아어로 변환합니다. 전문적인 전달을 위해 설계된 자연스러운 이탈리아어 음성들 중에서 선택할 수 있습니다.
보이스오버 옵션을 활용하면 여러 영상 전반에서 일관성을 유지할 수 있습니다. 내장 편집기를 통해 한곳에서 타이밍, 속도, 자막을 모두 세밀하게 조정할 수 있습니다. 자막은 YouTube, 교육 플랫폼, 접근성 요구에 맞게 SRT 또는 VTT 형식으로 내보낼 수 있습니다.
립싱크 기능은 이탈리아어 오디오를 입 모양과 정교하게 맞춰 자연스러운 시청 경험을 제공합니다. 또한 동일한 영상을 재사용해 영어를 스페인어로 와 같이 다른 언어 버전으로 처음부터 다시 만들 필요 없이 손쉽게 제작할 수 있습니다.
AI로 스페인어 동영상을 이탈리아어로 번역하는 방법
이 AI 동영상 번역기는 스페인어 음성을 자동으로 감지하고, 대본을 생성한 뒤 자연스러운 이탈리아어로 변환합니다.
스페인어 동영상 업로드
스페인어 동영상 또는 오디오 파일을 업로드하세요. 시스템이 스페인어 음성을 자동으로 감지하고, 별도의 수동 설정 없이도 전사를 준비합니다.
스페인어 대본 생성
빠른 자동 전사를 사용해 시간 코드가 포함된 스페인어 스크립트를 생성하세요. 번역 전에 이름, 기술 용어, 표현 등을 검토하고 수정할 수 있습니다.
스페인어를 이탈리아어로 번역하기
스페인어 원고를 자연스러운 이탈리아어로 변환하세요. 이탈리아어 자막, 이탈리아어 보이스오버, 또는 둘 다를 선택할 수 있습니다. 번역은 이탈리아어 화자에게 자연스럽고 유창하게 들리도록 표현을 다듬어 제공합니다.
검토 및 내보내기
타이밍, 자막, 립싱크, 오디오를 미리 확인하세요. 마지막으로 세부 조정을 마친 뒤 이탈리아어 영상을 내보내거나 SRT 또는 VTT 형식의 자막 파일을 다운로드하세요.
HeyGen은 무엇이 더 좋나요?
영향은 분명합니다. 기업들은 HeyGen의 비디오 번역기를 통해 실제 성과를 얻고 있습니다. 영상을 즉시 번역함으로써 비용과 시간을 모두 절약하는 동시에, 손쉽게 글로벌 영향력을 확대할 수 있습니다.
비디오 번역 비용 절감
시장 현지화를 즉시 구현
영상 하나당, 몇 주나 몇 달이 아니라 바로바로
자주 묻는 질문
스페인어 영상은 어떻게 하면 이탈리아어로 정확하게 번역할 수 있나요?
스페인어 동영상을 업로드한 뒤, 스크립트를 생성하고 정확도를 검토한 다음 이탈리아어로 번역하세요. 자연스러운 전달을 위해 내보내기 전에 타이밍과 자막을 미리 확인하세요.
이탈리아어 자막과 이탈리아어 더빙 중에서 선택할 수 있나요?
네. 이탈리아어 자막, 이탈리아어 보이스오버, 또는 둘 다 제작할 수 있습니다. 자막은 소셜 플랫폼에 적합하고, 보이스오버는 교육 및 마케팅 영상에 이상적입니다.
AI 더빙은 스페인어 영상을 이탈리아어로 번역할 때도 적합한가요?
AI 더빙은 자막 대신 이탈리아어 음성을 원할 때 적합합니다. 원본 스페인어 영상의 속도와 톤을 유지하면서 자연스러운 이탈리아어 보이스오버를 생성합니다. 자세한 내용은 AI 더빙에서 확인하세요:
YouTube에서 스페인어를 이탈리아어로 번역하는 영상 번역 기능을 사용할 수 있나요?
네. 많은 크리에이터들이 유튜브에서 새로운 시청자층에 도달하기 위해 스페인어 영상을 이탈리아어로 번역합니다. 이탈리아어 자막을 업로드하거나, YouTube 동영상 번역기 워크플로를 사용해 완전히 번역된 버전을 게시할 수 있습니다.
어떤 동영상 형식을 지원하나요?
MP4, MOV, AVI, WebM과 같은 대부분의 일반적인 형식이 지원되므로 마케팅 영상, 튜토리얼, 교육 자료, 소셜 콘텐츠 등을 손쉽게 번역할 수 있습니다.
AI를 사용한 스페인어에서 이탈리아어로의 영상 번역 정확도는 어느 정도인가요?
정확도는 오디오의 선명도와 스크립트 검토에 따라 달라집니다. 잡음이 적은 스페인어 오디오와 빠른 스크립트 수정은 이탈리아어 번역 품질을 크게 향상시키고 수정에 걸리는 시간을 줄여 줍니다.
나중에 같은 영상을 더 많은 언어로 다시 번역할 수 있나요?
네. 스페인어 영상이 업로드되면, 영어에서 포르투갈어로 와 같이 추가 언어 버전을 파일을 다시 업로드하지 않고도 재사용하여 만들 수 있습니다.
비디오를 175개 이상의 언어로 번역하세요
Avatar IV를 사용해 어떤 사진이든 초실감 나는 음성과 움직임으로 생생하게 되살리세요.