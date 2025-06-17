초대장 텍스트를 붙여넣거나 게스트 목록을 업로드하면 HeyGen이 귀하의 복사본을 따라 장면별 비디오를 만들어냅니다. 엔진은 제목, RSVP 세부 정보, 일정 블록을 식별하여 부드러운 전환, 애니메이션 텍스트 및 핵심 세부 정보에 대한 시각적 강조와 함께 명확하고 읽기 쉬운 장면을 만듭니다. 이미지에서 비디오로 변환하는 것은 온라인 초대 경험을 향상시킬 수 있습니다. 사진을 애니메이션 배경으로 변환하고 버전 간에 시각적으로 일관된 장면을 유지하기 위한 입력입니다.