즉시 비디오 초대장을 위한 AI 초대장 제작기

HeyGen의 무료 AI 초대장 제작기를 사용하여 스크립트, 이미지 또는 이벤트 링크에서 아름답고 공유하기 쉬운 비디오 초대장을 만드세요. 이벤트 내용을 붙여넣고 시각적 스타일을 선택한 다음, 애니메이션 장면, 음성 해설, 자막이 있는 세련된 초대장을 즉시 생성하고, 카메라나 편집 없이도 내보낼 준비가 된 형식으로 내보내세요.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

결혼식 및 중요한 행사 초대장

결혼식 및 중요한 행사 초대장

우아한 애니메이션 결혼식 초대장을 생성하여 이름, 날짜, 장소 세부 정보 및 RSVP 링크를 강조하세요. 다른 언어로 된 손님들을 위한 버전을 현지화하고 짧은 티저 클립과 전체 공지 비디오를 모두 제작하세요.

기업 행사 및 웨비나

기업 행사 및 웨비나

파트너 또는 내부 팀을 위한 전문 비디오 초대장으로 의제, 연사 소개, 등록 링크를 변환하세요. 기업 템플릿을 적용하고 이메일, 인트라넷, LinkedIn 캠페인용 버전을 내보내세요.

파티와 사적인 모임

파티와 사적인 모임

생일, 집들이, 혹은 휴일 비디오 초대장을 테마가 있는 동작, 음악, 그리고 즉시 공유할 수 있는 링크와 함께 재미있게 만들어보세요—단체 채팅이나 소셜 게시물에 안성맞춤입니다.

모금 행사 및 비영리 단체의 홍보

모금 행사 및 비영리 단체의 홍보

목적, 일정, 기부 옵션을 설명하는 설득력 있는 비디오 초대장을 디자인하세요. 파트너 세그먼트에 맞춤형 버전을 제작하고 배포 후 AI를 사용하여 참여도를 추적하세요.

제품 출시 및 언론 초청

제품 출시 및 언론 초청

티저 비주얼, 이벤트 진행 순서, 그리고 RSVP 호출을 포함한 시네마틱 런칭 초대장을 보내세요. 재촬영 없이 세부 사항이 변화함에 따라 업데이트를 새롭게 생성하세요.

맞춤형 게스트 경험

맞춤형 게스트 경험

게스트 이름 변수나 업로드된 사진을 사용하여 대규모로 개인화된 비디오 초대장을 제작하세요. HeyGen은 대량 개인화를 자동화하면서 개인적인 감성을 창출하는 데 도움을 줍니다.

HeyGen이 최고의 AI 초대장 제작기인 이유

HeyGen은 초대장 문구를 생산 품질의 비주얼, 스마트 타이밍, 그리고 다국어 배송이 가능한 전체 AI 생성 초대 영상으로 변환합니다. 팀은 일관된 브랜드 초대장을 빠르게 제작하고, 수월하게 현지화하며, 최소한의 노력으로 손님, 파트너, 참석자들을 위한 초대를 확장할 수 있습니다.

즉시 초대 동영상

몇 분 안에 이벤트 세부 정보를 완성된 비디오로 만드세요. HeyGen은 장면 순서, 애니메이션, 타이밍을 자동화하여 메시지에 집중할 수 있도록 도와주므로 제작에 신경 쓸 필요가 없습니다.

브랜드화되고 편집 가능한

브랜드 색상, 글꼴, 로고 및 템플릿을 적용하세요. 장면을 편집하고 자산을 교체하거나 복사본을 조정하면서 모든 초대장과 형식에 걸쳐 일관된 정체성을 유지하세요.

글로벌 대응 초대장

다른 언어로 음성 더빙과 자막이 있는 비디오를 번역하고 재생성하세요. HeyGen의 비디오 번역기는 AI를 사용하여 초대장에서 자연스러운 전달을 위한 타이밍과 속도를 재현합니다.

스크립트 기반 장면 구성 및 타이밍

초대장 텍스트를 붙여넣거나 게스트 목록을 업로드하면 HeyGen이 귀하의 복사본을 따라 장면별 비디오를 만들어냅니다. 엔진은 제목, RSVP 세부 정보, 일정 블록을 식별하여 부드러운 전환, 애니메이션 텍스트 및 핵심 세부 정보에 대한 시각적 강조와 함께 명확하고 읽기 쉬운 장면을 만듭니다. 이미지에서 비디오로 변환하는 것은 온라인 초대 경험을 향상시킬 수 있습니다. 사진을 애니메이션 배경으로 변환하고 버전 간에 시각적으로 일관된 장면을 유지하기 위한 입력입니다.

비디오 스크립트

브랜드 제어가 포함된 애니메이션 디자인 시스템

선택하세요. 큐레이션된 템플릿 또는 완전히 사용자 정의 가능한 색상 팔레트, 서체, 모션 곡선, 하단 제목 등을. HeyGen의 디자인 엔진은 브랜드 키트를 모든 초대장에 자동으로 적용하고, 작은 화면에서도 가독성을 유지하며, 이벤트 톤에 맞는 모션과 페이싱을 보장합니다—공식적인, 장난스러운, 또는 영화 같은.

브랜드 관리

자연스러운 음성 녹음, 음악 및 립싱크 지원

수십 개 언어로 스튜디오 품질의 AI 음성을 추가하고, 분위기에 맞는 배경 음악을 선택하며, 개인 메시지를 위해 음성 복제 기능을 사용하세요. 화면에 나타나는 진행자나 아바타를 특징으로 할 때, HeyGen은 정확한 립싱크를 적용하여 말하는 초대가 생성된 움직임과 완벽하게 일치하도록 합니다.

음성 복제

플랫폼 최적화된 내보내기 및 자동화

MP4, 세로형 쇼츠 또는 메시징, 소셜 미디어, 이메일, 이벤트 페이지용 GIF로 초대장을 렌더링하세요. 사용자 정의 디자인을 사용합니다. 대량 생성이나 API를 이용하여 스프레드시트에서 수백 개의 개인화된 초대장을 만들고 웹훅과 클라우드 스토리지 통합으로 배송을 자동화하세요.

모션 그래픽 사진을 비디오로

Miro
"그것은 시각적 스토리텔링 매체에 있어 내가 가지고 있는 것과 동일한 수준의 창의성을 우리 작가들이 가질 수 있게 해주었습니다."

Steve Sowrey, 러닝 미디어 디자이너
play buttonWatch video
비전 크리에이티브 랩스
"저에게 마법 같은 순간은 매주 하던 영화 작업이 있었을 때였어요. 갑자기, 제가 대본을 쓰고 보내기만 하면 다시는 카메라 앞에 설 필요가 없다는 걸 깨달았죠."

로저 허스트, 공동 창립자
play buttonWatch video
워크데이
"HeyGen을 좋아하는 이유는 더 이상 프로젝트를 거절할 필요가 없기 때문입니다. 마치 우리 팀이 확장된 것 같아요. 우리가 가진 자원으로 훨씬 더 많은 일을 할 수 있습니다."

저스틴 마이징어, 프로그램 매니저
play buttonWatch video
작동 원리

AI 초대장 제작기 사용 방법

네 단계로 AI가 생성한 초대 영상을 만드세요—문안 작성부터 공유 가능한 영상까지.

1단계

이벤트 세부 정보를 입력하거나 스크립트를 붙여넣으세요

이름, 날짜, 시간, 장소, RSVP 링크 및 기타 메모를 추가하세요. HeyGen이 텍스트를 분석하여 중요 요소를 식별하고 준비하는 스

2단계

시각적 테마와 음성을 선택하세요

초대장을 위한 맞춤형 템플릿, 색상 구성, 배경 음악을 선택하세요. 발표를 위한 목소리를 고르거나 짧은 클립을 업로드하여 맞춤형 음성 복제를 만드세요.

3단계

장면과 개인화를 미세 조정하다

텍스트를 편집하고 이미지를 교체하거나 개인화된 버전을 위한 게스트 변수를 추가하세요. 간단한 컨트롤로 타이밍, 동작 강도 또는 캡션 스타일을 조정하세요.

4단계

생성, 내보내기 및 배포

무료 초대장 제작기를 사용하여 소셜, 이메일, 이벤트 페이지를 위한 최적화된 파일을 렌더링하세요. 배치 모드 또는 API를 사용하여 수천 개의 개인화된 초대장을 생성하고 웹훅이나 통합을 통해 전송을 시작하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

AI 초대장 제작기가 무엇이며 템플릿 편집기와 어떻게 다른가요?

AI 초대장 제작기는 이벤트 복사본, 이미지 또는 링크를 생성적 시각 효과, 모션 디자인, 음성 해설, 타이밍 자동화를 사용하여 완성된 비디오로 변환합니다. 정적 템플릿 편집기와 달리, HeyGen은 애니메이션 장면을 구축하고 자동 페이싱을 적용하며 수동 키 프레이밍이나 복잡한 편집 없이 공유 준비가 된 비디오 형식을 제작합니다.

초대장 디자인을 맞춤 설정하고 브랜드 스타일을 유지할 수 있나요?

네. HeyGen은 모든 초대장에 색상, 글꼴, 로고, 레이아웃 규칙을 자동으로 적용하는 브랜드 키트를 지원합니다. 모션 곡선, 자막 스타일, 장면 구성을 세밀하게 조정하여 모든 버전이 귀하의 브랜드 표준에 부합하도록 할 수 있습니다.

개인 맞춤화와 손님 특정 초대장은 어떻게 작동하나요?

스프레드시트에 참석자 변수—이름, 사진 링크, 인사말 등을 업로드하면 HeyGen이 일괄적으로 개별화된 초대장을 생성합니다. 각 파일에는 개인화된 음성 메시지나 이미지를 포함할 수 있어, 수작업 편집 없이도 확장 가능한 개인 맞춤형 아웃리치를 가능하게 합니다.

다국어 초대장이 지원되나요?

네. 디자인 과정을 간소화하기 위해 내장된 무료 AI 초대장 생성기를 사용하세요. 비디오 번역기를 사용하여 현지화된 버전을 만듭니다. HeyGen은 스크립트 텍스트를 번역하고, 자연스러운 듯한 음성을 생성하며, 번역된 오디오에 맞춰 자막과 립싱크 타이밍을 조정하여 국제적인 게스트들에게 자연스럽게 메시지가 전달되도록 합니다.

내 음악을 사용하거나 로열티 프리 트랙을 선택할 수 있나요?

라이선스가 부여된 트랙을 업로드하거나 HeyGen의 클리어된 음악 라이브러리에서 선택할 수 있습니다. 엔진은 음악의 페이싱에 맞춰 음악을 매치시키고 음악적 신호에 맞춰 편집을 자동 조정하여 세련된 결과물을 만들어냅니다.

어떤 내보내기 형식과 플랫폼 사전 설정이 가능한가요?

이메일, 소셜 미디어, 이벤트 페이지에 최적화된 MP4 파일을 내보내고, 인스타그램과 틱톡용 세로 릴, 빠른 메시징을 위한 루프 GIF를 만드세요. 프리셋은 각 목적지에 맞는 올바른 종횡비, 비트레이트, 자막 삽입을 보장합니다.

초대 영상을 생성하는 데 얼마나 걸리나요?

대부분의 초대 동영상은 길이와 복잡성에 따라 몇 분 안에 생성됩니다. 배치 생성 시간은 볼륨에 따라 조정되며; 대규모 카탈로그에 대한 비동기 전달을 지원하기 위해 API와 웹훅이 지원됩니다.

비디오 소유자는 누구이며, 비디오는 안전한가요?

생성된 초대장에 대한 완전한 소유권을 유지합니다. HeyGen은 기업급 제어 기능을 사용하여 데이터를 안전하게 저장하고 전송합니다. 민감한 이벤트의 경우, 개인 저장소 통합과 역할 기반 접근 제어를 사용하여 배포를 관리하세요.

초대장을 생성한 후에 수정할 수 있나요?

네. 스크립트를 수정하고, 비주얼을 교체하거나, 음성 설정을 변경한 후에 다시 생성하세요. HeyGen은 변경된 장면만 업데이트하여 전체 비디오를 다시 만들지 않고도 반복적인 편집을 빠르고 효율적으로 할 수 있습니다.

HeyGen이 RSVP나 이메일 시스템과 통합하나요?

HeyGen은 모든 이메일 또는 RSVP 플랫폼에 대해 내보낼 수 있는 공유 링크와 파일 다운로드를 지원하며, CRM, 이메일 마케팅, 이벤트 관리 도구로의 자동 전송을 위해 API를 통해 연결할 수 있습니다.

Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.

