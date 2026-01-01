OpenAI Sora 2로 구동됩니다

OpenAI Sora 2는 HeyGen의 새로운 스토리텔링 기능을 구동하는 고급 비디오·오디오 생성 모델입니다. 사실적인 표현, 정확한 물리 효과, 자연스러운 대사, 그리고 여러 쇼트로 구성된 시퀀스에 대한 높은 제어력을 제공합니다. Sora 2는 사실적인 영상, 애니메이션 스타일, 영화 같은 AI 비주얼을 동기화된 음향 효과와 함께 뛰어나게 구현합니다.

HeyGen을 통해 이제 그 강력한 기능을 여러분의 워크플로 안에서 바로 활용할 수 있으며, 고급 사용자용 새로운 Sora 2 데스크톱 앱을 통해서도 사용할 수 있습니다.