HeyGen과 Sora 2의 통합을 통해 크리에이터, 교육자, 기업가, 그리고 비즈니스는 시네마틱한 B-롤, 장면, 시각 자료를 자신의 워크플로 안에서 바로 생성할 수 있습니다. 이 통합으로 별도의 단계를 추가하지 않고도 스토리텔링을 더 빠르고, 더 창의적이며, 더 강렬하게 만들 수 있습니다.
창의성의 잠금을 해제하다
간단한 프롬프트만으로 B-롤, 장면, 비주얼을 즉시 생성할 수 있습니다. 이를 통해 모든 영상 프로젝트의 창의적 범위가 확장되며, HeyGen에 내장된 AI B-롤 생성기를 사용해 아이디어에서 보조 영상까지 몇 초 만에 전환할 수 있습니다.
워크플로에 완벽하게 통합됨
앱을 전환할 필요도, 내보내기를 할 필요도, 추가 도구가 필요하지도 않습니다. 모든 작업은 사용자가 이미 콘텐츠를 만드는 곳인 HeyGen 안에서 이루어집니다. 이렇게 하면 워크플로우는 단순하게 유지하면서도, 모든 영상을 더욱 역동적으로 만들 수 있습니다.
고품질 비주얼과 레이아웃
기본 제공되는 시각 자료를 사용하거나 직접 스크린샷, 녹화본, 브랜드 에셋을 업로드하세요. HeyGen은 깔끔한 레이아웃, 읽기 쉬운 텍스트 배치, 일관된 여백을 유지하여 시청자가 시각적 잡음이 아닌 안내 내용에 집중할 수 있도록 합니다. 모든 장면은 명확성과 학습 효과를 극대화하도록 최적화되어 있습니다., normal
커뮤니케이션의 가치
메시지를 뒷받침하는 상황별 시각 자료를 활용하면 내용을 더 명확하게 전달할 수 있습니다. 이렇게 하면 커뮤니케이션이 더욱 효과적이고 임팩트 있게 되며, 동시에 창의성을 해치지 않으면서 제작 시간도 줄일 수 있습니다.
OpenAI Sora 2로 구동됩니다
OpenAI Sora 2는 HeyGen의 새로운 스토리텔링 기능을 구동하는 고급 비디오·오디오 생성 모델입니다. 사실적인 표현, 정확한 물리 효과, 자연스러운 대사, 그리고 여러 쇼트로 구성된 시퀀스에 대한 높은 제어력을 제공합니다. Sora 2는 사실적인 영상, 애니메이션 스타일, 영화 같은 AI 비주얼을 동기화된 음향 효과와 함께 뛰어나게 구현합니다.
HeyGen을 통해 이제 그 강력한 기능을 여러분의 워크플로 안에서 바로 활용할 수 있으며, 고급 사용자용 새로운 Sora 2 데스크톱 앱을 통해서도 사용할 수 있습니다.
AI로 소라(Sora) 영상 만드는 방법
AI로 영상을 만드는 일은 빠르고 간단합니다. HeyGen을 사용하면, 속도와 손쉬운 업데이트를 위해 설계된 가이드형 워크플로를 통해 작성한 단계들을 완성된 튜토리얼 영상으로 변환할 수 있습니다.
대상, 플랫폼, 학습 목표를 선택하세요. 시청자가 영상을 본 후 무엇을 이해하거나 완료해야 하는지 결정하세요.
단계를 붙여넣거나 간단한 설명을 작성하세요. HeyGen이 자동으로 전체 튜토리얼 영상을 만들어 줍니다.
텍스트를 편집하고, 보이스오버 스타일을 변경하며, 시각 요소를 조정하거나, 영상을 추가 언어로 번역할 수 있습니다.
튜토리얼 영상을 다운로드해 어디서든 게시하세요. 텍스트를 수정하고 다시 생성하여 언제든지 업데이트할 수 있습니다.
이는 OpenAI의 Sora 2 비디오 모델을 HeyGen과 통합한 것으로, 플랫폼 내에서 B-롤, 장면, 시각 자료를 즉시 생성할 수 있게 해줍니다. 한시적으로 Sora 워터마크 없이 원하는 만큼 영상을 생성할 수 있습니다.
OpenAI Sora는 차세대 영상 및 오디오 생성용 AI 모델입니다. Sora 앱은 이 기술을 활용해 사실적인 표현, 물리 법칙에 부합하는 정확한 움직임, 그리고 자연스러운 사운드를 갖춘 AI 생성 영상을 만들고, 리믹스하고, 공유할 수 있게 해줍니다.
Sora 2는 사실적인 표현, 정확한 물리 효과, 자연스러운 대사, 그리고 여러 쇼트로 구성된 시퀀스를 정밀하게 제어할 수 있는 기능을 제공합니다.
아니요. 모든 작업은 앱을 전환하거나 파일을 내보낼 필요 없이 HeyGen 안에서 이루어집니다. Sora 2 데스크톱 앱은 오디오가 완벽하게 동기화된 강력한 AI 영상 생성기를 원하는 크리에이터에게 최적의 선택입니다.
네. 워크플로가 스크립트 기반이기 때문에, 단계를 수정하거나, 장면을 교체하거나, 용어를 업데이트한 뒤 빠르게 다시 렌더링할 수 있습니다. 이는 UI나 정책이 변경될 때마다 매번 다시 녹화하지 않고도 최신 튜토리얼이 필요한 빠르게 움직이는 팀에 이상적입니다.
사용자가 만든 콘텐츠(스크립트와 내보낸 동영상 포함)에 대한 권리는 계속 사용자에게 있습니다. 보안 및 접근 제어는 사용 중인 요금제와 워크스페이스 설정에 따라 달라집니다. 민감한 교육 콘텐츠의 경우, 내부 정책을 준수하고 해당 자료가 꼭 필요한 팀에게만 접근 권한을 부여하도록 설정하세요.
아니요. 모든 작업은 앱을 전환하거나 파일을 내보낼 필요 없이 HeyGen 안에서 이루어집니다. Sora 2 데스크톱 앱은 오디오가 동기화된 강력한 AI 영상 생성기를 원하는 크리에이터에게 최적의 선택입니다.
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