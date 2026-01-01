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음성 의사

Voice Doctor는 두 가지 위치에서 사용할 수 있습니다. 프로젝트 작업 중에는 AI Studio 내부에서, 아바타의 음성 설정을 관리할 때는 Avatars 페이지에서 접근할 수 있습니다. 두 위치 모두에서 Voice Doctor를 사용하면 기존 음성을 처음부터 다시 만들 필요 없이 더욱 정교하게 다듬을 수 있습니다.

이 안내에서는 AI Studio에서 시작하겠습니다.

AI Studio에서 Voice Doctor 열기

AI Studio에서 기존 프로젝트를 열거나 새 프로젝트를 만드세요. 아바타를 선택한 다음, 음성(Voice) 탭을 엽니다. 사용 가능한 음성 목록에서 개선하고 싶은 음성을 선택하세요. Voice Doctor를 지원하는 음성에는 음성 향상(Enhance Voice) 아이콘이 표시됩니다.

Voice Doctor는 업로드된 음성과 AI로 생성된 음성 모두에서 작동합니다.

당신의 목소리를 향상하고 다듬어 보세요

Enhance Voice를 선택하면 Voice Doctor 인터페이스가 열립니다. 왼쪽 패널에서 억양과 같은 기술 설정을 조정하거나 음성 엔진을 전환하여 다양한 음성 특성을 탐색할 수 있습니다.

오른쪽 패널에서 목소리를 어떻게 바꾸고 싶은지 설명해 주세요. 예를 들어, 발음을 더 또렷하게 하거나, 톤을 더 부드럽게 하거나, 말하는 속도를 더 자연스럽게 해 달라고 요청할 수 있습니다. 이 설명은 목소리를 어떤 방향으로 다듬을지 정하는 데 도움이 됩니다.

입력하신 내용을 바탕으로 HeyGen이 여러 가지 향상된 음성 옵션을 생성합니다. 각 버전을 미리 보고 결과를 비교해 볼 수 있습니다.

Voice Doctor에는 두 가지 경로로 접근할 수 있습니다. 프로젝트 작업 중에는 AI Studio 내부에서, 그리고 아바타의 음성 설정을 관리할 때는 Avatars 페이지에서 접근할 수 있습니다. 두 위치 모두에서 Voice Doctor를 사용하면 기존 음성을 처음부터 다시 만들 필요 없이 더욱 정교하게 다듬을 수 있습니다.

이 안내에서는 AI Studio에서 시작하겠습니다.

AI Studio에서 Voice Doctor 열기

AI Studio에서 기존 프로젝트를 열거나 새 프로젝트를 만드세요. 아바타를 선택한 다음, Voice 탭을 엽니다. 사용 가능한 음성 목록에서 개선하고 싶은 음성을 선택하세요. Voice Doctor를 지원하는 음성에는 음성 향상 아이콘이 표시됩니다.

Voice Doctor는 업로드된 음성과 AI로 생성된 음성 모두에서 작동합니다.

당신의 목소리를 향상하고 다듬으세요

‘음성 향상’을(를) 선택하면 Voice Doctor 인터페이스가 열립니다. 왼쪽 패널에서 억양과 같은 기술 설정을 조정하거나 음성 엔진을 전환하여 다양한 음성 특성을 탐색할 수 있습니다.

오른쪽 패널에서 목소리를 어떻게 바꾸고 싶은지 설명하세요. 예를 들어, 발음을 더 또렷하게 하거나, 톤을 더 부드럽게 하거나, 말하는 속도를 더 자연스럽게 해 달라고 요청할 수 있습니다. 이 설명은 목소리를 어떤 방향으로 다듬을지 정하는 데 도움이 됩니다.

입력하신 내용을 바탕으로 HeyGen이 여러 가지 향상된 음성 옵션을 생성합니다. 각 버전을 미리 보고 결과를 비교해 볼 수 있습니다.

변경 사항을 검토하고 저장하세요

작동하는 옵션을 찾았다면 새 음성으로 저장하거나 기존 음성을 대체하도록 적용할 수 있습니다. 결과가 완벽하지 않다면, ‘다른 방식으로 수정 시도’를 선택해 추가 변형을 생성하면서 계속 다듬어 보세요.

Voice Doctor는 빠르고 목표 지향적인 개선을 위해 설계되었습니다. 몇 가지 설정만 조정하면, 동영상을 제작하기 전에 음성을 더 자연스럽고 세련되게, 그리고 의도한 스타일에 더 잘 맞도록 만들 수 있습니다.