음성 연기자에서 비디오 스타까지—모두 AI 덕분에

비싼 음성 세션에 작별을 고하세요. HeyGen은 창작자, 마케터, 스튜디오가 규모를 맞춰 음성 오버를 제작할 수 있게 해줍니다. 각각의 목소리를 캐릭터, 브랜드 또는 지역에 맞추고, 40개 이상의 언어를 지원하며 고도의 리얼리즘과 립싱크 옵션을 제공합니다.

HeyGen은 Typecast, Replica Studios, 또는 Kits.AI와 같은 도구들과 다음과 같은 점에서 차별화됩니다:

짧은 오디오 샘플을 이용한 맞춤형 음성 복제

아바타 + 음성 통합을 통한 전체 비디오 출력

실시간 음성 미리보기 및 조정

애니메이션 더빙, 캐릭터 대화, 교육 영상 등에 사용하세요.