간단한 설명만으로 새로운 AI 보이스를 생성하거나 보이스를 클론하여 사용할 수 있는 권한이 있는 목소리를 복제한 뒤, 모든 영상에 적용하세요. 두 방식 모두 동의 기반 정책과 사람에 의한 모더레이션을 바탕으로 운영되며, 이는 시청자가 어린이와 그들의 부모일 때 특히 중요합니다.