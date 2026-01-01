텍스트를 음성으로 변환하는 어린이 목소리
이야기, 수업, 채널용 어린이 목소리 TTS를 몇 초 만에 만들어 보세요. 스크립트를 입력하고 어린이 목소리를 선택하면 자연스러운 내레이션이나 완성된 영상까지 바로 얻을 수 있습니다. 녹음도, 편집 프로그램도 필요 없습니다.
오디오 전용 도구를 능가하는 텍스트 음성 변환 키즈 보이스 기능
모든 프로젝트를 위한 키즈 보이스 옵션
HeyGen의 300개가 넘는 음성을 둘러보고 AI 음성 생성기에서 나이, 감정, 스타일로 필터링해 당신의 스크립트에 어울리는 밝고 젊은 느낌의 음성을 찾아보세요. 여러 옵션을 나란히 미리 들어본 뒤, 캐릭터·강의·스토리에 가장 잘 맞는 음성을 선택해 고정하고 생성하세요.
직접적인 톤, 말하기 속도, 그리고 감정
대사 한 줄 한 줄을 원하는 대로 다듬어 보세요. 텍스트 편집기에서 속도, 말 사이의 멈춤, 발음, 감정 스타일까지 조절해, 차분한 잠자리 동화 이야기꾼부터 신난 만화 조수 캐릭터까지 원하는 아이 목소리 TTS가 캐릭터에 딱 맞게 읽어 줄 때까지 조정할 수 있습니다. 그래서 각 대사가 의도한 그대로 전달됩니다.
175개 이상의 언어로 제공되는 어린이용 콘텐츠
한 번만 녹화하고 전 세계로 확장하세요. HeyGen의 AI 비디오 번역기는 복제된 음성 톤과 입 모양 싱크를 맞춰 175개 이상의 언어와 방언으로 내레이션을 다시 생성해, 한 시장을 위해 만든 스토리나 수업이 같은 오후에 전 세계의 어린 시청자들에게 도달할 수 있게 해줍니다.
맞춤형 음성 디자인 및 복제
간단한 설명만으로 새로운 AI 보이스를 생성하거나 보이스를 클론하여 사용할 수 있는 권한이 있는 목소리를 복제한 뒤, 모든 영상에 적용하세요. 두 방식 모두 동의 기반 정책과 사람에 의한 모더레이션을 바탕으로 운영되며, 이는 시청자가 어린이와 그들의 부모일 때 특히 중요합니다.
키드 보이스 오디오를 완성된 영상으로
다른 도구들은 MP3에서 멈춥니다. 아이 목소리를 장면, 자막, 음악, 비주얼과 함께 결합해 텍스트를 영상으로 변환하면, 붙여넣은 스크립트가 편집자를 기다리는 오디오 파일이 아니라 몇 분 만에 바로 공유할 수 있는 동화 클립이나 학습 영상이 됩니다.
아동 미디어 전반에서 활용되는 키즈 보이스 텍스트‑투‑스피치 사용 사례
어린이 유튜브 채널 내레이션
업로드할 때마다 아역 성우를 섭외하는 것은 느리고 비용도 많이 듭니다. 각 스크립트마다 일관된 어린이 목소리 내레이션을 생성해 편집본에 바로 넣거나 전체 영상을 렌더링한 뒤, 같은 날 바로 게시하세요.
잠자리 동화와 오디오북
어린이 오디오북 내레이션은 보통 스튜디오에서 녹음해야 합니다. 그림책 한 챕터를 붙여 넣거나, 동영상 스크립트 생성기로 새로 써 본 뒤, 부모 대상 채널이나 팟캐스트에 바로 올릴 수 있는 따뜻하고 편안한 내레이션을 받아 보세요.
어린 학습자를 위한 맞춤형 e-러닝
성인 내레이터는 어린 학습자의 관심을 금방 잃게 만듭니다. 친근하고 또래에 맞는 아동 음성 TTS를 사용하면 수업, 퀴즈, 언어 학습 앱의 몰입도를 높일 수 있고, 모듈을 업데이트할 때도 세션을 다시 예약할 필요 없이 스크립트만 수정하면 됩니다.
만화 및 게임 캐릭터 음성
애니메이션 조연 캐릭터나 게임 NPC 한 명을 위해 아역 배우를 캐스팅하는 건 거의 수지가 맞지 않습니다. 대사를 입력하고, 장난기 넘치는 어린 목소리를 선택한 뒤, 에너지를 조절해 엔진이나 타임라인에 바로 쓸 수 있는 음성 파일로 내보내세요.
따라 읽기 및 접근성 콘텐츠
난독증이 있거나 시각 장애가 있는 어린 독자들은 또래와 비슷한 목소리가 소리 내어 읽어 줄 때 내용을 더 잘 따라갈 수 있습니다. 자막 생성기와 내레이션을 함께 사용하면, 말해지는 모든 단어가 화면에 그대로 표시되도록 할 수 있습니다.
대규모 다국어 어린이 콘텐츠 제작
과거에는 어린이용 콘텐츠를 현지화하려면 각 시장마다 다시 녹음해야 했습니다. 이제는 완성된 이야기나 학습 자료를 175개 이상의 언어로 번역하면서도 원래 성우의 목소리 캐릭터를 그대로 유지할 수 있습니다. 오디오에만 한정된 어떤 아동용 음성 생성기로도 따라올 수 없는 도달 범위입니다.
네 단계로 텍스트에서 어린이 목소리를 만드는 방법
스크립트를 네 단계만에 어린이 목소리 내레이션으로 바꾸세요. 텍스트를 붙여넣는 것부터 다운로드 가능한 오디오 트랙이나 완성된 영상까지 한 번에 만들어 드립니다.
아이의 대본을 붙여넣으세요
에디터에 당신의 이야기, 수업 내용 또는 대화를 입력하거나 붙여넣으세요. 긴 스크립트는 자동으로 여러 장면으로 나뉩니다.
젊은 AI 음성을 선택하세요
목소리 라이브러리를 나이, 감정, 스타일별로 필터링한 뒤, 마음에 드는 목소리를 찾을 때까지 미리 듣기를 해보세요.
전달 방식을 세밀하게 조정하기
각 문장의 속도, 말멈춤, 감정 표현을 세밀하게 조정해 전체 스크립트가 자연스럽게 들리도록 만드세요.
오디오 또는 비디오 내보내기
나레이션을 다운로드하거나, 시각 자료와 자막이 포함된 전체 영상을 렌더링해 어디서든 공유하세요.
텍스트를 음성으로 변환하는 키즈 보이스란 무엇이며, 어떻게 작동하나요?
텍스트를 음성으로 변환한 키드 보이스는 어린 화자의 음높이, 말 속도, 에너지를 그대로 담은 AI 생성 음성입니다. AI 어린이 음성 생성기는 마이크나 실제 아역 성우 없이도, 사용자가 입력한 스크립트를 동화, 학습 자료, 게임, 영상용 자연스러운 오디오로 읽어 들려줍니다.
아이 목소리가 긴 이야기에서는 로봇처럼 들리나요?
아니요. HeyGen의 보이스는 긴 스크립트에서도 품질이 유지되기 때문에, 10초짜리 클립만큼이나 10분짜리 스토리도 안정적으로 들립니다. 감정 조절 기능을 통해 목소리를 바꾸지 않고도 잠자리 동화처럼 부드럽게 말하도록 하거나, 모험 장면에 어울리게 더 밝고 경쾌한 톤으로 조정할 수 있습니다.
아이들 동화 대본을 어떻게 나레이션이 들어간 영상으로 만들 수 있나요?
이야기를 HeyGen에 붙여넣고, 어린 목소리를 하나 고른 뒤 생성하기만 하면 됩니다. 스크립트는 자동으로 장면별로 나뉘고, AI 비디오 생성기가 영상, 음악, 자막까지 추가해 주어, 잠자리 동화나 교실 수업 자료가 붙여넣은 텍스트에서 한 번에 완성된 시청용 영상으로 바뀝니다.
왜 다른 아동용 음성 생성기보다 HeyGen을 선택해야 하나요?
대부분의 아동용 음성 도구는 MP3만 만들어주고 끝입니다. HeyGen은 같은 스크립트를 장면, 자막, 클론 또는 맞춤형 목소리가 포함된 완성된 영상으로 한 번에 제작해 주어, 편집자를 기다리는 미가공 오디오가 아니라 바로 게시할 수 있는 완성된 키즈 콘텐츠를 만들 수 있게 해줍니다.
한 명의 크리에이터가 대규모로 어린이 교육 콘텐츠를 제작할 수 있나요?
네, 한 사람이 전체 아동 교육 채널을 운영할 수 있습니다. 크리에이터 Anton Voroniuk은 HeyGen을 통해 주당 15.5시간을 절약하고, 촬영 대비 40배 낮은 제작 비용으로 100만 명이 넘는 학생들에게 도달했습니다. Anton Voroniuk의 사례에서는 이러한 수치를 가능하게 한 정확한 워크플로우를 자세히 설명합니다.
HeyGen에서 무료 텍스트 음성 변환 어린이 목소리 요금제가 있나요?
네. Free 요금제에서는 신용카드 없이도 음성과 영상을 생성할 수 있으며, 정기적으로 콘텐츠를 발행하는 크리에이터를 위한 유료 플랜은 월 $24부터 시작합니다. 요금은 스튜디오 사용 시간이나 녹화당 배우 비용이 아니라 실제 사용량에 따라 책정됩니다.
만화 캐릭터나 게임에 AI 어린이 목소리를 사용할 수 있나요?
네. 애니메이션 사이드킥, 게임 NPC, 앱 튜토리얼 프롬프트용 대사를 생성하고, 각 캐릭터가 뚜렷하게 들릴 때까지 한 줄 한 줄 에너지와 감정을 조정하세요. 엔진이나 편집 타임라인에 바로 쓸 수 있는 깨끗한 오디오를 내보내고, 하나의 스크립트 안에서 캐릭터별로 다른 보이스를 손쉽게 교체할 수 있습니다.
AI로 생성된 아동 목소리를 사용하는 것은 안전하고 윤리적인가요?
네. 모든 목소리는 AI로 생성되므로 실제 아동 성우의 녹음은 전혀 없으며, HeyGen은 이에 더해 동의 절차, 사람에 의한 검수, 그리고 고객 데이터는 어떤 모델 학습에도 사용하지 않는다는 정책을 통해 이를 보장합니다. 이러한 체계는 여러분의 시청자에 어린이와 부모가 포함될 때 특히 중요합니다.
내 캐릭터를 위해 어린 목소리를 직접 만들어 사용할 수 있나요?
네. 원하는 목소리를 평문으로 설명하면 HeyGen이 그에 맞는 맞춤형 음성을 생성해 주거나,AI voice cloning을(를) 사용해 사용 권한이 있는 녹음 파일로 목소리를 만들 수 있습니다. 두 가지 방법 모두 당신이 제작하는 모든 에피소드, 강의, 또는 영상 전반에 걸쳐 일관된 목소리를 유지합니다.
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