톨스토이에 대하여
톨스토이는 사용자가 클릭 가능한 옵션을 통해 시청자가 자신의 여정을 선택할 수 있는 개인화된 다중 경로 비디오 경험을 만들 수 있게 해주는 인터랙티브 비디오 플랫폼입니다. 이는 판매, 마케팅, 고객 지원에 이상적이며, 기업이 참여도를 높이고, 잠재 고객을 자격을 갖추게 하며, 대화 형식으로 맞춤형 콘텐츠를 전달하는 데 도움을 줍니다.
헤이젠과 톨스토이
HeyGen과 Tolstoy 통합은 생생한 AI 생성 비디오와 상호 작용하는 선택형 경험을 결합하여 사용자가 매우 흥미롭고 개인화된 비디오 여정을 만들 수 있게 합니다. 이를 통해 기업은 각 시청자의 선택에 맞춰 적응하는 동적인 아바타 주도 콘텐츠를 통해 판매, 입문, 지원을 확장할 수 있는 능력을 갖추게 됩니다.
사용 사례
- 상호 작용하는 판매 퍼널: HeyGen의 AI 아바타를 사용하여 Tolstoy에서 개인화된 상호 작용 판매 여정을 안내하여 잠재 고객을 자격을 갖추게 하고, 이의를 해소하며, 그들의 응답에 기반하여 올바른 제품이나 담당자에게 안내합니다.
- 고객 온보딩 및 지원: HeyGen 비디오를 통해 단계별 지침을 제공하는 선택형 온보딩 경험을 만들어 고객이 필요한 도움을 받을 수 있도록 하면서 관련 없는 정보로 과부하되지 않게 합니다.
- 채용 및 지원자 참여: HeyGen 아바타 소개와 Q&A 세션을 특징으로 하는 상호작용 비디오 흐름을 구축하여, 지원자들이 경험하는 동안 내린 선택에 따라 역할, 회사 문화, 그리고 다음 단계에 대해 배울 수 있도록 돕습니다.