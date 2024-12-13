톨스토이에 대하여

톨스토이는 사용자가 클릭 가능한 옵션을 통해 시청자가 자신의 여정을 선택할 수 있는 개인화된 다중 경로 비디오 경험을 만들 수 있게 해주는 인터랙티브 비디오 플랫폼입니다. 이는 판매, 마케팅, 고객 지원에 이상적이며, 기업이 참여도를 높이고, 잠재 고객을 자격을 갖추게 하며, 대화 형식으로 맞춤형 콘텐츠를 전달하는 데 도움을 줍니다.

헤이젠과 톨스토이

HeyGen과 Tolstoy 통합은 생생한 AI 생성 비디오와 상호 작용하는 선택형 경험을 결합하여 사용자가 매우 흥미롭고 개인화된 비디오 여정을 만들 수 있게 합니다. 이를 통해 기업은 각 시청자의 선택에 맞춰 적응하는 동적인 아바타 주도 콘텐츠를 통해 판매, 입문, 지원을 확장할 수 있는 능력을 갖추게 됩니다.