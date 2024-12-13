어도비 익스프레스 소개

Adobe Express는 개인과 기업이 소셜 미디어 그래픽, 비디오, 전단지 및 기타 시각적 콘텐츠를 만들 수 있게 해주는 사용자 친화적인 디자인 도구입니다. 템플릿, AI 기반 기능, 그리고 Adobe Creative Cloud와의 원활한 통합을 제공하여 모든 기술 수준의 콘텐츠 생성을 단순화합니다.

HeyGen과 Adobe Express

Adobe Express와 HeyGen 통합은 사용자들이 놀라운 그래픽 디자인과 AI 기반 비디오 생성을 결합하여 전문적인 마케팅, 교육, 소셜 미디어 콘텐츠를 제작할 수 있게 해줍니다. Adobe Express와 HeyGen의 맞춤형 템플릿을 사용하여 사용자는 AI 아바타와 다국어 지원이 포함된 매력적인 비디오를 빠르고 효율적으로 만들 수 있습니다.