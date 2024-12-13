어도비 익스프레스 소개
Adobe Express는 개인과 기업이 소셜 미디어 그래픽, 비디오, 전단지 및 기타 시각적 콘텐츠를 만들 수 있게 해주는 사용자 친화적인 디자인 도구입니다. 템플릿, AI 기반 기능, 그리고 Adobe Creative Cloud와의 원활한 통합을 제공하여 모든 기술 수준의 콘텐츠 생성을 단순화합니다.
HeyGen과 Adobe Express
Adobe Express와 HeyGen 통합은 사용자들이 놀라운 그래픽 디자인과 AI 기반 비디오 생성을 결합하여 전문적인 마케팅, 교육, 소셜 미디어 콘텐츠를 제작할 수 있게 해줍니다. Adobe Express와 HeyGen의 맞춤형 템플릿을 사용하여 사용자는 AI 아바타와 다국어 지원이 포함된 매력적인 비디오를 빠르고 효율적으로 만들 수 있습니다.
사용 사례
- 마케팅 및 소셜 미디어를 위한 비디오 콘텐츠: Adobe Express에서 매력적인 그래픽과 브랜딩 요소를 디자인하고 HeyGen에 원활하게 통합하세요.
- 개인 맞춤형 교육 및 교육 비디오: 기업과 교육자는 Adobe Express에서 시각적으로 매력적인 슬라이드, 인포그래픽, 템플릿을 만들고, HeyGen에서 AI 아바타로 그것들을 향상시킬 수 있습니다.
- 콘텐츠를 현지화하고 다국어 비디오를 제작하세요: Adobe Express에서 적응 가능한 브랜딩 자료와 레이아웃을 제작하세요. 그런 다음, HeyGen의 AI 비디오 번역 및 음성 오버 기능을 사용하면 170개 이상의 언어와 방언으로 현지화된 비디오를 만들 수 있습니다.