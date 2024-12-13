Zapier에 대하여
Zapier는 사용자가 “Zaps”라고 불리는 워크플로우를 생성하여 앱을 연결하고 작업을 자동화할 수 있게 해주는 노코드 자동화 도구입니다. 수천 개의 인기 앱 및 서비스 간에 데이터를 자동으로 이동시키고 작업을 트리거함으로써 기업이 시간을 절약하고 수동 작업을 줄일 수 있도록 도와줍니다.
HeyGen과 Zapier
HeyGen과 Zapier 통합은 사용자가 HeyGen을 수천 개의 다른 앱 및 트리거와 연결하여 개인화된 AI 비디오의 생성 및 배송을 자동화할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 판매, 마케팅, 온보딩, 지원을 위한 원활한 워크플로우가 가능해지며, 적절한 순간에 전달되는 생생한 비디오 콘텐츠로 구동됩니다.
사용 사례
- 개인화된 영업 접근 자동화: 새로운 리드가 여러분의 CRM(예: HubSpot, Salesforce, Pipedrive 등)에 추가될 때 HeyGen AI 비디오 생성을 트리거하여 맞춤형 비디오 메시지를 보내 답장률을 높이고 일반적인 접근 방식에서 돋보일 수 있습니다.
- 고객 온보딩 및 참여: 사용자가 가입할 때 이메일이나 채팅 도구(예: Gmail, Slack, Intercom)를 통해 자동으로 환영 또는 온보딩 비디오를 보내고, HeyGen을 사용하여 수동 작업 없이 확장 가능하고 인간 같은 경험을 제공합니다.
- 이벤트 기반 비디오 캠페인: Zapier를 사용하여 구매, 웨비나 등록 또는 양식 제출과 같은 활동을 모니터링하고 사용자의 활동에 맞춤화된 HeyGen 비디오를 즉시 트리거하여 육성, 업셀링 또는 지원에 완벽합니다.