Zapier에 대하여

Zapier는 사용자가 “Zaps”라고 불리는 워크플로우를 생성하여 앱을 연결하고 작업을 자동화할 수 있게 해주는 노코드 자동화 도구입니다. 수천 개의 인기 앱 및 서비스 간에 데이터를 자동으로 이동시키고 작업을 트리거함으로써 기업이 시간을 절약하고 수동 작업을 줄일 수 있도록 도와줍니다.

HeyGen과 Zapier

HeyGen과 Zapier 통합은 사용자가 HeyGen을 수천 개의 다른 앱 및 트리거와 연결하여 개인화된 AI 비디오의 생성 및 배송을 자동화할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 판매, 마케팅, 온보딩, 지원을 위한 원활한 워크플로우가 가능해지며, 적절한 순간에 전달되는 생생한 비디오 콘텐츠로 구동됩니다.