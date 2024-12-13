Zapier + HeyGen

Zapier는 수천 개의 앱을 연결하여 사용자가 수동 노력 없이 워크플로우를 자동화하고 도구 간에 데이터를 전송할 수 있게 하는 노코드 자동화 플랫폼입니다.

Zapier에 대하여

Zapier는 사용자가 “Zaps”라고 불리는 워크플로우를 생성하여 앱을 연결하고 작업을 자동화할 수 있게 해주는 노코드 자동화 도구입니다. 수천 개의 인기 앱 및 서비스 간에 데이터를 자동으로 이동시키고 작업을 트리거함으로써 기업이 시간을 절약하고 수동 작업을 줄일 수 있도록 도와줍니다.

HeyGen과 Zapier

HeyGen과 Zapier 통합은 사용자가 HeyGen을 수천 개의 다른 앱 및 트리거와 연결하여 개인화된 AI 비디오의 생성 및 배송을 자동화할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 판매, 마케팅, 온보딩, 지원을 위한 원활한 워크플로우가 가능해지며, 적절한 순간에 전달되는 생생한 비디오 콘텐츠로 구동됩니다.

사용 사례

  • 개인화된 영업 접근 자동화: 새로운 리드가 여러분의 CRM(예: HubSpot, Salesforce, Pipedrive 등)에 추가될 때 HeyGen AI 비디오 생성을 트리거하여 맞춤형 비디오 메시지를 보내 답장률을 높이고 일반적인 접근 방식에서 돋보일 수 있습니다.
  • 고객 온보딩 및 참여: 사용자가 가입할 때 이메일이나 채팅 도구(예: Gmail, Slack, Intercom)를 통해 자동으로 환영 또는 온보딩 비디오를 보내고, HeyGen을 사용하여 수동 작업 없이 확장 가능하고 인간 같은 경험을 제공합니다.
  • 이벤트 기반 비디오 캠페인: Zapier를 사용하여 구매, 웨비나 등록 또는 양식 제출과 같은 활동을 모니터링하고 사용자의 활동에 맞춤화된 HeyGen 비디오를 즉시 트리거하여 육성, 업셀링 또는 지원에 완벽합니다.
logo
가격
가격 책정 플랜API 가격 정책
HeyGen을 위한 엔터프라이즈
기업용영업팀에 문의하기
제품
비디오 아바타사진 아바타생성적 아바타스톡 아바타아바타 외모API 문서비디오 번역현지화인터랙티브 아바타AI 도구
산업
에이전시 파트너E-러닝
리소스
블로그고객 사례제휴 프로그램웨비나고객 지원 센터커뮤니티방법 가이드API 문서자주 묻는 질문 FAQAI 용어집
마케팅학습 및 개발현지화영업 접근
회사
회사 소개채용대안신뢰와 안전인공지능 연구보안 포털개인정보 처리방침서비스 약관중재 정책GDPR 준수
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo