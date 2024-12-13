Trupeer + HeyGen

Trupeer는 실시간 기업 데이터와 고급 필터링 도구를 사용하여 기업이 이상적인 전망을 발견하고, 자격을 갖추고, 연결할 수 있도록 돕는 B2B 리드 인텔리전스 플랫폼입니다.

Trupeer는 실시간 기업 인구 통계 및 기술 그래픽 데이터를 사용하여 기업이 고의도의 전망을 찾고 자격을 갖추는 것을 가능하게 하는 B2B 리드 인텔리전스 플랫폼입니다. 강력한 검색 필터와 실행 가능한 통찰력을 통해 Trupeer는 영업 및 마케팅 팀이 올바른 회사를 대상으로 하고 아웃바운드 성과를 향상시키는 데 도움을 줍니다.

HeyGen과 Trupeer

HeyGen과 Trupeer 통합은 사용자들이 Trupeer의 실시간 B2B 리드 데이터를 사용하여 개인화된 AI 비디오 아웃리치를 생성할 수 있게 해줍니다. 이 조합은 판매 및 마케팅 팀이 높은 구매 의도를 가진 잠재 고객들과 공감할 수 있는 타겟팅된, 인간 같은 비디오 메시지를 확장하는 것을 가능하게 합니다.

사용 사례

  • 맞춤형 아웃바운드 영업 캠페인: Trupeer의 실시간 리드 데이터를 사용하여 각 전망에 맞게 맞춤화된 HeyGen AI 비디오를 자동 생성하여, 냉정한 이메일이나 LinkedIn 캠페인에서의 접근 효과와 응답률을 향상시킵니다.
  • 규모 있는 계정 기반 마케팅(ABM): Trupeer의 기업 인구 통계학적 필터를 사용하여 고가치 계정을 식별한 다음, ABM 전략의 일환으로 맞춤형 HeyGen 비디오 메시지를 전달하여 개인화되고 영향력 있는 접점을 만듭니다.
  • 리드 자격 검증 및 육성: Trupeer의 인사이트와 HeyGen의 아바타 비디오를 결합하여 관련성 높고 데이터 기반의 메시징을 사용하여 리드에게 후속 조치를 취하고, 수동 작업을 최소화하면서 전망 고객을 계속 참여시키고 퍼널을 통해 이동시킵니다.
