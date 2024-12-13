트루피어 소개

Trupeer는 실시간 기업 인구 통계 및 기술 그래픽 데이터를 사용하여 기업이 고의도의 전망을 찾고 자격을 갖추는 것을 가능하게 하는 B2B 리드 인텔리전스 플랫폼입니다. 강력한 검색 필터와 실행 가능한 통찰력을 통해 Trupeer는 영업 및 마케팅 팀이 올바른 회사를 대상으로 하고 아웃바운드 성과를 향상시키는 데 도움을 줍니다.

HeyGen과 Trupeer

HeyGen과 Trupeer 통합은 사용자들이 Trupeer의 실시간 B2B 리드 데이터를 사용하여 개인화된 AI 비디오 아웃리치를 생성할 수 있게 해줍니다. 이 조합은 판매 및 마케팅 팀이 높은 구매 의도를 가진 잠재 고객들과 공감할 수 있는 타겟팅된, 인간 같은 비디오 메시지를 확장하는 것을 가능하게 합니다.

