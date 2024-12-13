Repurpose.io + HeyGen

Repurpose.io는 창작자와 마케터들이 비디오, 팟캐스트, 라이브 스트림을 여러 소셜 미디어 채널에 자동으로 재활용하고 배포할 수 있도록 돕는 콘텐츠 자동화 플랫폼입니다.

Repurpose.io에 대하여

Repurpose.io는 창작자와 기업이 YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn과 같은 플랫폼에 자동으로 비디오, 팟캐스트, 라이브 스트림을 변환하여 게시할 수 있게 해주는 콘텐츠 자동화 도구입니다. 이는 콘텐츠 배포를 간소화하여 시간을 절약하고 하나의 콘텐츠를 여러 개로 변환하여 각 채널에 최적화함으로써 도달 범위를 극대화합니다.

HeyGen과 Repurpose.io

HeyGen과 Repurpose.io 통합은 사용자가 AI가 생성한 비디오를 여러 소셜 미디어 및 콘텐츠 플랫폼에 자동으로 배포할 수 있게 해줍니다. 이는 비디오 마케팅 워크플로우를 간소화하여 일관되고 광범위한 콘텐츠 전달을 가능하게 하며, 대규모로 생성된 인간 같은 비디오 메시지를 제공합니다.

사용 사례

  • 다중 플랫폼 콘텐츠 배포: HeyGen에서 AI가 생성한 비디오를 YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn과 같은 플랫폼에 자동으로 게시하여 Repurpose.io를 사용하여 채널 전반에 걸쳐 일관된 브랜드 존재감을 유지합니다.
  • 비디오 스크립트를 간편한 콘텐츠로 재활용하기: 긴 인공지능 비디오를 짧은 클립이나 하이라이트로 전환하고 Repurpose.io를 사용하여 널리 배포하세요—웨비나, 인터뷰, 교육 콘텐츠를 간단하고 공유하기 좋은 형식으로 재포장하는 데 이상적입니다.
  • 자동화된 소셜 미디어 비디오 캠페인: 제품 출시나 프로모션과 같은 이벤트나 캠페인에 의해 트리거되는 HeyGen 비디오 워크플로우를 설정하고, Repurpose.io를 통해 자동으로 예약 및 배포하여 도달 범위와 참여도를 극대화합니다.
