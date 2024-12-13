Repurpose.io에 대하여

Repurpose.io는 창작자와 기업이 YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn과 같은 플랫폼에 자동으로 비디오, 팟캐스트, 라이브 스트림을 변환하여 게시할 수 있게 해주는 콘텐츠 자동화 도구입니다. 이는 콘텐츠 배포를 간소화하여 시간을 절약하고 하나의 콘텐츠를 여러 개로 변환하여 각 채널에 최적화함으로써 도달 범위를 극대화합니다.

HeyGen과 Repurpose.io

HeyGen과 Repurpose.io 통합은 사용자가 AI가 생성한 비디오를 여러 소셜 미디어 및 콘텐츠 플랫폼에 자동으로 배포할 수 있게 해줍니다. 이는 비디오 마케팅 워크플로우를 간소화하여 일관되고 광범위한 콘텐츠 전달을 가능하게 하며, 대규모로 생성된 인간 같은 비디오 메시지를 제공합니다.