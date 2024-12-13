마인드스탬프에 대하여

Mindstamp는 사용자가 클릭 가능한 핫스팟, 질문, 개인화된 요소를 비디오에 추가하여 시청자의 참여도와 기억력을 높일 수 있는 인터랙티브 비디오 플랫폼입니다. 교육, 판매, 교육용으로 이상적이며, 창작자가 수동적인 비디오 콘텐츠를 동적인 양방향 경험으로 전환할 수 있게 해줍니다.

HeyGen과 Mindstamp

HeyGen과 Mindstamp 통합은 사용자들이 질문, 클릭 가능한 CTA, 개인화된 시청자 경험과 같은 상호 작용 요소로 AI 생성 비디오를 향상시킬 수 있게 해줍니다. 이 조합은 수동적인 비디오 콘텐츠를 교육, 마케팅, 리드 전환에 이상적인 참여적이고 양방향 커뮤니케이션으로 변모시킵니다.