MindStamp + HeyGen

Mindstamp는 전통적인 비디오를 질문, 버튼, 개인화된 콘텐츠와 함께 참여적이고 클릭 가능한 경험으로 변환하는 인터랙티브 비디오 플랫폼입니다.

마인드스탬프에 대하여

Mindstamp는 사용자가 클릭 가능한 핫스팟, 질문, 개인화된 요소를 비디오에 추가하여 시청자의 참여도와 기억력을 높일 수 있는 인터랙티브 비디오 플랫폼입니다. 교육, 판매, 교육용으로 이상적이며, 창작자가 수동적인 비디오 콘텐츠를 동적인 양방향 경험으로 전환할 수 있게 해줍니다.

HeyGen과 Mindstamp

HeyGen과 Mindstamp 통합은 사용자들이 질문, 클릭 가능한 CTA, 개인화된 시청자 경험과 같은 상호 작용 요소로 AI 생성 비디오를 향상시킬 수 있게 해줍니다. 이 조합은 수동적인 비디오 콘텐츠를 교육, 마케팅, 리드 전환에 이상적인 참여적이고 양방향 커뮤니케이션으로 변모시킵니다.

사용 사례

  • 상호작용하는 교육 및 입문 비디오: HeyGen의 AI 아바타와 Mindstamp의 상호작용 기능인 퀴즈, 프롬프트, 분기 논리를 결합하여 참여도가 높고 추적 가능한 교육 콘텐츠를 만들어 학습자의 기억력을 향상시킵니다.
  • 리드 자격 평가 및 개인화된 영업 비디오: HeyGen을 사용하여 개인화된 비디오 피치를 생성한 다음, 클릭 가능한 CTA, 연락처 양식 또는 Mindstamp의 질문을 포함하여 실시간으로 리드를 자격 평가하고 영업 퍼널을 통해 안내하세요.
  • 고객 교육 및 제품 데모: HeyGen의 인간 같은 내레이션과 Mindstamp의 핫스팟, 툴팁, 결정 포인트를 결합하여 표준 제품 워크스루를 상호 작용하는 비디오 경험으로 전환하여 사용자가 자신의 속도에 맞춰 기능을 탐색할 수 있도록 도와줍니다.
