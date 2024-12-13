마인드스탬프에 대하여
Mindstamp는 사용자가 클릭 가능한 핫스팟, 질문, 개인화된 요소를 비디오에 추가하여 시청자의 참여도와 기억력을 높일 수 있는 인터랙티브 비디오 플랫폼입니다. 교육, 판매, 교육용으로 이상적이며, 창작자가 수동적인 비디오 콘텐츠를 동적인 양방향 경험으로 전환할 수 있게 해줍니다.
HeyGen과 Mindstamp
HeyGen과 Mindstamp 통합은 사용자들이 질문, 클릭 가능한 CTA, 개인화된 시청자 경험과 같은 상호 작용 요소로 AI 생성 비디오를 향상시킬 수 있게 해줍니다. 이 조합은 수동적인 비디오 콘텐츠를 교육, 마케팅, 리드 전환에 이상적인 참여적이고 양방향 커뮤니케이션으로 변모시킵니다.
사용 사례
- 상호작용하는 교육 및 입문 비디오: HeyGen의 AI 아바타와 Mindstamp의 상호작용 기능인 퀴즈, 프롬프트, 분기 논리를 결합하여 참여도가 높고 추적 가능한 교육 콘텐츠를 만들어 학습자의 기억력을 향상시킵니다.
- 리드 자격 평가 및 개인화된 영업 비디오: HeyGen을 사용하여 개인화된 비디오 피치를 생성한 다음, 클릭 가능한 CTA, 연락처 양식 또는 Mindstamp의 질문을 포함하여 실시간으로 리드를 자격 평가하고 영업 퍼널을 통해 안내하세요.
- 고객 교육 및 제품 데모: HeyGen의 인간 같은 내레이션과 Mindstamp의 핫스팟, 툴팁, 결정 포인트를 결합하여 표준 제품 워크스루를 상호 작용하는 비디오 경험으로 전환하여 사용자가 자신의 속도에 맞춰 기능을 탐색할 수 있도록 도와줍니다.