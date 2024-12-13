ChatGPT에 대하여

ChatGPT는 OpenAI가 개발한 AI 기반 언어 모델로, 인간처럼 텍스트를 생성하고 글쓰기를 돕고, 질문에 답하며, 대화형 상호작용을 제공할 수 있습니다. 콘텐츠 생성, 고객 지원, 아이디어 도출, 다양한 산업에서의 자동화 등의 작업에 널리 사용됩니다.

HeyGen과 ChatGPT

ChatGPT와 HeyGen의 네이티브 통합은 사용자가 AI 기반 스크립트를 생성하고 이를 HeyGen에서 바로 고품질 AI 아바타 비디오로 원활하게 변환할 수 있게 하는 강력한 조합입니다.