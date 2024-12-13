ChatGPT에 대하여
ChatGPT는 OpenAI가 개발한 AI 기반 언어 모델로, 인간처럼 텍스트를 생성하고 글쓰기를 돕고, 질문에 답하며, 대화형 상호작용을 제공할 수 있습니다. 콘텐츠 생성, 고객 지원, 아이디어 도출, 다양한 산업에서의 자동화 등의 작업에 널리 사용됩니다.
HeyGen과 ChatGPT
ChatGPT와 HeyGen의 네이티브 통합은 사용자가 AI 기반 스크립트를 생성하고 이를 HeyGen에서 바로 고품질 AI 아바타 비디오로 원활하게 변환할 수 있게 하는 강력한 조합입니다.
사용 사례
- 마케팅 및 판매 비디오: ChatGPT를 사용하여 대상 고객과 산업에 기반한 매력적인 마케팅 스크립트를 생성하세요. 그런 다음 HeyGen이 이 스크립트를 AI 아바타 비디오로 변환하여 소셜 미디어 광고, 제품 홍보, 개인화된 판매 접근에 사용할 수 있습니다.
- 교육 및 전자 학습: 교육자와 기업들은 ChatGPT로 구조화된 스크립트를 생성하여 교육 모듈, 입문 영상, 전자 학습 과정을 만들 수 있습니다. HeyGen은 이러한 스크립트를 매력적인 AI 아바타 비디오로 변환하여 학습 콘텐츠를 더 상호작용적이고 확장 가능하게 만듭니다.
- 고객 지원: 기업들은 ChatGPT를 사용하여 일반적인 고객 문의에 대한 AI 기반 응답을 생성할 수 있습니다. 그런 다음 HeyGen을 통해 이러한 응답을 자가 서비스 고객 지원을 위한 AI 아바타 비디오로 변환할 수 있습니다.