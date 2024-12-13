클레이에 대하여

클레이는 실시간 데이터를 추출하고, 연락처를 풍부하게 하며, 개인화된 작업을 트리거하기 위해 LinkedIn, Salesforce, Apollo와 같은 도구들과 통합됩니다. 직관적인 인터페이스와 강력한 AI 기능을 통해 팀이 동적 리드 목록을 구축하고, 맞춤형 메시징을 만들며, 효율적으로 아웃바운드 전략을 확장하는 것을 쉽게 할 수 있습니다.

HeyGen과 Clay

클레이와 헤이젠 통합은 사용자가 클레이의 풍부한 리드 데이터와 헤이젠의 아바타 비디오 생성 기능을 결합하여 개인화된 AI 비디오를 대규모로 자동 생성할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 영업 및 마케팅 팀은 수작업 비디오 제작 없이 매우 타겟팅된, 인간 같은 비디오 아웃리치를 제공할 수 있습니다.