클레이에 대하여
클레이는 실시간 데이터를 추출하고, 연락처를 풍부하게 하며, 개인화된 작업을 트리거하기 위해 LinkedIn, Salesforce, Apollo와 같은 도구들과 통합됩니다. 직관적인 인터페이스와 강력한 AI 기능을 통해 팀이 동적 리드 목록을 구축하고, 맞춤형 메시징을 만들며, 효율적으로 아웃바운드 전략을 확장하는 것을 쉽게 할 수 있습니다.
HeyGen과 Clay
클레이와 헤이젠 통합은 사용자가 클레이의 풍부한 리드 데이터와 헤이젠의 아바타 비디오 생성 기능을 결합하여 개인화된 AI 비디오를 대규모로 자동 생성할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 영업 및 마케팅 팀은 수작업 비디오 제작 없이 매우 타겟팅된, 인간 같은 비디오 아웃리치를 제공할 수 있습니다.
사용 사례
- 대규모로 개인화된 비디오 아웃리치: 세일즈 및 마케팅 팀은 Clay에서 풍부한 리드 데이터를 활용하여 HeyGen을 통해 AI로 개인화된 비디오를 자동 생성 및 발송함으로써 차가운 아웃리치나 후속 조치에서의 참여도와 응답률을 높일 수 있습니다.
- ABM을 위한 자동화된 비디오 캠페인: Clay의 상세한 기업 인구 통계 및 행동 데이터를 활용하여 사용자는 고가치 계정을 위한 맞춤형 HeyGen 비디오를 만들 수 있으며, 추가적인 수동 작업 없이 ABM 캠페인을 더욱 효과적이고 인간적으로 만들 수 있습니다.
- 채용 및 후보자 참여: 리크루터는 Clay에서 후보자 데이터를 활용하여 HeyGen을 통해 개인화된 비디오 메시지를 생성함으로써 응답률을 향상시키고 인재 영입에서 더 기억에 남는 후보자 경험을 만들 수 있습니다.