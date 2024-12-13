HubSpot + HeyGen

HubSpot은 마케팅, 영업, 고객 서비스, 그리고 CRM 도구를 하나의 사용하기 쉬운 솔루션으로 통합하여 기업의 성장을 돕는 고객 플랫폼입니다.

HubSpot 소개

HubSpot은 마케팅, 영업, 고객 서비스, 그리고 CRM 도구를 하나로 모아 기업이 고객을 유치하고, 참여시키며, 만족시킬 수 있도록 돕는 올인원 고객 플랫폼입니다. 직관적인 인터페이스와 자동화 기능을 통해 팀은 업무 흐름을 간소화하고, 리드를 육성하며, 규모에 맞게 더 강력한 고객 관계를 구축할 수 있습니다.

HeyGen과 HubSpot

HeyGen과 HubSpot 통합은 사용자가 HubSpot 워크플로 내에서 개인화된 AI 비디오를 원활하게 생성하고 보낼 수 있게 해주어, 영업, 마케팅, 고객 서비스 접점에서 참여도를 높일 수 있습니다. HeyGen의 생생한 아바타와 HubSpot의 CRM 및 자동화 도구를 결합함으로써, 팀은 연락처 데이터와 행동에 직접 연결된, 인간 같은 비디오 메시징을 대규모로 전달할 수 있습니다.

사용 사례

  • 개인화된 영업 접근 방식: HubSpot 연락처 데이터를 사용하여 판매 시퀀스의 일부로 HeyGen을 통해 AI가 구동하는 비디오 메시지를 자동으로 생성하고 발송함으로써, 영업 담당자가 돋보이게 하고 응답률을 높일 수 있습니다.
  • 리드 육성 및 마케팅 캠페인: HubSpot과 HeyGen을 사용하여 이메일 워크플로우와 랜딩 페이지에 맞춤형 비디오 콘텐츠를 삽입하여 구매자 여정 전반에 걸쳐 더욱 매력적이고 인간 같은 메시징을 전달합니다.
  • 고객 온보딩 및 지원: HubSpot 워크플로우에 의해 트리거되는 HeyGen 비디오를 사용하여 환영 영상, 온보딩 튜토리얼 또는 지원 후속 조치를 자동화함으로써, 더 개인적이고 확장 가능한 고객 경험을 창출합니다.
