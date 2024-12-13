HubSpot 소개

HubSpot은 마케팅, 영업, 고객 서비스, 그리고 CRM 도구를 하나로 모아 기업이 고객을 유치하고, 참여시키며, 만족시킬 수 있도록 돕는 올인원 고객 플랫폼입니다. 직관적인 인터페이스와 자동화 기능을 통해 팀은 업무 흐름을 간소화하고, 리드를 육성하며, 규모에 맞게 더 강력한 고객 관계를 구축할 수 있습니다.

HeyGen과 HubSpot

HeyGen과 HubSpot 통합은 사용자가 HubSpot 워크플로 내에서 개인화된 AI 비디오를 원활하게 생성하고 보낼 수 있게 해주어, 영업, 마케팅, 고객 서비스 접점에서 참여도를 높일 수 있습니다. HeyGen의 생생한 아바타와 HubSpot의 CRM 및 자동화 도구를 결합함으로써, 팀은 연락처 데이터와 행동에 직접 연결된, 인간 같은 비디오 메시징을 대규모로 전달할 수 있습니다.