HubSpot 소개
HubSpot은 마케팅, 영업, 고객 서비스, 그리고 CRM 도구를 하나로 모아 기업이 고객을 유치하고, 참여시키며, 만족시킬 수 있도록 돕는 올인원 고객 플랫폼입니다. 직관적인 인터페이스와 자동화 기능을 통해 팀은 업무 흐름을 간소화하고, 리드를 육성하며, 규모에 맞게 더 강력한 고객 관계를 구축할 수 있습니다.
HeyGen과 HubSpot
HeyGen과 HubSpot 통합은 사용자가 HubSpot 워크플로 내에서 개인화된 AI 비디오를 원활하게 생성하고 보낼 수 있게 해주어, 영업, 마케팅, 고객 서비스 접점에서 참여도를 높일 수 있습니다. HeyGen의 생생한 아바타와 HubSpot의 CRM 및 자동화 도구를 결합함으로써, 팀은 연락처 데이터와 행동에 직접 연결된, 인간 같은 비디오 메시징을 대규모로 전달할 수 있습니다.
사용 사례
- 개인화된 영업 접근 방식: HubSpot 연락처 데이터를 사용하여 판매 시퀀스의 일부로 HeyGen을 통해 AI가 구동하는 비디오 메시지를 자동으로 생성하고 발송함으로써, 영업 담당자가 돋보이게 하고 응답률을 높일 수 있습니다.
- 리드 육성 및 마케팅 캠페인: HubSpot과 HeyGen을 사용하여 이메일 워크플로우와 랜딩 페이지에 맞춤형 비디오 콘텐츠를 삽입하여 구매자 여정 전반에 걸쳐 더욱 매력적이고 인간 같은 메시징을 전달합니다.
- 고객 온보딩 및 지원: HubSpot 워크플로우에 의해 트리거되는 HeyGen 비디오를 사용하여 환영 영상, 온보딩 튜토리얼 또는 지원 후속 조치를 자동화함으로써, 더 개인적이고 확장 가능한 고객 경험을 창출합니다.