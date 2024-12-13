Canva + HeyGen

Canva는 전 세계 누구나 어디서든 무엇이든 디자인하고 출판할 수 있도록 권한을 부여하는 것을 사명으로 하는 온라인 디자인 및 시각 커뮤니케이션 플랫폼입니다.

캔바에 대하여

Canva는 개인과 기업이 소셜 미디어 게시물, 프레젠테이션, 포스터 등 전문가 수준의 시각적 콘텐츠를 만들 수 있게 해주는 사용자 친화적인 그래픽 디자인 플랫폼입니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스, 맞춤형 템플릿, 방대한 요소 라이브러리를 통해 모든 기술 수준의 사용자들이 디자인을 쉽게 접근할 수 있게 해줍니다.

HeyGen과 Canva

HeyGen과 Canva 통합은 사용자가 Canva 디자인을 HeyGen으로 원활하게 가져와 아바타, 음성 해설, 그리고 동적 애니메이션을 특징으로 하는 AI 기반 비디오를 만들 수 있게 해줍니다. 이 통합은 정적 비주얼을 최소한의 노력으로 매력적인 비디오 프레젠테이션, 마케팅 자료, 그리고 소셜 미디어 콘텐츠로 변환함으로써 콘텐츠 생성을 강화합니다.

사용 사례

  • 마케팅 콘텐츠 및 프레젠테이션: Canva에서 시각적으로 놀라운 슬라이드, 인포그래픽, 마케팅 자료를 디자인하고, 그것들을 HeyGen의 AI 아바타와 원활하게 통합하여 매력적인 말하는 프레젠테이션 또는 홍보 비디오를 만드세요.
  • 판매 및 교육 비디오: Canva에서 브랜드 슬라이드나 교육 자료를 만든 후, HeyGen에 가져와 개인화된 AI 기반의 판매 제안, 입문 교육, 또는 기업 교육 비디오를 생성하세요.
  • 소셜 미디어 및 콘텐츠: Canva 디자인은 HeyGen을 사용하여 TikTok, LinkedIn, 또는 Instagram과 같은 플랫폼에서 AI 기반 비디오로 빠르게 변환할 수 있어, 최소한의 노력으로 도달 범위와 참여도를 높일 수 있습니다.
logo
가격
가격 책정 플랜API 가격 정책
HeyGen을 위한 엔터프라이즈
기업용영업팀에 문의하기
제품
비디오 아바타사진 아바타생성적 아바타스톡 아바타아바타 외모API 문서비디오 번역현지화인터랙티브 아바타AI 도구
산업
에이전시 파트너E-러닝
리소스
블로그고객 사례제휴 프로그램웨비나고객 지원 센터커뮤니티방법 가이드API 문서자주 묻는 질문 FAQAI 용어집
마케팅학습 및 개발현지화영업 접근
회사
회사 소개채용대안신뢰와 안전인공지능 연구보안 포털개인정보 처리방침서비스 약관중재 정책GDPR 준수
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo