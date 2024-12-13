캔바에 대하여

Canva는 개인과 기업이 소셜 미디어 게시물, 프레젠테이션, 포스터 등 전문가 수준의 시각적 콘텐츠를 만들 수 있게 해주는 사용자 친화적인 그래픽 디자인 플랫폼입니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스, 맞춤형 템플릿, 방대한 요소 라이브러리를 통해 모든 기술 수준의 사용자들이 디자인을 쉽게 접근할 수 있게 해줍니다.

HeyGen과 Canva

HeyGen과 Canva 통합은 사용자가 Canva 디자인을 HeyGen으로 원활하게 가져와 아바타, 음성 해설, 그리고 동적 애니메이션을 특징으로 하는 AI 기반 비디오를 만들 수 있게 해줍니다. 이 통합은 정적 비주얼을 최소한의 노력으로 매력적인 비디오 프레젠테이션, 마케팅 자료, 그리고 소셜 미디어 콘텐츠로 변환함으로써 콘텐츠 생성을 강화합니다.