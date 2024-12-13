FlowShare에 대하여

FlowShare는 사용자의 화면 작업 흐름의 각 단계를 자동으로 캡처하여 명확한 시각 가이드를 만드는 문서화 도구입니다. 이는 팀이 훈련, 입문, 그리고 절차 문서화에 드는 시간을 절약할 수 있도록 주석이 달린 스크린샷과 함께 단계별 지침을 생성함으로써 도움을 줍니다.

HeyGen과 FlowShare

HeyGen과 FlowShare 통합은 사용자들이 단계별 프로세스 가이드를 생동감 있는 AI 생성 비디오 튜토리얼로 변환할 수 있게 해주며, 이는 생생한 아바타를 포함합니다. 이를 통해 훈련, 입문 교육, 문서 작업을 동적이고 인간 같은 비디오 콘텐츠로 직접 생성하여 쉽게 확장할 수 있습니다.