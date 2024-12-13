FlowShare에 대하여
FlowShare는 사용자의 화면 작업 흐름의 각 단계를 자동으로 캡처하여 명확한 시각 가이드를 만드는 문서화 도구입니다. 이는 팀이 훈련, 입문, 그리고 절차 문서화에 드는 시간을 절약할 수 있도록 주석이 달린 스크린샷과 함께 단계별 지침을 생성함으로써 도움을 줍니다.
HeyGen과 FlowShare
HeyGen과 FlowShare 통합은 사용자들이 단계별 프로세스 가이드를 생동감 있는 AI 생성 비디오 튜토리얼로 변환할 수 있게 해주며, 이는 생생한 아바타를 포함합니다. 이를 통해 훈련, 입문 교육, 문서 작업을 동적이고 인간 같은 비디오 콘텐츠로 직접 생성하여 쉽게 확장할 수 있습니다.
사용 사례
- 직원 입문 및 교육: FlowShare에서 캡처한 단계별 가이드를 HeyGen을 사용하여 매력적인 AI 아바타 주도 비디오로 전환하여, 신입 직원이 수동 작업을 최소화하면서 도구, 시스템 및 워크플로우를 빠르게 배울 수 있도록 도와줍니다.
- 고객 지원 및 사용 방법 동영상: 복잡한 프로세스를 문서화하기 위해 FlowShare를 사용한 다음, 사용자가 문제를 해결하거나 제품 기능을 보다 효과적으로 이해할 수 있도록 HeyGen으로 명확하고 개인화된 비디오 튜토리얼을 생성하세요.
- 대규모 내부 프로세스 문서화: 팀은 일상적인 워크플로우를 쉽게 따라 할 수 있는 비디오 안내로 전환함으로써 내부 지식 공유를 간소화하고, 일관성을 향상시키며 반복적인 질문에 대한 답변에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.