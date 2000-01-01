제품 출시 후 30일이 아니라 첫날에 바로 출시 영상부터 공개하라
기능 발표, 제품 데모, 영업 지원, 경쟁 포지셔닝까지—제품 출시와 동시에 제공되고, 제품이 바뀔 때마다 업데이트되며, 모든 시장에 각자의 언어로 도달하는 고투마켓 콘텐츠를 만들어 보세요.
제품 마케팅의 문제
제품 마케팅 콘텐츠 격차
당신의 제품은 다음 주에 출고됩니다. 영업팀은 세일즈 이네이블먼트 자료가 필요하고, 마케팅팀은 런칭 영상이 필요하며, 지원팀은 문서가 필요합니다. 그런데 당신은 아직도 지난달에 요청한 데모를 제작팀이 완성해 주기만을 기다리고 있습니다. 전통적인 영상 제작 방식은 제품 개발 속도를 따라가지 못합니다. 콘텐츠가 준비될 즈음이면 기능은 이미 바뀌어 버리죠. 그래서 제때 출시하지만 영상 없이 가느냐, 아니면 영상을 맞추느라 출시를 늦추고 이미 오래된 콘텐츠를 쓰느냐 사이에서 늘 선택해야 합니다. 한편, 현지화에 한 달이 더 걸리기 때문에 글로벌 팀들은 영어 자료만으로 런칭을 진행합니다. 그 결과, 프로덕트 마케팅은 가속 장치가 아니라 병목 지점이 되어 버립니다.
HeyGen 솔루션
HeyGen은 제품 마케팅 팀을 제품 개발 속도에 맞춰 움직이는 콘텐츠 엔진으로 바꿔 줍니다. 메시지를 직접 작성하거나 포지셔닝 문서를 기반으로 AI가 자동 생성하게 하고, AI 아바타를 선택한 뒤, 몇 분 만에 전문적인 제품 영상을 제작하세요. 출시일 콘텐츠는 출시일에 맞춰 바로 나갑니다. 베타에서 기능이 바뀌었나요? 스크립트만 수정해서 다시 생성하면 됩니다. 글로벌 런칭인가요? 음성 클로닝과 립싱크 기능으로 175개 이상 언어로 번역해 보세요. 공지, 데모, 세일즈 지원, 경쟁 대응 자료까지 포함한 완전한 go-to-market 콘텐츠 라이브러리를, 제작 의존성 때문에 로드맵이 지연되는 일 없이 구축할 수 있습니다.
더 빠른 출시를 위해 프로덕트 마케팅 팀이 필요한 모든 것
기획, 실행, 출시 전 과정을 아우르는 엔드 투 엔드 도구, 워크플로우, 인사이트를 통해 단계별 마찰을 줄여 팀이 더 적은 인수인계로 더 빠르게 제품을 출시할 수 있도록 합니다.
신속 출시 콘텐츠
제품이 출시되는 바로 그날 영상 콘텐츠를 공개하세요. 몇 분 만에 제품 발표와 기능 데모, 런칭 영상을 제작할 수 있습니다. 전통적인 영상 제작에 걸리는 몇 주를 기다릴 필요가 없습니다. 이제 당신의 고투마켓 일정은 영상 제작에 발목 잡히지 않습니다.
• 출시 영상을 몇 분 만에 제작하세요
• 프로덕션 의존성 없음
• 제품과 함께 콘텐츠를 제공하세요
즉각적인 콘텐츠 업데이트
제품이 발전하면, 콘텐츠도 함께 발전해야 합니다. 기능이 바뀌거나, 가격이 조정되거나, 메시지가 달라질 때마다 스크립트만 수정해서 다시 생성하세요. 재촬영도, 제작 조율도 필요 없습니다. 제품과 함께 항상 최신 상태를 유지하는 콘텐츠를 만드세요.
• 스크립트를 업데이트하고 다시 생성합니다
• 재촬영 불필요
• 항상 최신 상태의 메시지
영업 지원 자료실
영업팀이 성공을 이끌 수 있는 콘텐츠를 제공하세요. 제품 데모, 기능 심층 분석, 경쟁사 대비 포지셔닝, 반대 의견 처리까지—제품만큼 빠르게 업데이트되는 완전한 세일즈 지원 라이브러리입니다.
• 중앙 집중식 콘텐츠 라이브러리
• 일관된 영업 메시지
• 제품 변경 사항으로 업데이트
글로벌 출시 지원
어디서나 동시에 출시하세요. AI 영상 번역은 음성 클로닝과 립싱크를 통해 귀사의 고투마켓 콘텐츠를 175개 이상의 언어로 현지화합니다. EMEA 출시가 북미 출시가 끝나기를 기다릴 필요가 없습니다.
• 음성 클로닝으로 브랜드 보이스를 유지합니다
• 입 모양이 얼굴 움직임과 정확히 일치합니다
• 하나의 소스로 전 세계에 배포
기능 발표 영상
모든 기능은 제대로 된 소개가 필요합니다. 발표 영상을 만들어 무엇이 새롭고, 왜 중요한지, 어떻게 사용하는지를 설명하세요. 기능 출시와 함께 제공하고, 릴리스 노트에 삽입하고, 다양한 채널에 배포할 수 있습니다.
• 각 릴리스마다 공개되는 발표 영상
• 릴리스 노트에 포함
• 멀티 채널 유통
경쟁 포지셔닝 콘텐츠
경쟁사를 겨냥한 영상 콘텐츠로 팀을 무장시키세요. 배틀카드는 영상을 통해 설명되며, 영업팀은 이를 쉽게 공유할 수 있고 고객은 쉽게 이해할 수 있습니다.
• 경쟁 제품 비교 영상
• 영업 배틀 카드 콘텐츠
• 고객 대상 포지셔닝
포지셔닝 문서에서 런치 영상까지, 3단계로 완성하기
메시지부터 정리하세요
포지셔닝 문서, 기능 브리프, 또는 출시 공지 내용을 붙여넣으세요. 아니면 AI 스크립트 생성기가 제품 설명을 바탕으로 영상 스크립트를 만들어 주도록 할 수도 있습니다. 이미 제품 마케팅 팀이 만들어 둔 자료에서부터 시작하세요.
발표자를 선택하세요
브랜드를 대표할 AI 아바타를 선택하거나, 모든 제품 콘텐츠에 사용할 일관된 제품 홍보 모델을 만들어 보세요. 음성과 시각 스타일을 브랜드 가이드라인에 맞게 조정할 수 있습니다.
생성 및 배포
생성 버튼을 클릭하세요. 몇 분 안에 전문적인 제품 영상이 완성됩니다. 한 번의 클릭으로 글로벌 출시용 번역까지 끝내세요. 웹사이트, 소셜 미디어, 이메일, 세일즈 지원 플랫폼, 릴리스 노트 등 모든 채널에 손쉽게 배포할 수 있습니다.
모든 제품 마케팅 니즈를 위한 맞춤 설계
제품 출시 영상
출시 당일에 공개할 선박 출시 콘텐츠.제품 발표 영상으로, 새로운 기능을 설명하고, 가치를 보여주며, 도입을 촉진하는 콘텐츠를 몇 달이 아니라 몇 시간 만에 제작하세요.
사용 사례: 제품 출시 후 몇 주가 지나서가 아니라 출시 시점에 맞춰 발표 영상, 데모, FAQ가 포함된 완전한 런칭 영상 패키지를 제작합니다.
검증된 결과: Attention Grabbing Media는 3일 걸리던 제작 시간을 몇 시간으로 단축하면서 동시에 10개 이상의 새로운 언어로 확장했습니다.
기능 공지사항
모든 릴리스에는 영상이 필요합니다. 제품과 함께 제공되고, 릴리스 노트에 삽입되며, 소셜에 공유되고, 고객에게 배포되는 기능 발표 콘텐츠를 만들어 보세요.
사용 사례: 매 스프린트 릴리스마다 기능 발표 영상을 제작하여, 지속적인 개선 사항을 고객에게 꾸준히 알립니다.
영업 역량 강화 콘텐츠
영업팀에 최신이고 매력적인 콘텐츠를 제공하세요. 제품 데모, 활용 사례 설명, 경쟁사 대비 포지셔닝 등 영업이 거래를 성사시키는 데 도움이 되는 콘텐츠입니다.
사용 사례: 모든 제품, 페르소나, 경쟁 시나리오를 포괄하는 완전한 영업 지원용 동영상 라이브러리를 구축합니다.
검증된 결과: Advantive는 콘텐츠 제작 시간을 50% 단축했으며, 보이스오버 제작 기간은 며칠에서 2~3시간으로 줄었습니다.
제품 설명 영상
고객이 당신의 제품이 무엇을 하는지, 그리고 왜 중요한지 이해하도록 도와주세요. 설명 영상 — 웹사이트, 온보딩, 고객 교육용으로 활용하세요.
사용 사례: 각 고객 세그먼트별로 제품 설명 자료를 만들어, 그들의 구체적인 페인 포인트와 활용 사례를 각각 반영합니다.
글로벌 제품 출시
모든 시장에 동시에 출시하세요. 각 지역별로 별도의 제작 과정 없이, 국제 출시를 위한 모든 고투마켓 콘텐츠를 현지화하십시오.
사용 사례: 글로벌 제품 출시를 위해 전체 론칭 패키지를 15개 언어로 번역합니다.
검증된 결과: Workday는 현지화 작업을 몇 주에서 몇 분으로 단축해, 동영상 한 편당 10~15개 언어로 콘텐츠를 제작했습니다.
경쟁 포지셔닝
경쟁 제품과 비교해 귀사의 제품을 돋보이게 하는 영상 콘텐츠로 더 많은 거래를 성사시키세요. 영업팀이 실제로 활용할 수 있는 배틀카드, 비교 콘텐츠, 경쟁사 대응 메시지를 제공합니다.
사용 사례: 상위 5개 경쟁사를 대상으로 분기마다 업데이트되는 영상 배틀 카드(비디오 경쟁 카드)를 제작하여, 경쟁 환경 변화에 대응합니다.
그럴 만한 이유가 있는 G2에서 가장 빠르게 성장하는 제품
전사 교육부터 동영상 광고까지, HeyGen은 누구나(그래요, 바로 당신도) 모든 니즈에 맞는 고품질의 확장 가능한 동영상 콘텐츠를 만들 수 있도록 돕습니다. 고객들이 특히 좋아하는 주요 장점은 다음과 같습니다:
품질, 편의성, 속도를 중시하는 100,000개 이상의 팀이 사용합니다
질문이 있으신가요? 저희가 답해 드립니다
제품 마케팅 영상이란 무엇인가요?
AI 영상 제작은 인공지능을 활용해 기존처럼 복잡한 제작 과정 없이도 전문적인 마케팅 영상을 만들어 줍니다. HeyGen은 AI 아바타, 음성 합성, 자동 편집 기능을 결합해, 단순한 스크립트를 카메라나 스튜디오, 촬영팀 없이도 완성도 높은 영상 콘텐츠로 바꿔 줍니다. 마케팅 팀은 제품 소개 영상, 소셜 콘텐츠, 광고 크리에이티브를 몇 주가 아니라 몇 분 만에 제작할 수 있습니다.
제품 출시 영상을 빠르게 만들려면 어떻게 해야 하나요?
출시 메시지를 작성하거나 포지셔닝 문서를 붙여넣으세요. AI 아바타를 발표자로 선택하고, 시각 스타일을 고른 뒤 생성하면 됩니다. 대부분의 출시 영상은 몇 분 안에 완성됩니다. 출시 전에 제품이 바뀌더라도(항상 그렇듯이) 스크립트만 수정해서 다시 생성하세요. 재촬영도, 제작 조율도 필요 없습니다. 제품이 출시될 때 콘텐츠도 함께 나갈 수 있습니다.
제품이 변경되면 동영상을 업데이트할 수 있나요?
네, 이것이 바로 제품 마케팅에서 HeyGen이 가지는 핵심 강점 중 하나입니다. 기능이 발전하거나, 가격이 바뀌거나, 메시지가 달라지더라도 스크립트만 수정해서 영상을 다시 생성하면 됩니다. 새로운 제작 과정을 거치지 않고도 콘텐츠를 제품에 맞게 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 많은 팀들이 기존 영상 제작 방식에 비해 업데이트 주기가 눈에 띄게 빨라졌다고 보고하고 있습니다.
HeyGen으로 세일즈 이네이블먼트 콘텐츠를 만들려면 어떻게 해야 하나요?
각 제품, 페르소나, 경쟁 시나리오, 영업 단계별로 영상을 만들어 세일즈 이네이블먼트 라이브러리를 구축하세요. 제품 데모, 기능 설명, 반대 의견 처리, 경쟁사 대비 포지셔닝까지—이미 제품 마케팅 팀이 제작하고 있는 스크립트를 그대로 활용할 수 있습니다. 제품이나 메시지가 바뀌면 내용을 수정해 다시 생성하여, 항상 최신 상태의 이네이블먼트를 유지하세요.
글로벌 출시를 위해 제품 콘텐츠를 현지화할 수 있나요?
네. 먼저 기본 언어로 제품 콘텐츠를 만든 다음 HeyGen의 번역 기능을 사용해 175개 이상 지원되는 어떤 언어로든 버전을 생성할 수 있습니다. 번역에는 음성 클로닝(각 언어에서도 브랜드 보이스가 자연스럽게 들리도록)과 립싱크가 포함됩니다. EMEA, APAC, LATAM 지역에 순차적으로가 아니라 동시에 론칭하세요.
제품 마케팅 영상을 얼마나 빠르게 만들 수 있나요?
대부분의 제품 영상은 몇 분 만에 제작됩니다. Advantive는 콘텐츠 제작 시간의 50% 단축을 보고했습니다. Attention Grabbing Media는 제작 기간을 3일에서 몇 시간으로 줄였습니다. 전통적인 제작 일정(수주에서 수개월)에서 당일 납품으로 전환되면서, 이제 귀하의 콘텐츠는 제품과 함께 동시에 출시될 수 있습니다.
매 릴리스마다 기능 발표 영상을 만들어도 되나요?
네. HeyGen은 이름, 회사, 사용자 지정 정보 등을 위한 변수 필드를 사용한 동적 퍼스널라이제이션을 지원합니다. 하나의 템플릿만 만들면 수천 개의 개인화된 버전을 생성할 수 있습니다. 어카운트 기반 마케팅, 영업 아웃리치 또는 고객 참여 캠페인에 활용할 수 있습니다. Videoimagem은 이 방식을 사용해 AB InBev를 위해 5만 개가 넘는 개인화된 영상을 제작했습니다.
모든 제품 콘텐츠에서 브랜드 일관성을 유지하려면 어떻게 해야 하나요?
HeyGen의 브랜드 키트는 승인된 색상, 폰트, 로고, 아바타 선택 등을 한곳에 모아 시각적 아이덴티티를 통합 관리합니다. 브랜드 용어집은 제품명, 기능명, 기술 용어의 발음을 제어합니다. 출시 영상, 세일즈/교육 콘텐츠, 경쟁 포지셔닝 영상 등 어떤 영상을 만들더라도 모든 영상이 일관된 브랜드 기준을 유지하도록 해 줍니다.
우리 PMM 팀의 여러 사람이 콘텐츠를 만들 수 있나요?
네. HeyGen 비즈니스용에는 제품 마케터, 세일즈 이네이블먼트 매니저, 콘텐츠 제작자가 함께 협업할 수 있는 팀 워크스페이스가 포함되어 있습니다. 공유 에셋 라이브러리를 통해 승인된 브랜드 요소와 템플릿을 모두가 쉽게 사용할 수 있습니다. 관리자 제어 기능은 팀이 대규모로 콘텐츠를 제작할 수 있도록 지원하면서도 메시지 일관성을 보장합니다.
어떤 종류의 제품 마케팅 콘텐츠를 만들 수 있나요?
HeyGen은 출시 발표, 기능 데모, 제품 설명 영상, 영업 지원 영상, 경쟁 포지셔닝, 고객 사례 연구, 활용 사례 영상, 연동 가이드, 가격 설명 등 사실상 모든 유형의 제품 마케팅 영상을 지원합니다. 제품 마케팅 팀에 영상 콘텐츠가 필요하다면, HeyGen은 여러분의 로드맵이 요구하는 속도에 맞춰 영상을 제작해 드릴 수 있습니다.
이것은 기존의 영상 제작 방식과 어떻게 비교되나요?
기존의 제품 영상 제작은 대본 작성, 스토리보드 구성, 출연자 섭외, 촬영, 편집까지 최소 4~8주가 걸립니다. 여기에 글로벌 출시를 위해 필요한 모든 언어 수만큼 곱해야 합니다. HeyGen은 이와 동등한 품질의 영상을 몇 분에서 몇 시간 만에 제작하고, 원하는 어떤 언어로도 즉시 번역해 제공합니다. 제품 마케팅 팀들은 제품이 발전함에 따라 콘텐츠를 쉽게 업데이트할 수 있을 뿐 아니라, 출시 일정에 맞춰 런칭 콘텐츠를 제때 제공하게 된 것은 처음이라고 말합니다.
내 제품 콘텐츠는 안전한가요?
HeyGen은 SOC 2 Type II 인증을 받았으며 GDPR을 준수합니다. 사용자의 콘텐츠는 전송 중에도, 저장 중에도 암호화됩니다. 출시 전 정보나 경쟁 관련 자료를 다루는 제품 마케팅 팀을 위해 HeyGen은 SSO 연동과 중앙 집중식 접근 관리 등 엔터프라이즈급 보안 기능을 제공합니다. 우리는 사용자의 콘텐츠를 AI 모델 학습에 사용하지 않습니다.
더 많은 솔루션 살펴보기
지금 바로 제품 마케팅 영상을 만들어 보세요
제때 출시할지, 영상과 함께 출시할지 사이에서 더 이상 고민하지 마세요. 몇 분 만에 전문적인 제품 콘텐츠를 만들고, 제품이 바뀔 때마다 손쉽게 업데이트하며, 현지화 지연 없이 전 세계에 동시에 론칭하세요. HubSpot, Miro를 비롯한 엔터프라이즈 기업의 제품 마케팅 팀처럼, 당신의 고투마켓 속도를 혁신해 보세요.
