제품이 출시되는 바로 그날 영상 콘텐츠를 공개하세요. 몇 분 만에 제품 발표 와 기능 데모, 런칭 영상을 제작할 수 있습니다. 전통적인 영상 제작에 걸리는 몇 주를 기다릴 필요가 없습니다. 이제 당신의 고투마켓 일정은 영상 제작에 발목 잡히지 않습니다.

• 출시 영상을 몇 분 만에 제작하세요

• 프로덕션 의존성 없음

• 제품과 함께 콘텐츠를 제공하세요