Miro, 2011년에 설립된 혁신적인 작업 공간은 전 세계 9천만 명 이상의 사용자들에게 협업의 새로운 정의를 제시했습니다. 그 영향력은 제공하는 무한한 캔버스만큼이나 광범위합니다. Miro의 고객 기반에는 Nike, IKEA, Deloitte와 같은 기업 및 포춘 500대 기업 브랜드를 포함하여 25만 개 이상의 회사들이 있습니다.

Miro가 화이트보딩을 넘어 종합 협업 플랫폼으로 발전함에 따라 - 생성적 AI, 프로토타이핑 도구, 확장 가능한 템플릿, 깊은 통합을 포용하면서 - 학습 자료의 범위와 깊이도 발맞춰 나가야 합니다. Miro의 학습 미디어 디자이너인 스티브 소리에게는 명확하고 매력적인 교육 콘텐츠를 제작하는 것이 고객 성공에 필수적입니다. 스티브와 그의 팀은 품질이나 일관성을 희생하지 않으면서 교육 콘텐츠를 생산할 수 있는 확장 가능하고 효율적인 방법이 필요했습니다. 그때 그들은 HeyGen으로 전환했습니다.

제품 로드맵을 계속 따라잡기

교육 팀은 기능이 단순히 출시되는 것이 아니라, 복잡성을 명확한 가치로 전환하는 비디오와 튜토리얼을 만들어 착륙하도록 보장합니다. Miro가 엔터프라이즈 영역에서 확장함에 따라, 사용자들이 동료들을 온보딩하고 협업을 촉진하기 위한 비디오 자산을 갖추는 것이 중요합니다. 그리고 글로벌 리치를 확보하기 위해서는 현지화가 핵심입니다.

미로의 제품이 발전함에 따라 스티브의 팀에 대한 요구도 변화했습니다. 다양한 언어와 형식으로 고품질의 비디오를 만드는 일은 점점 더 시간과 자원을 많이 소모하는 일이 되었습니다. 전통적인 방법으로는 빠른 속도의 로드맵을 따라잡을 수 없었고, 외주를 맡기는 것은 높은 비용과 느린 처리 시간을 의미했습니다. 스티브에게 HeyGen은 속도가 필요한 문제를 해결해 주었고, 동시에 고품질이라는 높은 기준을 유지할 수 있게 해주었습니다. HeyGen을 통해 미로는 비디오 제작 속도를 10배 높이고 전체 비디오 제작 능력을 5배 증가시켰으며, 추가 인력 없이도 이룰 수 있었습니다.

글로벌 사용자 기반에 도달하는 새로운 방법

비디오 산업에서 30년 이상의 경험을 가진 스티브는 많은 발전을 보아왔지만, HeyGen이 우리의 작업 방식을 변화시키는 것만큼 강력한 것은 없었습니다.

HeyGen을 사용하기 전에 Miro의 교육용 비디오 제작은 여러 단계와 팀을 거쳤습니다: 시나리오 작성, 스튜디오 시간 예약, 출연진 촬영, 그리고 후반 작업 팀에게 영상을 보내는 일. 과정 중간에 무엇이든 변경되었다면—UI 변경, 새 아이콘, 업데이트된 카피, 또는 심지어 머리 스타일 변경까지—그것은 재촬영과 지연으로 이어졌습니다.

HeyGen의 아바타는 그 과정을 완전히 간소화했습니다. 이제 스튜디오로 돌아갈 필요 없이 대본을 즉석에서 수정할 수 있습니다. HeyGen을 사용하면 스티브와 그의 팀은 플랫폼 내에서 대본을 간단히 업데이트하고 거의 즉시 아바타가 수정된 대본을 전달하는 비디오를 생성할 수 있습니다. 출력물은 원본의 목소리와 전달 방식을 너무 잘 맞춰서 시청자들은 차이를 전혀 알아챌 수 없습니다. 이러한 유연성만으로도 그들의 제작 타임라인에서 며칠, 때로는 몇 주를 단축시켰습니다. “HeyGen의 음성 기능이 우리 재능을 너무 정확하게 맞추기 때문에, 스튜디오로 돌아갈 필요 없이 필요에 따라 그들의 대사를 업데이트할 수 있습니다,”라고 스티브가 덧붙였습니다.

속도를 넘어서, HeyGen의 번역 도구는 완전히 새로운 문을 열었습니다. 스티브는 회상합니다, “HeyGen 이전에는 다른 언어를 사용하는 다른 나라들에 도달하는 과정이 너무 복잡해서 자막을 추가하는 것 외에는 불가능했습니다.” 이제 Miro는 그들의 비디오를 7개의 다른 언어로 쉽게 번역할 수 있으며, 정확한 립싱크와 자연스러운 음성 억양을 완성할 수 있습니다. 내부적으로도 사용됩니다. 스티브는 그들이 내부 테스트 비디오 중 하나를 네덜란드어로 번역했을 때, 직원들이 발표하는 직원이 네덜란드어를 하는 것으로 확신하게 된 적이 있었다고 기억합니다.

미로처럼 빠르게 움직이는 비디오를 만듭니다

HeyGen은 단순히 생산성을 향상시킨 것이 아니라, Miro가 제품 성장에 맞춰 교육하고, 현지화하며, 콘텐츠를 확장하는 방식을 재편하는 데 도움을 주었습니다. 한때 많은 조정과 수주간의 시간이 필요했던 프로젝트들이 이제는 그 시간의 일부만으로도 완성될 수 있습니다. 시간이 촉박하거나 게임 막바지에 변경이 생겨도, 스티브의 팀은 한 박자도 놓치지 않고 콘텐츠를 업데이트하여, Miro의 9천만 사용자들이 기능을 채택하는 데 도움이 되는 명확하고 고품질의 비디오를 제공할 수 있습니다.

“기술 분야에서는 항상 모든 것이 빠르게 변화하고 있습니다. 우리가 후반 작업에 들어갈 때쯤이면 보통 무언가가 바뀌어 있죠—버튼이나 아이콘, 로고 같은 것들이요. HeyGen 이전에는 그런 변화가 생기면 재촬영을 해야 했는데, 이제는 제작 도중에 스크립트를 업데이트하기만 하면 되니, 제작 시간을 며칠이나 몇 주씩이나 절약하고 있습니다.” – 스티브 소리, 미로의 학습 미디어 디자이너

이 새로 발견된 민첩성은 콘텐츠 제작에 참여할 수 있는 사람들의 범위를 확장시켰습니다. 이전에는 대본 작성에만 집중했던 작가들이 이제는 스스로 완성된 비디오 초안을 만들어내고 있으며, 이러한 변화는 전통적인 직업 경계를 흐리게 하고 추가 인력 없이도 팀의 생산 능력을 배가시켰습니다.

HeyGen의 아바타의 리얼리즘과 정확성은 품질의 기준을 높였고 낮추지 않았습니다. 스티브는 음성 엔진과 미묘한 조정을 사용하여 톤과 억양을 계속 다듬어 최종 제품이 생방송 녹음과 거의 구별할 수 없게 들리도록 합니다. 그의 개인적인 기준은 간단합니다: 시청자가 아바타임을 알아차리지 못한다면, 그 일은 제대로 된 것입니다.

더 높은 수준에서, HeyGen은 Miro가 일관되고 현지화된 전문 비디오를 대규모로 제공할 수 있게 하여, 기업의 사용 채택, 전 세계적 접근성 및 빠른 온보딩이라는 더 넓은 목표를 지원합니다.