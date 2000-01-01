신규 고객 온보딩 고객이 더 빠르게 가치를 느끼도록, 온보딩 동영상을(를) 활용하세요. CSM의 가용성에 의존하지 않고 전체 고객 기반에 확장 가능한 웰컴 시퀀스, 설정 가이드, 그리고 첫 성공을 이끄는 튜토리얼을 제공할 수 있습니다. 사용 사례: 모든 신규 고객이 초기 설정과 첫 번째 핵심 작업을 완료할 수 있도록 안내하는 자동화된 온보딩 시퀀스를 생성하세요.

제품 기능 교육 모든 기능 출시에는 고객 교육이 필요합니다. 튜토리얼 동영상은 새로운 기능을 설명하고, 워크플로를 보여 주며, 도입을 촉진하기 위해 기능 출시와 동시에 제공되어야 하며, 몇 달 뒤가 되어서는 안 됩니다. 사용 사례: 모든 릴리스마다 기능 발표 영상을 생성하여 릴리스 노트와 인앱 메시지에 직접 삽입합니다.

고객센터 콘텐츠 영상은 글로는 설명하기 어려운 질문에 대한 답을 제공합니다. 가장 많이 조회된 도움말 문서를 시각적인 안내 영상으로 전환해 혼란을 줄이고 고객 지원 문의량을 감소시키세요. 사용 사례: 상위 20개 지원 티켓 주제를 동영상 튜토리얼로 전환하여 해당 이슈에 대한 티켓 발생량을 줄입니다.

글로벌 고객 지원 고객들은 수십 가지 언어를 사용합니다. 지원 콘텐츠도 마찬가지여야 합니다. 각 시장마다 별도의 제작 과정 없이, 전 세계 고객을 위해 전체 지식 베이스를 현지화하세요. 사용 사례: 온보딩 라이브러리 전체를 10개 언어로 번역하여, CS 인력을 추가로 충원하지 않고도 해외 고객 세그먼트를 지원합니다. 검증된 접근 방식: AI Smart Ventures는 확장 가능한 동영상 콘텐츠를 활용해 170개 이상의 언어로 1만 명이 넘는 사람들을 교육했습니다.

개인화된 고객 접점 규모를 확장하면서도 고도화된 고객 대응을 유지하세요. 갱신, QBR, 기능 추천, 정기 점검 등을 위한 개인 맞춤형 동영상 메시지를, 고객마다 개별 영상을 녹화하지 않고도 제공할 수 있습니다. 사용 사례: 각 고객의 구체적인 사용 현황과 성공 지표를 반영한 개인화된 갱신 아웃리치 영상을 생성합니다. 검증된 결과: Videoimagem은 맞춤형 영상을 통해 참여도를 3배 향상시켰으며, 엔터프라이즈 고객사를 위해 5만 개 이상의 개인화 영상을 제작했습니다.