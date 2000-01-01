팀 규모를 늘리지 않고 고객 온보딩을 확장하세요
제품 튜토리얼, 기능 워크스루, 온보딩 가이드까지—단 한 편의 동영상도 촬영하지 않고, 제품 팀을 기다릴 필요도 없이, 지원 티켓을 줄이고 제품 활용을 높이는 고객 교육 콘텐츠를 만들어 보세요.
고객 교육의 과제
고객 교육 팀이 복잡한 제품을 명확하고 확장 가능한 콘텐츠로 전환해 도입을 가속하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.
고객 교육 병목 현상
당신의 제품은 끊임없이 진화하고, 새로운 기능은 매주 출시됩니다. 하지만 도움말 문서는 이미 오래전에 낡았고, 온보딩 영상은 작년 UI를 기준으로 만들어져 있으며, 고객들은 콘텐츠가 대신 답해줘야 할 똑같은 질문들을 계속해서 하고 있습니다. 전통적인 영상 제작 방식으로는 이런 속도를 따라갈 수 없습니다. 제품팀과 일정 조율을 하고, 촬영을 잡고, 편집을 마칠 즈음이면 이미 인터페이스가 또 바뀌어 버리기 때문입니다. 그 사이 지원팀은, 더 나은 셀프 서비스 콘텐츠만 있었어도 막을 수 있었을 수많은 티켓에 파묻히고 맙니다. 글로벌 고객들은 어떤가요? 영어로만 제공되는 자료에 의존하거나, 아예 아무 자료도 없는 상황에 놓여 있습니다.
HeyGen 솔루션
HeyGen은 고객 성공 팀을 제품 속도로 움직이는 콘텐츠 엔진으로 바꿔 줍니다. 스크립트를 직접 작성하거나, 도움말 문서를 기반으로 AI가 스크립트를 생성하도록 한 뒤, AI 아바타를 선택해 몇 분 만에 전문 튜토리얼 영상을 제작하세요. 제품 UI가 변경되었나요? 스크립트만 수정하고 다시 생성하면, 콘텐츠는 항상 최신 상태로 유지됩니다. 전 세계 고객을 보유하고 계신가요? 175개 이상의 언어로 번역하여 모든 고객이 자신의 언어로 학습할 수 있게 하세요. 셀프 서비스 자료실을 구축해 지원을 확장하고, 제품 활용도를 높이며, 팀을 전략보다 반응에만 몰두하게 만드는 티켓을 줄이세요.
규모 있게 교육하기 위해 고객 성공 팀이 필요로 하는 모든 것
빠른 튜토리얼 제작
제품 로드맵의 속도에 맞춰 나가세요. 제품 튜토리얼과 기능 워크스루를 전통적인 제작 방식에 필요한 몇 주가 아니라 몇 분 만에 만들어 보세요. UI가 변경되면 스크립트만 수정해 다시 생성하면 됩니다. 재촬영 없이도 항상 최신 상태의 콘텐츠를 유지할 수 있습니다.
• 몇 분 만에 튜토리얼을 제작하세요
• 제품이 변경될 때 즉시 업데이트
• 프로덕션 종속성 없음
도움말 문서 동영상
텍스트 위주의 도움말 문서를 매력적인 동영상 콘텐츠로 전환하세요. 설명 동영상은 고객이 작업을 정확히 수행하는 방법을 보여 주어 혼란, 지원 티켓, 그리고 가치 실현까지 걸리는 시간을 줄여 줍니다.
• 도움말 문서를 동영상으로 변환
• 시각적 안내가 텍스트보다 더 효과적입니다
• 지식 베이스에 직접 임베드하세요
다국어 고객 교육
모든 고객에게 그들이 사용하는 언어로 서비스를 제공하세요. AI 동영상 번역을 통해 온보딩 콘텐츠를 음성 클로닝과 립싱크 기능과 함께 175개 이상의 언어로 현지화할 수 있습니다. 일본 고객도 영어 사용 고객과 동일한 수준의 고품질 경험을 누릴 수 있습니다.
• 보이스 클로닝으로 진정성을 유지하세요
• 립싱크가 얼굴 움직임과 일치합니다
• 하나의 소스로 전 세계 고객 기반 확보
개인화된 고객 아웃리치
하나의 동영상을 수천 개의 개인 맞춤형 버전으로 변환하세요. 동적 변수를 사용하면 이름, 회사 정보, 그리고 개인화된 고객 커뮤니케이션을(를) 참여와 갱신을 이끌어내는 방식으로 세부적으로 추천하고 구성할 수 있습니다.
• 동적 개인화 필드
• 대규모 일괄 생성
• 개별 고객 타기팅
일관된 브랜드 경험
모든 고객용 콘텐츠에서 일관된 비주얼 아이덴티티를 유지하세요. Brand Kit은 모든 튜토리얼, 온보딩 영상, 도움말 자료가 제각각의 화면 녹화가 아니라, 마치 한결같이 귀사에서 나온 것처럼 보이고 들리도록 보장합니다.
• 중앙화된 브랜드 자산
• 일관된 발표자와 음성
• 대규모로 구현되는 전문적인 완성도
셀프 서비스 콘텐츠 라이브러리
고객이 실제로 활용하는 리소스 라이브러리를 구축하세요. 문의가 티켓으로 접수되기 전에 답을 제공하고, 전화가 필요해지기 전에 기능을 설명하며, 고객이 이탈하기 전에 제품 활용을 촉진하는 동영상 콘텐츠를 만드세요.
• 지원 티켓 발생 건수 줄이기
• 가치 실현까지의 시간 단축
• 1:1 지식 전수를 확장하세요
도움말 문서에서 고객용 동영상까지, 3단계로 완료하기
당신의 지식부터 시작하세요
도움말 문서를 붙여넣거나, 제품 문서를 업로드하거나, 기능 설명을 바탕으로 AI 스크립트 생성기가 튜토리얼 스크립트를 만들도록 하세요. 이미 팀이 알고 있는 것에서부터 시작해 보세요.
발표자를 선택하세요
브랜드를 대표할 AI 아바타를 선택하거나, 모든 고객 콘텐츠에 사용할 일관된 CS 대변인을 만들어 보세요. 고객 커뮤니케이션 기준에 맞춰 목소리와 스타일을 조정하세요.
생성 및 배포
생성하기를 클릭하세요. 몇 분 안에 전문적인 고객 교육 동영상을 만들 수 있습니다. 고객이 사용하는 어떤 언어로든 번역할 수 있습니다. 헬프 센터, 지식 베이스, 온보딩 시퀀스 또는 고객 커뮤니케이션에 삽입해 활용하세요.
모든 고객 성공 니즈를 위한 설계
신규 고객 온보딩
고객이 더 빠르게 가치를 느끼도록, 온보딩 동영상을(를) 활용하세요. CSM의 가용성에 의존하지 않고 전체 고객 기반에 확장 가능한 웰컴 시퀀스, 설정 가이드, 그리고 첫 성공을 이끄는 튜토리얼을 제공할 수 있습니다.
사용 사례: 모든 신규 고객이 초기 설정과 첫 번째 핵심 작업을 완료할 수 있도록 안내하는 자동화된 온보딩 시퀀스를 생성하세요.
제품 기능 교육
모든 기능 출시에는 고객 교육이 필요합니다. 튜토리얼 동영상은 새로운 기능을 설명하고, 워크플로를 보여 주며, 도입을 촉진하기 위해 기능 출시와 동시에 제공되어야 하며, 몇 달 뒤가 되어서는 안 됩니다.
사용 사례: 모든 릴리스마다 기능 발표 영상을 생성하여 릴리스 노트와 인앱 메시지에 직접 삽입합니다.
고객센터 콘텐츠
영상은 글로는 설명하기 어려운 질문에 대한 답을 제공합니다. 가장 많이 조회된 도움말 문서를 시각적인 안내 영상으로 전환해 혼란을 줄이고 고객 지원 문의량을 감소시키세요.
사용 사례: 상위 20개 지원 티켓 주제를 동영상 튜토리얼로 전환하여 해당 이슈에 대한 티켓 발생량을 줄입니다.
글로벌 고객 지원
고객들은 수십 가지 언어를 사용합니다. 지원 콘텐츠도 마찬가지여야 합니다. 각 시장마다 별도의 제작 과정 없이, 전 세계 고객을 위해 전체 지식 베이스를 현지화하세요.
사용 사례: 온보딩 라이브러리 전체를 10개 언어로 번역하여, CS 인력을 추가로 충원하지 않고도 해외 고객 세그먼트를 지원합니다.
검증된 접근 방식: AI Smart Ventures는 확장 가능한 동영상 콘텐츠를 활용해 170개 이상의 언어로 1만 명이 넘는 사람들을 교육했습니다.
개인화된 고객 접점
규모를 확장하면서도 고도화된 고객 대응을 유지하세요. 갱신, QBR, 기능 추천, 정기 점검 등을 위한 개인 맞춤형 동영상 메시지를, 고객마다 개별 영상을 녹화하지 않고도 제공할 수 있습니다.
사용 사례: 각 고객의 구체적인 사용 현황과 성공 지표를 반영한 개인화된 갱신 아웃리치 영상을 생성합니다.
검증된 결과: Videoimagem은 맞춤형 영상을 통해 참여도를 3배 향상시켰으며, 엔터프라이즈 고객사를 위해 5만 개 이상의 개인화 영상을 제작했습니다.
고객 성공 지원
일관된 메시지와 대화 스크립트로 CS 팀이 역량을 발휘할 수 있도록 지원하세요. 모든 CSM이 근속 기간과 상관없이 동일한 수준의 고품질 가이던스를 제공할 수 있도록 돕는 교육 콘텐츠입니다.
사용 사례: 이의 제기 처리, 기능 포지셔닝, 확장 관련 대화를 포괄하는 CSM 지원 라이브러리를 구축합니다.
그럴 만한 이유가 있는 G2에서 가장 빠르게 성장하는 제품
전사 교육부터 동영상 광고까지, HeyGen은 누구나(네, 바로 당신도) 모든 니즈에 맞는 고품질·대규모 동영상 콘텐츠를 제작할 수 있도록 지원합니다. 고객들이 특히 좋아하는 주요 장점은 다음과 같습니다:
품질, 편의성, 속도를 중시하는 100,000개 이상의 팀이 사용합니다
귀사와 같은 기업들이 시장에서 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 활용해 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어내는 방법을 확인해 보세요.
궁금한 점이 있으신가요? 저희가 답해 드립니다
고객 온보딩 영상이란 무엇인가요?
고객 온보딩 영상은 신규 고객이 귀사의 제품을 쉽게 시작할 수 있도록 돕는 교육 콘텐츠입니다. 여기에는 환영 인사, 설정 방법 튜토리얼, 기능 사용 가이드, 모범 사례 안내 등이 포함됩니다. HeyGen은 고객 성공 팀이 카메라, 스튜디오, 제작 지연 없이 AI 아바타와 음성 합성을 활용해 전문적인 온보딩 영상을 제작할 수 있도록 지원하여, 고객 성장에 맞춰 고객 교육을 효율적으로 확장할 수 있게 해줍니다.
화면 녹화 없이 제품 튜토리얼을 만들려면 어떻게 하나요?
튜토리얼 스크립트를 직접 작성하거나 HeyGen의 AI 스크립트 생성기에 당신의 기능 설명을 입력해 스크립트를 자동으로 생성하세요. 프레젠터로 사용할 AI 아바타를 선택하고, 시각 요소나 콜아웃을 추가한 뒤 영상을 생성하면 됩니다. 제품 인터페이스 데모의 경우, 아바타 프레젠터와 함께 스크린샷이나 화면 캡처를 함께 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 수동 화면 녹화와 편집 과정 없이도 완성도 높은 튜토리얼 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.
제품 UI가 변경되면 동영상을 업데이트할 수 있나요?
네, 이것이 바로 HeyGen이 고객 성공 팀에 제공하는 핵심 장점 중 하나입니다. 제품 인터페이스가 변경되면, 새로운 UI에 맞게 스크립트만 업데이트하고 영상을 다시 생성하면 됩니다. 재촬영도, 제작 팀과의 별도 조율도 필요 없습니다. 고객 교육 콘텐츠를 제품 로드맵에 맞춰 항상 최신 상태로 유지할 수 있으며, 몇 달씩 뒤처질 일이 없습니다.
다국어 고객 지원은 어떻게 이루어지나요?
주요 언어로 한 번만 고객용 콘텐츠를 만드세요. 그런 다음 HeyGen의 번역 기능을 사용해 175개 이상 지원되는 언어로 버전을 생성할 수 있습니다. 번역에는 음성 클로닝(각 언어에서도 발표자의 목소리가 자연스럽게 들리도록)과 립싱크(입 모양이 말과 정확히 맞도록)가 포함됩니다. 일본, 독일, 스페인 고객 모두 동일한 수준의 고품질 온보딩 경험을 누리게 됩니다.
개별 고객마다 영상을 개인화할 수 있나요?
네. HeyGen은 고객 이름, 회사 이름, 사용 데이터 및 맞춤 정보 등을 위한 변수 필드를 활용한 동적 퍼스널라이제이션을 지원합니다. 하나의 템플릿만 만들면 온보딩, 갱신 안내, QBR, 성공 지표 공유 등을 위해 수천 개의 개인 맞춤형 버전을 생성할 수 있습니다. Videoimagem은 이 방식을 통해 50,000개 이상의 개인화된 동영상을 제작하여 참여도를 3배 향상시켰습니다.
도움말 센터나 지식 베이스에 동영상을 어떻게 삽입하나요?
HeyGen은 표준 MP4 비디오 파일로 내보내며, Zendesk, Intercom, HelpScout, Confluence, Notion 또는 자체 지식 베이스 등 어떤 헬프 센터 플랫폼에서도 작동하는 임베드 코드를 제공합니다. 동영상을 직접 업로드하거나 링크로 임베드할 수 있습니다. 고객 교육 콘텐츠는 고객이 이미 도움을 찾는 바로 그곳에 위치하게 됩니다.
영상 콘텐츠가 실제로 고객 지원 티켓을 줄이는 데 도움이 되나요?
복잡한 제품 안내에서는 동영상 설명이 텍스트보다 항상 더 뛰어난 성과를 냅니다. 고객은 더 많이 기억하고, 작업을 더 빠르게 완료하며, 추가 문의도 줄어듭니다. 핵심은 콘텐츠를 최신 상태로 유지하는 것인데, HeyGen은 전체 영상을 다시 제작할 필요 없이 즉각적인 업데이트를 가능하게 함으로써 이를 실현합니다. 많은 팀이 동영상 튜토리얼에서 다루는 주제에 대해 의미 있는 티켓 감소 효과를 보고하고 있습니다.
모든 고객 콘텐츠에서 일관된 품질을 어떻게 유지할 수 있나요?
HeyGen의 브랜드 키트는 승인된 색상, 폰트, 로고, 아바타 선택 등 귀사의 시각적 아이덴티티를 한곳에 모아 관리합니다. 모든 고객 대상 콘텐츠에 일관된 프레젠터 아바타와 음성을 지정해 사용할 수 있습니다. 온보딩 시퀀스, 기능 튜토리얼, 도움말 문서를 만들 때마다 모든 영상이 자동으로 전문적인 브랜드 기준을 유지하도록 해 줍니다.
우리 CS 팀의 여러 사람이 콘텐츠를 만들 수 있나요?
네. HeyGen 비즈니스용에는 고객 성공 매니저, 교육 담당자, 지원 운영 담당자가 함께 협업할 수 있는 팀 워크스페이스가 포함되어 있습니다. 공유 에셋 라이브러리를 통해 승인된 브랜드 요소와 템플릿을 모두가 쉽게 활용할 수 있습니다. 관리자 제어 기능으로 일관성을 유지하면서도 팀이 대규모로 콘텐츠를 제작할 수 있도록 지원합니다.
고객 교육 영상을 얼마나 빠르게 만들 수 있나요?
대부분의 튜토리얼 및 온보딩 영상은 몇 분 안에 제작됩니다. Advantive는 콘텐츠 제작 시간은 50% 단축되고, 보이스오버 제작은 며칠에서 2~3시간으로 줄었다고 보고했습니다. 전통적인 제작 일정(수 주)에서 당일 납품으로 전환되면서, 고객용 콘텐츠를 제품 출시와 동시에 제공할 수 있게 됩니다.
어떤 유형의 고객 성공 콘텐츠를 만들 수 있나요?
HeyGen은 거의 모든 고객 대상 동영상 형식을 지원합니다. 온보딩 시퀀스, 기능 튜토리얼, 제품 사용 안내, 도움말 문서, 릴리스 공지, 개인화된 아웃리치, QBR 요약, 갱신 커뮤니케이션, 성공 마일스톤 축하 영상, 고객 교육 과정까지 모두 포함됩니다. 스크립트를 작성할 수만 있다면, HeyGen이 어떤 언어로든 동영상을 제작해 드립니다.
제 고객 콘텐츠는 안전하게 보호되나요?
HeyGen은 SOC 2 Type II 인증을 받았으며 GDPR을 준수합니다. 사용자의 콘텐츠는 전송 중과 저장 시 모두 암호화됩니다. 민감한 제품 정보나 고객 데이터를 개인화된 동영상으로 처리하는 고객 성공 팀을 위해, HeyGen은 SSO 연동 및 중앙 집중식 접근 관리 등 엔터프라이즈급 보안 기능을 제공합니다.
지금 바로 고객 교육 동영상을 제작해 보세요
기존 콘텐츠와 팀의 역량 사이에서 더 이상 선택하지 마세요. 몇 분 만에 전문적인 고객용 동영상을 제작하고, 전 세계 고객을 위해 즉시 번역하며, 제품이 발전하는 속도만큼 교육 콘텐츠도 최신 상태로 유지하세요. HubSpot, Miro, Coursera와 같이 고객 교육 확장 방식을 혁신한 고객 성공 팀에 지금 합류하세요.
