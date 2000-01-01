영상 제작에 시간을 쏟지 마세요. 몇 분 만에 광고 크리에이티브, 설명 영상, 소셜 콘텐츠, 제품 영상 등 전문적인 클라이언트용 콘텐츠를 만들어 보세요. 여러분의 팀은 전략과 고객 관계에 집중하고, 대량 제작은 HeyGen이 맡습니다.

• 며칠이 아니라 몇 분 만에 동영상을 제작하세요

• 팀원 한 명당 더 많은 고객을 담당하세요

• 인력을 늘리지 않고도 산출량을 확대하세요