에이전시 확장성 문제
귀사와 같은 기업들이 가장 혁신적인 텍스트 기반 AI 영상 플랫폼으로 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.
당신의 콘텐츠 캘린더는 한시도 숨 돌릴 틈이 없습니다. 제품 출시마다 영상이 필요하고, 소셜 채널은 매일 새로운 콘텐츠를 요구합니다. 캠페인은 각 시장마다 현지화된 크리에이티브를 필요로 하죠. 하지만 전통적인 영상 제작 방식은 스튜디오 예약, 출연진 조율, 몇 주씩 걸리는 편집 대기, 그리고 한 번의 촬영에 예산을 다 써버리는 일을 의미합니다. 콘텐츠가 겨우 완성될 즈음이면, 이미 타이밍을 놓친 뒤입니다. 경쟁사들은 매일 영상을 내보내는데, 당신은 아직 프리 프로덕션 단계에 머물러 있습니다. 게다가 경영진에게 카메라 앞에 서 달라고 요청해야 한다고요? 그 일정 조율 악몽은 말할 것도 없겠죠.
HeyGen 솔루션
HeyGen은 모든 영업 담당자를 최고 실적자로 만들어 줍니다. 하나의 영상 템플릿만 만들면, 잠재 고객의 이름, 회사, 그리고 구체적인 페인 포인트가 반영된 수천 개의 개인 맞춤형 버전을 추가 촬영 없이 자동으로 생성할 수 있습니다. 개인화된 영업 아웃리치를 1:1 소통 수준의 높은 참여도를 유지하면서도 자동화 규모로 확장하세요. 제품이 발전함에 따라 항상 최신 상태를 유지하는 세일즈 이네이블먼트 라이브러리를 구축하세요. 일관된 메시지로 신규 영업 담당자를 교육하고, 전 세계 잠재 고객에게 그들의 언어로 다가가세요. 팀 전체가 최고 실적자처럼 판매할 수 있는 도구를 제공하세요.
에이전시가 클라이언트 업무를 확장하는 데 필요한 모든 것
신속한 콘텐츠 제작
영상 제작에 시간을 쏟지 마세요. 몇 분 만에 광고 크리에이티브, 설명 영상, 소셜 콘텐츠, 제품 영상 등 전문적인 클라이언트용 콘텐츠를 만들어 보세요. 여러분의 팀은 전략과 고객 관계에 집중하고, 대량 제작은 HeyGen이 맡습니다.
• 며칠이 아니라 몇 분 만에 동영상을 제작하세요
• 팀원 한 명당 더 많은 고객을 담당하세요
• 인력을 늘리지 않고도 산출량을 확대하세요
멀티 클라이언트 워크플로
하나의 플랫폼에서 여러 브랜드를 관리하세요. 각 클라이언트는 승인된 색상, 글꼴, 로고, 아바타 선택이 포함된 자체 브랜드 키트를 갖게 됩니다. 자산이 섞이거나 브랜드 혼동을 일으키지 않고 클라이언트 프로젝트 간을 손쉽게 전환하세요.
• 클라이언트별로 분리된 브랜드 키트
• 체계적인 프로젝트 관리
• 명확한 에셋 분리
대규모 크리에이티브 테스트
클라이언트는 다양한 버전을 원합니다. 다양한 버전을 제공하세요. A/B 테스트를 위해 광고 크리에이티브의 여러 버전을 생성하되, 각 버전마다 별도의 제작 과정을 거치지 않고도 서로 다른 훅, 서로 다른 아바타, 서로 다른 메시지를 손쉽게 만들어 보세요.
• 다양한 크리에이티브 버전을 즉시 생성
• 더 많이 테스트하고, 더 빠르게 학습하세요
• 다양한 버전을 위해 재촬영할 필요 없음
글로벌 현지화
해외로 사업을 확장하는 클라이언트가 있나요? 그들의 콘텐츠를 175개 이상의 언어로 현지화하고, 보이스 클로닝과 립싱크를 활용하세요. 하나의 원본 영상만으로도 각 시장별 별도 제작 없이 전 세계를 아우르는 캠페인이 됩니다.
• 보이스 클로닝으로 브랜드 보이스를 그대로 유지합니다
• 립싱크가 얼굴 움직임과 일치합니다
• 하나의 제작으로, 무제한 시장 공략
UGC 스타일 콘텐츠
인플루언서로 인한 골치 아픈 일 없이도 진짜 같아 보이는 콘텐츠를 만드세요. UGC 스타일 영상으로 소셜에서 잘 먹히는 후기 형식, 제품 반응, 캐주얼 토킹 헤드 콘텐츠를 대량으로, 기한에 맞춰 제작할 수 있습니다.
• 다양한 아바타 옵션
• 진정성 있고 캐주얼한 전달
• 크리에이터와의 조율 없이 확장 가능
개인 맞춤 캠페인
하나의 영상을 수천 개의 개인 맞춤 버전으로 변환해 클라이언트 캠페인에 활용하세요. 동적 변수로 이름, 회사, 맞춤 정보를 자동으로 삽입할 수 있습니다. 개인 맞춤 영상으로, 클라이언트가 필요로 하는 규모에서 높은 참여를 이끌어 냅니다.
• 동적 개인화
• 일괄 생성
• 캠페인에 바로 활용 가능한 결과물
클라이언트 브리프부터 완성 콘텐츠까지, 3단계로 진행됩니다
클라이언트 설정하기
각 클라이언트별로 승인된 자산(색상, 폰트, 로고, 보이스 가이드라인 등)을 모아 브랜드 키트를 생성하세요. 한 번 설정해 두면, 모든 영상이 자동으로 브랜드 일관성을 유지합니다.
빠르게 제작하기
직접 스크립트를 작성하거나, 클라이언트 브리프를 바탕으로 AI가 자동으로 생성하도록 하세요. 브랜드에 어울리는 아바타를 선택하고, 몇 분 안에 영상을 제작할 수 있습니다. 다른 버전이 필요하신가요? 여러 가지 버전을 한 번에 생성하세요. 현지화가 필요하신가요? 한 번의 클릭으로 번역할 수 있습니다.
전달 및 청구
16:9, 9:16, 1:1 등 어떤 형식으로든, 어떤 플랫폼이든 내보내세요. 클라이언트가 예상한 것보다 더 빠르게 납품하세요. 들인 시간보다, 당신이 만들어낸 가치에 대해 비용을 청구하세요.
모든 에이전시 모델을 위한 설계
디지털 마케팅 에이전시
팀 규모를 늘리지 않고도 소셜 콘텐츠, 광고 크리에이티브, 캠페인 영상을 확장하세요. 각 클라이언트에게 더 많은 결과를 제공하고, 더 많은 클라이언트를 수주하며, 수익성을 높이세요.
활용 사례: 기존에 한 클라이언트당 월 5~10개만 제작하던 소셜 영상 대신, 이제는 클라이언트당 월 50개 이상의 소셜 영상을 제작하세요.
검증된 결과: Vision Creative Labs는 HeyGen을 통해 고객들이 연간 1~2개 수준이던 영상 제작을 하루 50~60개로 늘릴 수 있도록 도왔습니다.
크리에이티브 에이전시
아이디어가 떠오르는 속도에 맞춰 콘셉트 변형안, 피치 영상, 캠페인 콘텐츠를 제작하세요. 제작상의 제약에 구애받지 않고 더 많은 크리에이티브 방향을 테스트하며 자유롭게 탐색할 수 있습니다.
사용 사례: 예전에는 2개를 제작하는 데 걸리던 시간에 20개의 크리에이티브 시안을 생성하여 클라이언트 검토에 활용합니다.
현지화 에이전시
현지화를 비용 센터에서 수익 센터로 전환하세요. 클라이언트의 동영상 콘텐츠를 175개 이상의 언어로 음성 클로닝과 립싱크를 활용해 전통적인 더빙보다 더 빠르고 저렴하게 번역하세요.
사용 사례: 클라이언트 캠페인을 몇 주가 아니라 몇 시간 만에 15개 언어로 현지화하세요.
검증된 결과: Attention Grabbing Media는 제작 기간을 3일에서 몇 시간으로 단축하면서 10개 이상의 새로운 언어로 확장했습니다.
영상 제작 회사
AI 기반 제작을 새로운 서비스 라인으로 추가하세요. 기존 제작 역량과 함께 더 빠른 납기, 더 다양한 버전, 그리고 전 세계 현지화를 고객에게 제공하세요.
사용 사례: 프리미엄 전통 제작과 함께 소셜 및 디지털 채널용 "초고속 콘텐츠" 패키지를 제공하세요.
퍼포먼스 마케팅 에이전시
크리에이티브 테스트에는 충분한 크리에이티브 분량이 필요합니다. 실제 성과 데이터에 기반해 더 많이 테스트하고, 더 빠르게 인사이트를 얻고, 클라이언트 캠페인을 최적화할 수 있도록 대규모로 광고 버전을 생성하세요.
사용 사례: 다양한 플랫폼, 타깃, 메시지 전반에 걸친 크리에이티브 테스트를 위해 광고 소재 100개 변형을 제작합니다.
검증된 결과: Videoimagem은 AB InBev를 위해 5만 개 이상의 개인화된 동영상을 제작해 참여도를 3배 향상시켰습니다.
퍼스널라이제이션 에이전시
대규모로 개인화된 동영상 캠페인을 제공하세요. 이름, 회사, 맞춤 정보까지 동적으로 개인화하여 하나의 템플릿으로 수천 개의 고유한 동영상을 제작할 수 있습니다.
사용 사례: 수천 개의 타깃을 대상으로 하는 클라이언트 ABM 프로그램을 위해 개인화된 동영상 캠페인을 생성합니다.
그럴 만한 이유가 있는 G2에서 가장 빠르게 성장하는 제품
전 세계 교육부터 동영상 광고까지, HeyGen은 누구나(네, 바로 당신도) 모든 니즈에 맞는 고품질·대규모 동영상 콘텐츠를 제작할 수 있도록 돕습니다. 고객들이 특히 좋아하는 주요 장점은 다음과 같습니다:
품질, 편의성, 속도를 중시하는 10만 개 이상의 팀이 사용하고 있습니다
귀사와 같은 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 통해 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어내는 방법을 확인해 보세요.
궁금한 점이 있으신가요? 저희가 답해 드립니다
에이전시들은 어떻게 HeyGen을 활용해 영상 제작을 확장하나요?
에이전시들은 인력을 추가로 채용하지 않고도 제작 역량을 여러 배로 확장하기 위해 HeyGen을 사용합니다. 더 이상 영상 한 편을 위해 시간을 갈아 넣는 대신, 팀은 몇 분 만에 광고 크리에이티브, 소셜 영상, 현지화 콘텐츠, 개인화 캠페인 등 다양한 콘텐츠를 만들어 냅니다. Vision Creative Labs는 기존에 고객당 연간 1~2편의 영상을 제공하던 것에서 하루 50~60편을 제작·전달하는 수준으로 성장했습니다. 제작 시간이 며칠에서 몇 분으로 줄어들면, 에이전시 영상 제작의 경제성 자체가 근본적으로 달라집니다.
HeyGen에서 여러 클라이언트 브랜드를 관리할 수 있나요?
네. HeyGen for Business는 여러 개의 브랜드 키트를 지원하며, 각 키트마다 승인된 자산(색상, 글꼴, 로고, 아바타 선택)이 별도로 구성됩니다. 자산이 섞이지 않도록 하면서 클라이언트별 프로젝트 간에 손쉽게 전환할 수 있습니다. 각 클라이언트의 콘텐츠는 자동으로 해당 브랜드 가이드를 준수하므로, QA에 드는 시간을 줄이고 브랜드 혼선 위험을 없앨 수 있습니다.
HeyGen은 클라이언트의 크리에이티브 테스트를 어떻게 지원하나요?
여러 가지 크리에이티브 버전을 한 번에 만들어 보세요. 서로 다른 훅, 서로 다른 아바타, 서로 다른 메시지, 서로 다른 포맷을 각각 따로 제작할 필요 없이 한 번에 생성할 수 있습니다. 에이전시들은 기존 제작 방식에 비해 10~20배 더 많은 크리에이티브 콘셉트를 테스트하고 있다고 보고하며, 그 결과 성과가 더 좋은 캠페인과 데이터 기반의 최적화를 달성하고 있습니다.
클라이언트 콘텐츠를 여러 언어로 현지화할 수 있나요?
네, 이것은 에이전시에서 매우 많이 사용하는 주요 활용 사례입니다. 기본 언어로 콘텐츠를 만든 다음 HeyGen의 번역 기능을 사용해 175개 이상 지원되는 언어로 버전을 생성할 수 있습니다. 번역에는 음성 클로닝과 립싱크가 포함됩니다. Attention Grabbing Media는 제작 시간을 3일에서 몇 시간으로 줄이면서 10개 이상의 새로운 언어 시장으로 확장했습니다.
클라이언트를 위해 UGC 스타일 콘텐츠는 어떻게 제작하나요?
네. 잠재 고객 발굴을 넘어, HeyGen은 완전한 세일즈 이네이블먼트 라이브러리를 구축하는 데 활용됩니다. 제품 데모, 경쟁 포지셔닝 영상, 반론 처리 가이드, 고객 사례 요약 등을 제작할 수 있습니다. 제품이나 메시지가 바뀌면 스크립트만 수정해 다시 생성하면 되므로, 재촬영 없이도 라이브러리를 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 팀들은 전통적인 영상 제작 방식에 비해 콘텐츠 업데이트 속도가 크게 빨라졌다고 보고합니다.
고객에게 맞춤형 동영상 캠페인을 제공할 수 있나요?
네. HeyGen은 이름, 회사, 맞춤 정보 등을 위한 변수 필드를 사용한 동적 퍼스널라이제이션을 지원합니다. 하나의 템플릿만 만들면, 고객 대상 ABM 캠페인, 다이렉트 메일 프로그램, 영업 아웃리치 등에 사용할 수 있는 수천 개의 개인화된 버전을 생성할 수 있습니다. Videoimagem은 AB InBev를 위해 5만 개 이상의 개인화 영상 콘텐츠를 제작하여, 참여도를 3배 향상시키는 성과를 거두었습니다.
에이전시 사용 시 요금과 마진은 어떻게 책정되나요?
HeyGen의 크레딧 기반 모델을 사용하면 기존 제작 비용보다 훨씬 적은 비용으로 더 많은 콘텐츠를 제작할 수 있습니다. 대부분의 에이전시는 소요 시간보다 제공한 가치(제작된 영상, 진행한 캠페인, 달성한 성과)에 따라 클라이언트에게 비용을 청구합니다. HeyGen 사용 비용과 클라이언트 청구 금액 사이의 차이가 곧 이익 마진이 됩니다. 에이전시들은 전통적인 제작 방식에 비해 수익 구조가 크게 개선되었다고 보고하고 있습니다.
고객 콘텐츠를 얼마나 빠르게 제공할 수 있나요?
대부분의 영상은 몇 분 안에 생성됩니다. Attention Grabbing Media는 3일이 걸리던 제작 주기가 몇 시간으로 줄었다고 보고했습니다. 전통적인 일정(수 주)에서 당일 납품으로 전환되면 고객과의 관계가 완전히 달라집니다—기한 연장을 요청하는 에이전시가 아니라, 제때 결과물을 전달하는 에이전시가 되는 것입니다.
우리 팀 전체가 HeyGen에 접속할 수 있나요?
네. HeyGen은 조회 추적 및 참여 분석 기능을 제공하여 어떤 잠재 고객이 언제, 얼마나 오래 영상을 시청했는지 파악할 수 있습니다. 이 인텐트 데이터를 활용해 후속 조치의 우선순위를 정하세요. 영상을 끝까지 시청한 잠재 고객은 열지 않은 사람들보다 관심도가 높을 가능성이 큽니다. CRM과의 연동을 통해 이 데이터는 거래 기록과도 연계되어 관리됩니다.
어떤 종류의 클라이언트 콘텐츠를 제작할 수 있나요?
HeyGen은 에이전시가 제작하는 거의 모든 유형의 영상 포맷을 지원합니다. 광고 크리에이티브, 소셜 콘텐츠, 제품 영상, 설명 영상, 고객 후기, UGC 스타일 콘텐츠, 개인화 캠페인, 현지화 버전, 교육 영상 등 무엇이든 가능합니다. 고객이 영상 콘텐츠를 필요로 한다면, HeyGen은 기존 방식보다 훨씬 더 빠르게 제작할 수 있습니다.
이것은 기존 영상 제작 방식과 어떻게 비교되나요?
전통적인 영상 제작은 대본 작성, 스토리보드, 출연자 섭외, 장비 준비, 촬영, 편집까지 프로젝트당 수일에서 수주가 걸립니다. HeyGen은 이와 견줄 만한 품질을 몇 분 만에 만들어 냅니다. 에이전시 입장에서는 같은 인원으로 10~50배 더 많은 물량을 처리하고, 더 많은 클라이언트를 수주하며, 마진을 개선할 수 있다는 뜻입니다. 오늘날 승리하는 에이전시는 규모를 키우는 방법을 찾아낸 곳들입니다. HeyGen은 그들이 그렇게 하는 방식입니다.
클라이언트 콘텐츠는 안전하게 보호되나요?
HeyGen은 SOC 2 Type II 인증을 받았으며 GDPR을 준수합니다. 사용자의 콘텐츠는 전송 중에도, 저장 중에도 암호화됩니다. 민감한 거래 정보나 경쟁 관련 자료를 다루는 영업팀을 위해 HeyGen은 SSO 연동 및 중앙 집중식 접근 관리 등 엔터프라이즈급 보안 기능을 제공합니다. 저희는 사용자의 콘텐츠를 AI 모델 학습에 활용하지 않습니다.
