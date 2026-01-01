필요한 비주얼을 설명하기만 하면 바로 생성됩니다. HeyGen의 ai image generator는 텍스트 프롬프트를 영상에 최적화된 고품질 이미지로 변환해 주며, 환경 배경, 제품 샷, 추상 배경, 일러스트 장면까지 모두 만들어 줍니다. 일반적인 단독 이미지 툴과 달리, 모든 결과물은 영상 타임라인에 바로 넣을 수 있도록 크기와 포맷이 자동으로 맞춰져 있습니다. 생성된 이미지를 내레이션용 AI voice generator 및 장면 전환 효과와 함께 사용해, 스톡 사진을 찾거나 디자이너를 고용하지 않고도 완성도 높은 영상을 제작하세요.