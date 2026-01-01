영상 제작을 위한 AI 이미지 생성 앱
HeyGen에 내장된 AI 이미지 생성기를 사용해 동영상 프로젝트에 필요한 맞춤형 비주얼 에셋을 만들어 보세요. 필요한 이미지를 설명하면, 배경, 제품 사진, 장면 일러스트, 브랜드 비주얼 등을 몇 초 만에 생성할 수 있습니다. 생성된 모든 이미지는 HeyGen의 동영상 제작 워크플로에 바로 연결되므로, 도구를 바꾸거나 파일을 업로드할 필요 없이 프롬프트에서 완성된 영상까지 한 번에 진행할 수 있습니다.
AI 이미지 생성기의 주요 기능
비디오 장면을 위한 텍스트 기반 이미지 생성
필요한 비주얼을 설명하기만 하면 바로 생성됩니다. HeyGen의 ai image generator는 텍스트 프롬프트를 영상에 최적화된 고품질 이미지로 변환해 주며, 환경 배경, 제품 샷, 추상 배경, 일러스트 장면까지 모두 만들어 줍니다. 일반적인 단독 이미지 툴과 달리, 모든 결과물은 영상 타임라인에 바로 넣을 수 있도록 크기와 포맷이 자동으로 맞춰져 있습니다. 생성된 이미지를 내레이션용 AI voice generator 및 장면 전환 효과와 함께 사용해, 스톡 사진을 찾거나 디자이너를 고용하지 않고도 완성도 높은 영상을 제작하세요.
맞춤형 배경 및 환경
제품 샷 및 에셋 생성
설명만으로도 완성도 높은 제품 비주얼을 만들어 보세요. 실제 촬영을 준비하지 않고도 제품이나 콘셉트를 중심으로 한 히어로 샷, 라이프스타일 연출, 상황별 장면 이미지를 생성할 수 있습니다. 이 이미지들은 HeyGen의 AI product placement 기능과 연동되어, 생성된 이미지, 내레이션, 온스크린 프레젠터를 하나의 워크플로우 안에서 결합한 product video 캠페인을 구축할 수 있게 해 줍니다. 단 한 개의 비주얼부터 수백 개에 이르는 캠페인·채널 전반의 확장까지 손쉽게 구현하세요.
비디오 워크플로와의 완벽한 통합
HeyGen 안에서 생성된 모든 이미지는 즉시 동영상 편집기에서 사용할 수 있습니다. 내보내기, 재업로드, 파일 변환 단계가 전혀 필요 없습니다. 생성된 이미지를 선택해 장면에 배치한 뒤, AI lip Sync와 보이스오버, 자막 작업을 계속 진행하면 됩니다. 이렇게 긴밀하게 통합된 워크플로 덕분에 시각 자료와 영상 제작이 동일한 타임라인에서 이루어져, 크리에이티브 수정과 반복이 매우 빠릅니다. marketing videos나 training video 콘텐츠를 제작하는 팀은 편집기를 벗어나지 않고도 시각 자료를 생성하고 배치할 수 있습니다.
대규모 캠페인을 위한 일괄 이미지 제작
단일 프롬프트로 여러 이미지 버전을 생성해 A/B 테스트, 지역별 캠페인, 멀티 플랫폼 게시를 지원하세요. 시즌별 배경, 현지화된 제품 사진, 테마가 있는 장면 이미지를 대량으로 만들어 각 버전에 번역된 내레이션을 video translator와(과) 함께 매칭해 현지화된 영상 에셋을 제작할 수 있습니다. 이 워크플로우를 사용하면 하나의 크리에이티브 브리프로 수십 개의 고유한 영상 버전을 만들 수 있으며, 모두 동일한 에디터에서 AI video generator 프로젝트와 함께 커스텀 비주얼과 다국어 오디오를 결합해 제작할 수 있습니다.
사용 사례
마케팅 캠페인 비주얼
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an ai image generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI ad maker projects.
이커머스 제품 쇼케이스
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
교육 및 온보딩 자료
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an ai image generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
대규모 소셜 미디어 콘텐츠 제작
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every reel generator or tiktok video project without repeating backgrounds.
영업 아웃리치 및 프레젠테이션
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into script to video outreach for higher engagement.
사내 커뮤니케이션 및 업데이트
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an ai image generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
작동 방식
프롬프트 작성부터 콘텐츠 게시까지, 네 단계로 맞춤 이미지를 생성해 동영상에 활용하세요.
이미지 생성기 열기
HeyGen 내의 Generate Images 앱으로 이동하세요. 비디오 편집기에서 직접 접근하거나 앱 메뉴에서 선택해 프로젝트에 사용할 시각 자료 제작을 시작할 수 있습니다.
이미지를 설명하세요
필요한 비주얼을 설명하는 텍스트 프롬프트를 작성하세요. 스타일, 배경, 색상, 구도까지 구체적으로 지정해 AI가 당신의 영상에 꼭 맞는 결과물을 만들 수 있도록 안내해 주세요.
생성하고 선택하기
생성된 이미지를 검토하고 가장 좋은 결과를 선택하세요. 원하는 비주얼이 창의적인 방향성과 일치할 때까지, 필요하다면 프롬프트를 조정해 다시 생성해 보세요.
동영상 프로젝트에 추가
선택한 이미지를 배경, 장면 비주얼 또는 오버레이로 동영상 타임라인에 바로 삽입하세요. 나레이션, 자막, 전환 효과와 함께 계속 편집할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
영상용 AI 이미지 생성기는 무엇이며, HeyGen에서는 어떻게 작동하나요?
영상용 AI 이미지 생성기는 텍스트 설명만으로 맞춤형 이미지를 만들어 주며, 영상 제작 워크플로 안에서 바로 사용할 수 있도록 설계된 도구입니다. HeyGen에서는 필요한 이미지를 설명하는 프롬프트를 입력하면 AI가 이미지를 생성하고, 그 결과물이 즉시 동영상 편집기에서 사용 가능합니다. 별도로 파일을 다운로드하거나 다시 업로드할 필요가 없습니다. 이 도구는 영상 콘텐츠를 보완하는 배경, 장면 비주얼, 제품 샷 등을 제작하는 데 특화되어 있습니다.
AI로 생성한 이미지가 브랜드 영상 콘텐츠에 사용할 만큼 충분히 전문적으로 보이나요?
네. 이 AI 이미지 생성기는 HD 및 4K 영상 출력에 적합한 고해상도 비주얼을 제공합니다. 텍스트 프롬프트를 통해 스타일, 구도, 색감을 직접 제어할 수 있어, 결과물이 브랜드 가이드라인에 정확히 맞도록 할 수 있습니다. PepsiCo와 Samsung과 같은 기업의 팀들은 브랜디드 콘텐츠 제작을 위해 HeyGen의 프로덕션 파이프라인을 사용하고 있으며, 생성된 이미지는 플랫폼의 다른 영상 출력물과 동일한 수준의 품질 기준을 유지합니다.
실제 촬영 없이도 제품 사진을 만들 수 있나요?
이미지 생성기는 HeyGen의 동영상 제작 도구와 어떻게 연동되나요?
생성된 이미지는 동영상을 제작하는 것과 동일한 편집기 안에서 관리됩니다. 이미지를 생성한 뒤에는 배경이나 시각 요소로 장면에 배치하고, 그 위에 나레이션, 자막 생성기 출력, 그리고 프레젠터 영상까지 겹쳐 넣을 수 있습니다. 즉, 영상의 시각 요소부터 보이스오버까지 전 과정을 하나의 플랫폼에서 처리할 수 있어, 이미지와 영상 도구를 오가며 작업할 필요가 없습니다.
여러 캠페인에서 A/B 테스트를 위해 여러 가지 이미지 버전을 만들 수 있나요?
네. 동일한 프롬프트를 약간씩 조정해 여러 가지 시각적 옵션을 만든 뒤, 각 옵션에 서로 다른 스크립트나 번역된 내레이션을 조합하면 캠페인의 다양한 버전을 제작할 수 있습니다. 이렇게 하면 빠르게 이미지 투 비디오 테스트를 진행하면서도 제작 시간은 늘리지 않고, 다양한 오디언스·지역·플랫폼을 동시에 공략할 수 있습니다.
HeyGen의 이미지 생성기는 Midjourney나 DALL-E 같은 단독 도구와 어떻게 다른가요?
독립형 이미지 생성기는 이미지를 만든 뒤 직접 다운로드하고, 크기 조정하고, 별도의 영상 편집기에 다시 가져와야 합니다. HeyGen의 AI 이미지 생성기는 영상 제작 워크플로 안에서 바로 시각 자료를 생성하므로, 만들어진 이미지는 아바타, 보이스오버, 전환 효과와 함께 곧바로 타임라인에 배치됩니다. 그 결과 제작 속도는 빨라지고 도구 간 넘겨줘야 할 작업이 줄어들어, 대규모로 영상 콘텐츠를 제작할 때 특히 큰 차이를 만들어 줍니다.
HeyGen의 무료 요금제에 AI 이미지 생성기가 포함되어 있나요?
HeyGen은 신용카드 없이 이용할 수 있는 무료 요금제를 제공하며, 이미지 생성 기능을 포함한 핵심 플랫폼 기능에 접근할 수 있습니다. 이 도구를 체험하고, 이미지를 생성하며, 워크플로를 평가하기 위해 영상을 제작해 볼 수 있습니다. 월 $24부터 시작하는 유료 요금제를 이용하면 더 높은 해상도의 결과물, 추가 생성 크레딧, 그리고 전체 영상 제작 도구 모음에 대한 접근 권한이 제공됩니다.
이 도구로 영상 제작을 할 때 어떤 종류의 이미지가 가장 잘 맞나요?
이 생성기는 배경, 환경 장면, 제품 연출 이미지, 추상 텍스처, 일러스트 콘셉트에 특히 뛰어납니다. 이는 영상 제작에서 가장 자주 필요한 시각적 빌딩 블록입니다. 토킹 헤드 형식의 콘텐츠에는 생성된 배경을 HeyGen의 AI face swap 또는 프레젠터 촬영 영상과 함께 사용하세요. 설명 영상의 경우, 단계별 장면 비주얼을 생성한 뒤 내레이션과 함께 순서대로 배열하는 AI video explainer 워크플로를 활용하면 됩니다.
다른 언어로 번역될 동영상에 AI로 생성한 이미지를 사용해도 되나요?
네. 생성된 이미지는 언어와 무관한 시각 자산이기 때문에, 동영상의 모든 현지화 버전에서 그대로 사용할 수 있습니다. 하나의 장면 비주얼 세트를 만든 다음 AI 더빙을 사용해 동일한 이미지를 유지한 채 175개 이상의 언어로 내레이션을 제작할 수 있습니다. 이렇게 하면 비주얼을 한 번만 제작하면 되므로 글로벌 캠페인을 훨씬 더 효율적으로 운영할 수 있습니다.
텍스트 프롬프트에서 생성된 이미지를 사용해 완성된 영상까지 얼마나 빨리 만들 수 있나요?
대부분의 사용자는 1분 이내에 이미지를 생성하고, 내레이션·자막·전환 효과까지 포함된 전체 영상을 10분 이내에 완성합니다. 모든 작업을 하나의 에디터 안에서 처리하기 때문에 속도가 빠릅니다. 파일 관리에 드는 추가 작업도 없고, 형식 변환이나 여러 애플리케이션을 오가야 할 필요도 없습니다. 팀은 클립 생성기 콘텐츠나 일일 소셜 영상 제작 시에도 병목 없이 일정한 제작 속도를 유지할 수 있습니다.
HeyGen으로 지금 시작해 보세요
텍스트 프롬프트만으로 동영상 프로젝트에 맞는 맞춤 이미지를 생성하세요. 배경, 제품 사진, 장면 비주얼까지 모두 HeyGen 안에서 한 번에 만들 수 있습니다.