모든 영상 작업을 위한 AI 기반 앱

HeyGen Apps는 특화된 AI 영상 도구에 즉시 접근할 수 있게 해줍니다. 텍스트로부터 클립을 만들고, 4K로 업스케일하며, UGC 광고를 생성하고, 얼굴을 교체하고, 하이라이트를 추출하는 등 다양한 작업을 할 수 있습니다. 각 앱은 별도의 소프트웨어 설치 없이 브라우저에서 바로 실행됩니다.

무료로 시작하기 →
119,940,502생성된 동영상
93,550,948생성된 아바타
16,489,637번역된 동영상
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전 세계 수백만 명이 자신의 이야기를 생생하게 표현하기 위해 신뢰합니다.

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Seedance 2.0
생성

Seedance 2.0

Seedance 2.0로 영화 같은 AI 영상을 제작하세요. 하나의 프롬프트로 B-롤, 아바타 샷, 완성본 영상까지 모두 생성할 수 있습니다. 촬영 팀은 필요 없습니다.

AI 비디오 하이라이트
편집강화

AI 비디오 하이라이트

긴 형식의 영상을 공유하기 좋은 하이라이트 클립으로 변환하세요. AI가 가장 임팩트 있는 순간들을 자동으로 추출합니다.

AI 비디오 업스케일러
강화

AI 비디오 업스케일러

디퓨전 기반 AI로 어떤 영상이든 4K로 업스케일하세요. 노이즈를 제거하고 선명도를 높이며, 프레임 레이트를 최대 120fps까지 끌어올릴 수 있습니다.

제품 배치
생성

제품 배치

단 한 장의 사진으로 제품 배치 영상 광고를 제작하세요. 스튜디오 없이도 현실감 넘치는 AI 생성 장면을 구현할 수 있습니다.

UGC 동영상 생성기
생성

UGC 동영상 생성기

1,100개 이상의 크리에이터 아바타로 진짜 같은 UGC 스타일 영상 광고를 제작하세요. 인플루언서를 따로 섭외하지 않고도 광고 크리에이티브를 대규모로 확장할 수 있습니다.

일괄 동영상 제작 도구
생성

일괄 동영상 제작 도구

CSV 스프레드시트에서 한 번에 수백 개의 개인화된 영상을 생성하세요. 몇 분 만에 대규모 아웃리치와 온보딩을 완료할 수 있습니다.

AI 비디오 팟캐스트
생성

AI 비디오 팟캐스트

어떤 주제든 두 명의 화자가 등장하는 AI 비디오 팟캐스트를 생성하세요. 녹음 장비도, 일정 조율도, 편집도 필요 없습니다.

AI 얼굴 바꾸기
편집

AI 얼굴 바꾸기

1,000개가 넘는 아바타 중 어떤 것이든 내 얼굴로 바꿔 나만의 아바타를 만드세요. 몇 분 만에 개인 맞춤형 동영상을 제작할 수 있습니다.

AI 이미지 생성기
생성

AI 이미지 생성기

텍스트 프롬프트만으로 동영상 프로젝트에 맞는 맞춤 이미지를 생성하세요. 배경, 제품 사진, 장면 비주얼까지 모두 제작할 수 있습니다.

전 세계 수백만 크리에이터가 신뢰합니다

From global training to video ads, HeyGen empowers anyone (yes, you) to create high-quality, scalable video content for every need. Here are some of the benefits our customers love most:

10Xincrease in video production speed
5Xincrease in video creation
100%increase in video capacity
30markets localized in three months
80%reduction in video translation costs
5Xreturn on ad spend
G24.81,000개 이상의 리뷰
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자주 묻는 질문

HeyGen Apps는 무엇인가요?

HeyGen Apps는 브라우저에서 바로 실행되는 특화된 AI 영상 도구입니다. 각 앱은 4K 영상 업스케일링, UGC 광고 제작, AI 영상 클립 생성, 긴 녹화본에서 하이라이트 추출처럼 하나의 작업에 집중해 처리합니다. 별도의 소프트웨어 설치나 편집 경험이 전혀 필요 없습니다.

HeyGen 앱은 무료로 사용할 수 있나요?

HeyGen은 신용카드 없이도 사용할 수 있는 무료 요금제를 제공하며, 이를 통해 앱을 체험하고 영상을 생성해 볼 수 있습니다. 월 24달러부터 시작하는 유료 요금제를 이용하면 추가 기능, 더 긴 영상 길이, 음성 클로닝, 더 높은 해상도의 영상 내보내기 기능을 사용할 수 있습니다.

영상 편집 경험이 꼭 필요하나요?

아니요. 모든 앱은 텍스트 프롬프트, 사진 업로드, 파일 업로드와 같은 간단한 입력을 중심으로 설계되어 있습니다. 제작, 렌더링, 포맷팅은 모두 AI가 자동으로 처리합니다. 대부분의 사용자는 첫 시도만으로도 전문가 수준의 결과물을 만들어냅니다.

여러 앱을 동시에 사용할 수 있나요?

네. 모든 HeyGen 앱은 동일한 플랫폼 안에서 작동합니다. 하나의 영상 클립을 생성한 뒤 4K로 업스케일하고, 얼굴 교체를 통한 퍼스널라이제이션을 추가하고, 175개 이상의 언어로 번역하고, 소셜 미디어 하이라이트까지 추출할 수 있으며, 이 모든 과정을 HeyGen을 떠나지 않고 한 번에 처리할 수 있습니다.

앱에서 지원하는 형식과 해상도는 무엇인가요?

대부분의 앱은 HD 또는 4K 해상도의 MP4 형식으로 영상을 내보낼 수 있습니다. YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn 등 다양한 플랫폼에 최적화된 화면 비율을 선택할 수 있습니다. AI Video Upscaler와 같은 일부 앱은 MP4, MOV, WEBM을 포함한 여러 입력 형식을 지원합니다.

HeyGen 앱은 독립형 동영상 도구와 어떻게 비교되나요?

단독 도구를 사용하면 소프트웨어를 따로 설치하고, 각각 다른 인터페이스를 익혀야 하며, 애플리케이션 간에 파일을 수동으로 옮겨야 합니다. HeyGen Apps는 하나의 플랫폼에 통합되어 있어, 생성한 클립, 업스케일된 영상, 번역된 비디오, 하이라이트 릴이 모두 같은 작업 공간 안에 저장됩니다.

HeyGen 앱으로 만든 동영상도 번역할 수 있나요?

네. HeyGen 앱으로 제작된 모든 영상은 자연스러운 보이스 클로닝과 정확한 립싱크를 통해 175개 이상의 언어로 번역할 수 있습니다. 이는 AI로 생성된 클립, UGC 광고, 팟캐스트 영상, 그리고 플랫폼에서 제작된 기타 모든 콘텐츠에 적용됩니다.

얼마나 빨리 영상을 만들 수 있나요?

대부분의 앱은 5분 이내에 완성된 영상을 만들어 냅니다. 텍스트 기반 영상 생성, 하이라이트 추출, 얼굴 교체, 대량 영상 제작까지 모두 전통적인 영상 제작에 몇 시간 또는 며칠씩 걸리던 작업을 몇 분 만에 완료할 수 있습니다.

HeyGen으로 지금 시작해 보세요

AI 기반 비디오 앱을 활용해 몇 분 만에 전문적인 콘텐츠를 제작·향상·편집하세요. 카메라도, 편집 실력도, 설치해야 할 소프트웨어도 필요 없습니다.

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