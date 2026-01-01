네. 모든 HeyGen 앱은 동일한 플랫폼 안에서 작동합니다. 하나의 영상 클립을 생성한 뒤 4K로 업스케일하고, 얼굴 교체를 통한 퍼스널라이제이션을 추가하고, 175개 이상의 언어로 번역하고, 소셜 미디어 하이라이트까지 추출할 수 있으며, 이 모든 과정을 HeyGen을 떠나지 않고 한 번에 처리할 수 있습니다.