다국어 비디오 콘텐츠로 글로벌 청중에게 다가가세요

교육 비디오와 판매 데모부터 수화 번역, 유튜브 쇼츠에 이르기까지, HeyGen의 AI 비디오 번역기는 국경을 넘어 관객과의 소통을 도와줍니다. 하나의 비디오를 여러 개로 변환하여 언어 장벽을 허물고—70개 이상의 언어와 175개 이상의 방언으로 자신의 목소리로 다시 말하고 립싱크 할 수 있습니다.

Akool, BlipCut, 또는 Maestra를 사용해 보셨나요? HeyGen은 정확한 음성 보존, 자연스러운 입모양 동기화, 그리고 즉시 공유 가능한 비디오 링크를 제공합니다—소프트웨어 설치 없이, 워터마크 없이, 번거로움 없이.