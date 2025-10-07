온라인에서 즉시 활용 가능한 제품 데모 영상 생성기

HeyGen의 AI 동영상 생성기를 사용해 텍스트만으로 전문적인 제품 데모를 제작하세요. 카메라, 재촬영, 수동 편집 없이도 스크립트를 브랜드에 맞는 명확한 데모 영상으로 변환하고, 음성, 시각 요소, 자막, 번역까지 한 번에 완성할 수 있습니다.

115,822,233생성된 동영상
89,720,239생성된 아바타
15,982,222번역된 동영상
세계 최고의 기업들이 HeyGen을 신뢰합니다
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전 세계 수백만 명이 자신의 이야기를 생생하게 표현하기 위해 신뢰합니다.

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영업 제품 데모

영업 제품 데모

Live demos are hard to scale and inconsistent across reps. With product demo video creation, sales teams send clear, on-demand demos that explain features, workflows, and value propositions consistently and accelerate deal cycles.

Product marketing launches

Product marketing launches

Launching new features usually requires multiple recordings and edits to produce the best product demo. AI video generation turns launch scripts into product demo videos quickly, helping marketing teams publish updates faster across websites, email, and social channels.

고객 온보딩

고객 온보딩

New users often struggle to understand product workflows. Product demo videos convert onboarding documentation into visual walkthroughs that guide users step by step and improve activation without scheduling live sessions.

고객 지원 및 도움말 콘텐츠

고객 지원 및 도움말 콘텐츠

Support teams spend time repeating the same explanations. Create product demo videos from support scripts to show solutions visually, reduce ticket volume, and give customers clear self-serve guidance.

내부 역량 강화

내부 역량 강화

Training teams need repeatable product education to effectively demonstrate the product in action. Product demo video creation transforms internal guides into structured explainer videos for onboarding, updates, and enablement without relying on presenters or recording sessions.

글로벌 제품 교육

글로벌 제품 교육

Scaling demos across regions is expensive with traditional video. AI video generator workflows allow teams to localize one product demo video into multiple languages while keeping visuals and messaging aligned, ensuring an effective product demo for the target audience.

HeyGen이 최고의 제품 데모 영상 생성기인 이유

HeyGen은 스크립트부터 시각 요소, 음성, 현지화까지 영상 제작 전 과정을 자동화하여, 팀이 고품질의 제품 데모 영상 콘텐츠를 더 빠르게 제작할 수 있도록 돕습니다. 모든 요소가 정확하게 생성되며, 팀과 시장 전반에 걸쳐 손쉽게 확장할 수 있습니다.

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빠른 데모 제작

며칠씩 걸리던 완성형 제품 데모 영상을 몇 분 만에 제작하세요. AI가 내레이션, 시각 요소, 자막, 타이밍까지 모두 처리해 팀이 아이디어 단계에서 완성된 데모까지 제작 지연 없이 빠르게 나아갈 수 있도록 하여, 최고의 제품 데모 경험을 제공합니다.

명확하고 안내가 잘 된 스토리텔링

작성된 제품 플로우를 단계별로 기능을 설명하는 구조화된 데모 영상으로 전환하세요. 스크립트는 라이브 녹화나 복잡한 워크스루 없이도 가치를 명확하게 부각하는 시각적 내러티브가 됩니다.

글로벌 지원 데모

자연스러운 음성과 정확한 립싱크로 여러 언어의 데모 영상을 생성하세요. 시각 요소, 속도, 브랜드 일관성을 그대로 유지하면서 제품 데모를 즉시 현지화할 수 있습니다.

스크립트 기반 동영상 데모 생성

제품 스크립트를 작성하거나 붙여넣기만 하면 HeyGen이 자동으로 완성된 제품 데모 영상을 만들어 줍니다. AI 동영상 생성기는 장면, 비주얼, 내레이션, 자막, 전환 효과까지 모두 구성해 주어, 화면 녹화나 타임라인 편집 없이도 기능을 명확하게 설명할 수 있습니다.

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A content creation app showing a Q3 results text, a summary pop-up, and a presentation slide with a man and "Q3 Result Overview."

전문적인 AI 음성 및 립싱크

자연스러운 AI 음성을 선택하거나 보이스 클로닝을 사용해 브랜드에 맞는 목소리를 구현하세요. 모든 제품 데모 영상에는 실제 같은 말투와 정교한 립싱크가 포함되어, 영업, 온보딩, 마케팅 등 다양한 활용 사례에서 전문적인 느낌의 완성도 높은 결과물을 제공합니다.

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Three diverse people in overlapping video call screens: a red-haired woman, a Black woman, and a blurred man.

시각적 커스터마이징 및 브랜드 관리

브랜드 색상, 로고, 레이아웃, 스타일을 모든 제품 데모 영상에 적용하세요. 배경, 속도, 자막, 장면 구성을 조정해 제품 스토리에 맞추면서도, 팀과 지역 전반에서 데모의 일관성을 유지할 수 있습니다.

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Voice cloning

다국어 데모 비디오 현지화

AI 음성과 영상 번역으로 제품 데모 영상을 175개 이상의 언어로 변환하세요. HeyGen은 말투와 타이밍을 그대로 유지해, 콘텐츠를 새로 제작할 필요 없이 전 세계 시청자들이 동일하고 명확한 제품 경험을 누릴 수 있도록 합니다.

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motion graphics photos to video

품질, 편의성, 속도를 중시하는 10만 개 이상의 팀이 사용합니다

귀사와 유사한 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 통해 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어 내는 방법을 확인해 보세요.

Miro
"이 도구 덕분에 우리 작가들도 시각적 스토리텔링 매체를 다룰 때 제가 누리는 것과 같은 수준의 창의성을 작업 과정에서 발휘할 수 있게 되었습니다."

스티브 소리, 러닝 미디어 디자이너
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비전 크리에이티브 랩스
"저에게 마법 같은 순간은, 매주 찍고 있던 영화가 하나 있었을 때였습니다. 그러다 문득, 제가 직접 대본을 써서 보내기만 하면 다시는 카메라 앞에 설 필요가 없다는 걸 깨달았죠."

로저 허스트, 공동 창업자
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워크데이
"HeyGen에서 제가 가장 좋아하는 점은 더 이상 프로젝트를 거절할 필요가 없다는 거예요. 마치 우리 팀이 확장된 것 같아요. 지금 가진 자원만으로도 훨씬 더 많은 일을 해낼 수 있습니다."

저스틴 마이징어, 프로그램 매니저
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1,300+ reviews
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작동 방식

AI 제품 데모 동영상 생성기 사용 방법

텍스트를 완성된 공유용 영상으로 바꿔 주는 간단한 4단계 워크플로로 최고의 제품 데모 영상 콘텐츠를 제작하세요.

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1단계

데모 형식을 선택하세요

제품 데모 영상에 사용할 레이아웃, 스타일, 화면 비율을 선택하세요. 시각 요소, 브랜딩, 언어 설정을 구성해 대상 고객과 활용 목적에 맞게 조정하세요.

2단계

스크립트를 추가하세요

제품 설명이나 사용 방법 안내 텍스트를 붙여넣으세요. HeyGen이 구조, 속도, 강조 포인트를 분석해 기능과 워크플로를 명확하게 보여주는 장면들을 준비합니다.

3단계

시각 요소와 음성을 사용자 지정하기

배경, 자막, 음성 스타일 및 브랜딩을 조정하세요. 지역별로 명확성과 접근성을 보장할 수 있도록 동영상 요소에 이미지를 추가하고, 자막이나 번역을 적용하세요.

4단계

생성하고 공유하기

HeyGen은 동기화된 시각 요소와 내레이션이 포함된 완성된 제품 데모 영상을 렌더링합니다. 영상을 다운로드하거나 임베드하고, 영업·마케팅·고객 지원 채널 전반에 배포할 수 있습니다.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

자주 묻는 질문 (FAQ)

제품 데모 영상 생성기란 무엇인가요?

제품 데모 영상 생성기는 AI 영상 생성 기술을 활용해 작성된 스크립트를 완성된 데모 영상으로 변환합니다. 이 도구는 화면 구성, 음성, 자막, 타이밍을 자동으로 생성하여, 실제 화면 녹화나 촬영, 수동 영상 편집이 필요 없도록 해 줍니다.

AI가 생성한 제품 데모 영상은 얼마나 현실적인가요?

HeyGen은 자연스러운 음성 전달, 정확한 립싱크, 부드러운 속도를 갖춘 전문가 수준의 영상을 제작합니다. 결과물은 완성도가 높고 일관성이 뛰어나 고객 대상 데모, 온보딩, 내부 역량 강화용 콘텐츠에 적합합니다.

여러 언어로 데모를 만들 수 있나요?

네. HeyGen은 175개 이상의 언어로 다국어 영상 제작과 영상 번역 기능을 지원하며 Video Translator를 통해 하나의 제품 영상을 동일한 시각 요소, 구성, 브랜드 표현을 유지한 채 현지화할 수 있습니다.

영상 편집 경험이 꼭 있어야 하나요?

아니요. 이 플랫폼은 영상 편집 경험이 없는 분들을 위해 설계되었습니다. 사용자는 스크립트 기반 인터페이스에서 작업하고, 장면 구성, 전환, 자막, 오디오 싱크는 AI가 자동으로 처리합니다.

데모 영상에서 브랜드 노출을 직접 설정할 수 있나요?

네. 팀에서 생성하는 모든 제품 데모 영상에 로고, 색상, 글꼴, 레이아웃, 재사용 가능한 템플릿을 적용해 브랜드 일관성을 유지할 수 있습니다.

어떤 형식으로 내보낼 수 있나요?

제품 데모 영상은 웹사이트, 영업 아웃리치, 학습 플랫폼, 소셜 채널에 적합한 표준 MP4 파일로 내보낼 수 있습니다. 영상은 추가 편집이나 처리 없이 바로 공유할 수 있는 상태로 제공됩니다.

데모 영상을 업데이트하는 건 얼마나 쉬운가요?

업데이트는 간단합니다. 스크립트, 시각 요소 또는 음성을 수정한 뒤 영상을 다시 생성하면 됩니다. 다시 녹음하거나 장면을 처음부터 다시 만들 필요가 없어, 제품이 바뀌어도 데모를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

내 콘텐츠는 안전하게 보호되나요?

HeyGen은 엔터프라이즈급 보안 기준을 바탕으로 구축되어, 귀사의 제품 동영상 콘텐츠를 안전하게 보호합니다. 사용자의 스크립트, 미디어, 그리고 생성된 영상은 모두 비공개로 유지되며 사용자의 통제 하에 관리됩니다. 또한 비디오 데모를 포함한 비즈니스 콘텐츠 제작을 위한 명확한 사용 권한이 보장됩니다.

제품 데모 영상의 모범 사례는 무엇인가요?

스크립트는 사용자 가치에 초점을 맞추고, 핵심 워크플로를 강조하며, 명확한 구조를 사용하세요. 짧고 속도 조절이 잘 된 데모가 가장 좋은 성과를 냅니다. AI 영상 생성 기능을 활용하면 데모를 쉽게 테스트하고, 업데이트하고, 시간이 지남에 따라 최적화할 수 있습니다.

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