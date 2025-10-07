1단계 데모 형식을 선택하세요 제품 데모 영상에 사용할 레이아웃, 스타일, 화면 비율을 선택하세요. 시각 요소, 브랜딩, 언어 설정을 구성해 대상 고객과 활용 목적에 맞게 조정하세요.

2단계 스크립트를 추가하세요 제품 설명이나 사용 방법 안내 텍스트를 붙여넣으세요. HeyGen이 구조, 속도, 강조 포인트를 분석해 기능과 워크플로를 명확하게 보여주는 장면들을 준비합니다.

3단계 시각 요소와 음성을 사용자 지정하기 배경, 자막, 음성 스타일 및 브랜딩을 조정하세요. 지역별로 명확성과 접근성을 보장할 수 있도록 동영상 요소에 이미지를 추가하고, 자막이나 번역을 적용하세요.